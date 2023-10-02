https://ukraina.ru/20231002/1049826384.html

Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?

Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым? - 02.10.2023 Украина.ру

Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?

Украинские части, которые вклинились в нашу оборону в направлении Токмака, но за четыре месяца так и не смогли дойти до первого рубежа "линии Суровикина" и расширить фронт, в итоге могут оказаться в ловушке

2023-10-02T02:13

2023-10-02T02:13

2023-10-02T10:30

вербовое/вербное

работино

донецк

марьинка

авдеевка

сво

спецоперация

эксклюзив

новые регионы

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В последние дни российские подразделения стали атаковать на флангах. Это может свидетельствовать о том, что российское командование проводит разведку боем, чтобы прощупать слабые места украинцев на линии соприкосновения. Таким образом, можно предположить, что ВС РФ готовятся контратаковать, чтобы в итоге окружить украинскую группировку в этом районе.«Ситуация на этом участке фронта такая: Работино под ВСУ, Вербовое частично под ВСУ, частично под нами. В это воскресенье украинцы в районе Работино предприняли 5 атак, но наша артиллерия накрыла как наступающих, так и технику на дорогах, ведущих к этому селу. Украинские атаки захлебнулись.И вот что интересно: впервые за время боев на этом участке фронта наши контратаковали ВСУ из села Новофедоровка на север в сторону села Белогорье. Посмотрите на карту боев. Новофедоровка находится справа и вверх от Вербового. Как раз на правом фланге наступающей украинской группировки. На левом фланге — Копани.Никто из бойцов не сомневается в том, что наше командование начало прощупывание украинской обороны. Ищут в ней слабые места. В общем, ведут разведку боем. Если командование убедится, что прорыв возможен, они захлопнут котел под Работино и Вербовым. Если это произойдет, представляете, каким сильным будет удар по репутации ВСУ и на Украине, и на Западе?Рядом, в направлении Гуляй-Поля, наши также контратаковали. Контратаковали на Времевском выступе в направлении ранее оставленных нами Урожайного и Приютного», — рассказала изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова, которая каждую неделю возит гуманитарку на Запорожский фронт и ежедневно находится на связи с бойцами российской армии, которые там воюют.Под Донецком — в районе Марьинки и под Авдеевкой — сейчас идут позиционные бои. Разве что российская авиация вдруг неожиданно стала бить по Авдеевскому коксохиму, где ВСУ устроили склады боеприпасов и ГСМ.«Сейчас на линии боевого соприкосновения в Донецке стало очень опасно ездить из-за появившихся там украинских дронов-камикадзе. Если ты приехал на улицу Стратонавтов в районе донецкого аэропорта и оставил машину хотя бы на три минуты, то всё, по тебе прилетит дрон — 80% вероятности того, что это произойдет.Любой человек в военной форме, например, тот же журналист, оказавшийся там на улице, подвергается опасности быть уничтоженным из-за этих дронов. Если военные оказываются там, то они прячут свои машины под деревьями. Иначе высока вероятность стать жертвой дрона», — рассказывает Бобкова.Стабильная ситуация на флангах Артемовска: Адреевку контролирует по-прежнему российская армия, в Клещеевке российские бойцы укрепились за ж/д полотном.

https://ukraina.ru/20230928/1049762303.html

https://ukraina.ru/20230926/1049712684.html

вербовое/вербное

работино

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

вербовое/вербное, работино, донецк, марьинка, авдеевка, сво, спецоперация, эксклюзив, новые регионы