Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым? - 02.10.2023 Украина.ру
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Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?
Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым? - 02.10.2023 Украина.ру
Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?
Украинские части, которые вклинились в нашу оборону в направлении Токмака, но за четыре месяца так и не смогли дойти до первого рубежа "линии Суровикина" и расширить фронт, в итоге могут оказаться в ловушке
2023-10-02T02:13
2023-10-02T10:30
вербовое/вербное
работино
донецк
марьинка
авдеевка
сво
спецоперация
эксклюзив
новые регионы
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В последние дни российские подразделения стали атаковать на флангах. Это может свидетельствовать о том, что российское командование проводит разведку боем, чтобы прощупать слабые места украинцев на линии соприкосновения. Таким образом, можно предположить, что ВС РФ готовятся контратаковать, чтобы в итоге окружить украинскую группировку в этом районе.«Ситуация на этом участке фронта такая: Работино под ВСУ, Вербовое частично под ВСУ, частично под нами. В это воскресенье украинцы в районе Работино предприняли 5 атак, но наша артиллерия накрыла как наступающих, так и технику на дорогах, ведущих к этому селу. Украинские атаки захлебнулись.И вот что интересно: впервые за время боев на этом участке фронта наши контратаковали ВСУ из села Новофедоровка на север в сторону села Белогорье. Посмотрите на карту боев. Новофедоровка находится справа и вверх от Вербового. Как раз на правом фланге наступающей украинской группировки. На левом фланге — Копани.Никто из бойцов не сомневается в том, что наше командование начало прощупывание украинской обороны. Ищут в ней слабые места. В общем, ведут разведку боем. Если командование убедится, что прорыв возможен, они захлопнут котел под Работино и Вербовым. Если это произойдет, представляете, каким сильным будет удар по репутации ВСУ и на Украине, и на Западе?Рядом, в направлении Гуляй-Поля, наши также контратаковали. Контратаковали на Времевском выступе в направлении ранее оставленных нами Урожайного и Приютного», — рассказала изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова, которая каждую неделю возит гуманитарку на Запорожский фронт и ежедневно находится на связи с бойцами российской армии, которые там воюют.Под Донецком — в районе Марьинки и под Авдеевкой — сейчас идут позиционные бои. Разве что российская авиация вдруг неожиданно стала бить по Авдеевскому коксохиму, где ВСУ устроили склады боеприпасов и ГСМ.«Сейчас на линии боевого соприкосновения в Донецке стало очень опасно ездить из-за появившихся там украинских дронов-камикадзе. Если ты приехал на улицу Стратонавтов в районе донецкого аэропорта и оставил машину хотя бы на три минуты, то всё, по тебе прилетит дрон — 80% вероятности того, что это произойдет.Любой человек в военной форме, например, тот же журналист, оказавшийся там на улице, подвергается опасности быть уничтоженным из-за этих дронов. Если военные оказываются там, то они прячут свои машины под деревьями. Иначе высока вероятность стать жертвой дрона», — рассказывает Бобкова.Стабильная ситуация на флангах Артемовска: Адреевку контролирует по-прежнему российская армия, в Клещеевке российские бойцы укрепились за ж/д полотном.
https://ukraina.ru/20230928/1049762303.html
https://ukraina.ru/20230926/1049712684.html
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работино
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вербовое/вербное, работино, донецк, марьинка, авдеевка, сво, спецоперация, эксклюзив, новые регионы
Вербовое/Вербное, Работино, Донецк, Марьинка, Авдеевка, СВО, Спецоперация, Эксклюзив, Новые регионы

Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?

02:13 02.10.2023 (обновлено: 10:30 02.10.2023)
 
Спецоперация
Спецоперация
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские части, которые вклинились в нашу оборону в направлении Токмака, но за четыре месяца так и не смогли дойти до первого рубежа "линии Суровикина" и расширить фронт, в итоге могут оказаться в ловушке
В последние дни российские подразделения стали атаковать на флангах. Это может свидетельствовать о том, что российское командование проводит разведку боем, чтобы прощупать слабые места украинцев на линии соприкосновения. Таким образом, можно предположить, что ВС РФ готовятся контратаковать, чтобы в итоге окружить украинскую группировку в этом районе.
Украинские военнопленные в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 14:31
Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронтеСдающиеся в плен украинские солдаты не верят командованию и не верят в победу. Сдаются ночью, группами по 10-20 человек. Во время допроса рассказывают, что их гонят погибать ни за что
«Ситуация на этом участке фронта такая: Работино под ВСУ, Вербовое частично под ВСУ, частично под нами. В это воскресенье украинцы в районе Работино предприняли 5 атак, но наша артиллерия накрыла как наступающих, так и технику на дорогах, ведущих к этому селу. Украинские атаки захлебнулись.
И вот что интересно: впервые за время боев на этом участке фронта наши контратаковали ВСУ из села Новофедоровка на север в сторону села Белогорье. Посмотрите на карту боев. Новофедоровка находится справа и вверх от Вербового. Как раз на правом фланге наступающей украинской группировки. На левом фланге — Копани.
Никто из бойцов не сомневается в том, что наше командование начало прощупывание украинской обороны. Ищут в ней слабые места. В общем, ведут разведку боем. Если командование убедится, что прорыв возможен, они захлопнут котел под Работино и Вербовым. Если это произойдет, представляете, каким сильным будет удар по репутации ВСУ и на Украине, и на Западе?
Рядом, в направлении Гуляй-Поля, наши также контратаковали. Контратаковали на Времевском выступе в направлении ранее оставленных нами Урожайного и Приютного», — рассказала изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова, которая каждую неделю возит гуманитарку на Запорожский фронт и ежедневно находится на связи с бойцами российской армии, которые там воюют.
Под Донецком — в районе Марьинки и под Авдеевкой — сейчас идут позиционные бои. Разве что российская авиация вдруг неожиданно стала бить по Авдеевскому коксохиму, где ВСУ устроили склады боеприпасов и ГСМ.
Авдеевка указатель название знак стела
26 сентября, 19:40
Эшелонированная оборона и ВСУ на окрестных высотах. Почему российским силам не удается взять АвдеевкуПолтора года с момента начала СВО идут бои за Авдеевку — достаточно крупный населенный пункт городского типа, находящийся на севере от Донецка. Освободить его российской армии пока не удается
«Сейчас на линии боевого соприкосновения в Донецке стало очень опасно ездить из-за появившихся там украинских дронов-камикадзе. Если ты приехал на улицу Стратонавтов в районе донецкого аэропорта и оставил машину хотя бы на три минуты, то всё, по тебе прилетит дрон — 80% вероятности того, что это произойдет.
Любой человек в военной форме, например, тот же журналист, оказавшийся там на улице, подвергается опасности быть уничтоженным из-за этих дронов. Если военные оказываются там, то они прячут свои машины под деревьями. Иначе высока вероятность стать жертвой дрона», — рассказывает Бобкова.
Стабильная ситуация на флангах Артемовска: Адреевку контролирует по-прежнему российская армия, в Клещеевке российские бойцы укрепились за ж/д полотном.
 
Вербовое/ВербноеРаботиноДонецкМарьинкаАвдеевкаСВОСпецоперацияЭксклюзивНовые регионы
 
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