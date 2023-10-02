https://ukraina.ru/20231002/1049826093.html

"Глобальное большинство - это мы. Нам есть, что предложить миру". Латинская Америка выбирает Россию

"Глобальное большинство - это мы. Нам есть, что предложить миру". Латинская Америка выбирает Россию - 02.10.2023 Украина.ру

"Глобальное большинство - это мы. Нам есть, что предложить миру". Латинская Америка выбирает Россию

Не успело международное сообщество завершить обсуждение июльского саммита Россия-Африка, вызвавшего большой резонанс по всему миру, как Москва принимает не менее масштабное мероприятие - межпарламентскую ассамблею Россия-Латинская Америка.

2023-10-02T02:58

2023-10-02T02:58

2023-10-02T02:58

эксклюзив

россия

латинская америка

геополитика

государственная дума рф

зарубежье

парламент

экономика

санкции

многополярный мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049825883_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_12880ddf008d4b665b50fe276933466e.jpg

Ничего подобного ранее не было - ассамблея проходит впервые, но отныне станет ежегодной. Мероприятие, инициатором которого выступило руководство Государственной Думы, вызвало огромный интерес со стороны парламентариев, представителей экспертного сообщества, общественных деятелей, дипломатов стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Более 200 человек прилетели в Москву, проделав многочасовой путь, для того, чтобы обсудить с российскими коллегами, как укрепить не только двустороннее сотрудничество, но и совместные усилия по построению нового миропорядка на фоне происходящих геополитических процессов. Основная тема конференции так и звучит, "Россия и Латинская Америка: сотрудничество во благо справедливого мира для всех".В рамках мероприятия 1 октября прошло сразу 4 тематических круглых стола:• Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов;• Безопасность для всех: позиция парламентов;• Справедливый многополярный мир: роль парламентской дипломатии;• Развитие гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой: вклад парламентов.В качестве модераторов встреч выступали депутаты Государственной Думы, в том числе председатели профильных комитетов, а среди гостей желающих выступить было столько, что им установили жёсткий регламент - не более 5 минут, но сказать хотелось так много - и добрые слова в адрес России, и поддержать её действия на мировой арене, и подчеркнуть важность формирования многополярного миропорядка, - что мало кто укладывался в отведённое время.На круглом столе, посвящённом экономическому сотрудничеству, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сказал, что за последние годы товарооборот между Россией и странами Латинской Америки вырос примерно на 1/4 и сейчас составляет около $20 млрд, однако потенциал значительно выше. Для развития экономических отношений в частности чрезвычайно важно налаживание логистики, отметил политик. И Россия уже прорабатывает вопрос организации морских перевозок в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.Отношения России и Латинской Америки всегда строились на принципах взаимной выгоды в отличие от отношений латиноамериканских стран с бывшими мировыми гегемонами, подчеркнул Жуков. Позже несколько парламентариев в своих речах как раз говорили, что США рассматривают их страны исключительно как ресурс, например, член парламента "Меркосур" от Аргентины Карлос Даниэл Гледелл сказал, что Запад воспринимает Латинскую Америку просто как источник сырья для своей промышленности. Россия же готова не просто открывать производственные площадки в регионе, она готова делиться своими знаниями и опытом, а латиноамериканские страны знают, что Россия - это надёжный партнёр, который с уважением относится к своим визави. В отличие от тех же американцев.Многополярный мир, в котором все равны, в котором слышен голос каждого, - вот та цель, к которой стремятся страны Латинской Америки. И это не какая-то долгосрочная перспектива, это сегодняшняя реальность, которая формируется на наших глазах. Гости конференции акцентировали внимание на том факте, что мы живём в моменте глобальных перемен, находимся на стыке двух эпох, даже сравнивали нынешние события с временами Великой французской революции. Украина вообще практически не упоминалась в выступлениях, из контекста было понятно, что речь идёт о специальной военной операции, которую проводит Россия, и то в значении происходящих глобальных перемен."Мы находимся здесь, потому что уверены в том, что сегодня строится новый миропорядок и Россия является одним из основных столпов этого миропорядка, который способствует многосторонним подходам, созданию взаимовыгодных отношений", - заявил специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреа но Факу ндо Ортега Мурильо.Отдельные тезисы выступавших вызывали настоящие овации зала, один из таковых - Латинская Америка не поддерживает санкции Запада, введённые незаконно. Вот про Запад, а точнее про Соединённые Штаты, в отличие от Украины говорили много, точнее критиковали: участники конференции констатировали, что попытки американцев ослабить Россию провалились, миропорядок, сложившийся после окончания холодной войны, уходит в прошлое."Весь мир не может управляться одной-единственной империалистической страной. Этот подход больше не работает и спотыкается о противодействие со стороны наших стран, которые борются за равенство, за братские отношения. Наши страны идут в другом направлении и защищают принципы, которые отражены в Уставе ООН. Старая плутократия остаётся позади. <...> Мы видим в различных странах возникновение политических сил, которые стремятся к фашизму. Во многом это связано с медийной диктатурой, и это не какое-то единичное явление. Кризис капиталистической гегемонии приводит к тому, что они начинают поддерживать неофашистов, поддерживать характерные для таких режимов насильственные практики и нарушение прав человека", - заявила заместитель председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Америка Валентина Перес Давила на круглом столе о парламентской дипломатии.Риск начала локальных конфликтов, их эскалации в более крупные конфликты глобального характера, никогда не стоял так остро с момента Карибского кризиса, как сегодня, на карту поставлена судьба человечества, предупредил член Палаты депутатов Конгресса Мексики Бенджамин Роблес Монтойя."И мы надеемся, что Российская Федерация не падёт под натиском провокаций со стороны коллективного Запада, которые могут привести к полному уничтожению мира", - добавил он.Расширение связей между Россией и Латинской Америкой - настоящая головная боль для Запада, он уже не знает, как остановить этот процесс. На парламентариев даже оказывали давление с целью помешать их поездке в Москву на конференцию."Мы сталкиваемся со звериным сопротивлением тех сил, которые тормозят нас до сих пор. В этом плане необходимо видеть дестабилизирующую роль НАТО, которая выразилась в провокационных действиях с тем, чтобы затруднить развитие России, вызвать дестабилизацию в этой стране", - сказал член Палаты представителей Национального конгресса Бразилии Орландо Силва.Отдельная тема - укрепление позиций БРИКС в то время, когда G7, наоборот, ослабевает. БРИКС находится на пике популярности - заявки на вступление в это объединение подали 23 государства, но с 2024 года новыми членами станут только шестеро: Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина. Впрочем, насчёт последней не всё так однозначно - если по итогам октябрьских президентских выборов к власти придёт Хавьер Милей или Патрисия Буллрич, то заявка будет отозвана из БРИКС. В отличие от них, подавляющее большинство политиков региона связывают с БРИКС большие надежды на развитие своих стран.Круглые столы - казалось бы, мероприятие по определению официальное - проходили в тёплой, дружеской атмосфере. Из-за большого количества заявившихся для выступлений несколько раз происходила путаница: модераторы называли не ту страну - но спикеры воспринимали это с юмором, выходя на трибуну, сразу говорили, что хотели бы внести уточнение, переводя всё в шутку, что вызывало в зале добрый смех.Стараясь сделать приятное принимающей стране, некоторые гости говорили по-русски, пусть даже простую фразу "добрый вечер", говорили о Владимире Ленине и Владимире Путине."Владимир Путин, президент Российской Федерации, является подлинным лидером в нашем мире. Он борется с эксплуатацией, угнетением, он продвигает солидарность с другими народами во имя укрепления суверенитета", — отметил член Законодательного собрания Сальвадора Хайме Дагоберто Гевара Аргета.А также цитировали великих деятелей. Уже упомянутый член парламента "Меркосур" от Аргентины Карлос Даниэл Гледелл вспомнил "выдающегося сына российской земли, великого Фёдора Достоевского", который сказал, что "лучше ошибиться, следуя по своему собственному пути, чем следовать по пути чужому".Вообще участники конференции из Латинской Америки и Карибского бассейна с большой благодарностью говорили о том добре, которое сделала для их стран Россия: многие вспоминали о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", о роли СССР в победе над нацистской Германией во Второй мировой войне, которую Запад последние годы пытается принизить и вообще вычеркнуть Россию из списка победителей, о вкладе иммигрантов из России, прибывших ещё в начале прошлого века.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов призвал отказаться от употребления устоявшихся геополитических тезисов, деления стран на некие категории, которые с учётом нынешних геополитических реалий не отражают действительность."Мы до сих пор живём в старой и чужой матрице мышления, употребляем слова, которые описывают реальность, противоположную той, о которой говорим. Они (Запад - ред.) говорят "мировое сообщество", а имеют в виду себя. На самом деле они, "золотой миллиард", 1/8 человечества максимум. Они говорят о своих ценностях как универсальных. Их ценностями на протяжении столетий были расизм, шовинизм, фашизм, нацизм. Им сейчас нечего предложить миру, абсолютно нечего. Глобальное большинство — это мы. И нам есть что предложить. Наши ценности подлинные", - заявил политик.

https://ukraina.ru/20230418/1045425698.html

https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html

https://ukraina.ru/20230822/1048764566.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, латинская америка, геополитика, государственная дума рф, зарубежье, парламент, экономика, санкции, многополярный мир