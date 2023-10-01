https://ukraina.ru/20231001/1049822725.html

Спор о британских военных, расправы над коммунальщиками. Итоги 1 октября на Украине

Спор о британских военных, расправы над коммунальщиками. Итоги 1 октября на Украине - 01.10.2023 Украина.ру

Спор о британских военных, расправы над коммунальщиками. Итоги 1 октября на Украине

Власти Великобритании разошлись в вопросе службы британских военных на территории Украины. Британские СМИ рассказывают о преследовании на Украине тех, кто работал в сфере ЖКХ на территориях, захваченных ВСУ

2023-10-01T18:30

2023-10-01T18:30

2023-10-01T18:40

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049822603_0:36:1024:612_1920x0_80_0_0_e2f1aacc3105a99face4c24574226cb7.jpg.webp

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление британского министра обороны Гранта Шаппса о необходимость направить солдат на Украину."Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте", — подчеркнул он.Премьер добавил, что обучение британскими инструкторами украинских военных на территории Украины возможно, но не сейчас. По его словам, "это кое-что на долгосрочную перспективу".Ранее сегодня газета The Telegraph сообщила со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ."Сегодня я говорил о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически провести его на Украине", - отметил Шаппс.Также он указал, что некоторые британские производители вооружения уже перенесли производство на Украину."Я думаю, что особенно на западе страны сейчас есть возможность привнести больше вещей "в страну", и не только обучение, но и мы видим, как BAE (британская оборонная фирма — Ред.) например, переходит на производство в стране", - отметил Шаппс.Он призвал и другие британские компании последовать примеру BAE."Я очень хочу, чтобы и другие британские компании внесли свой вклад, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что в стране (на Украине — Ред.) будет больше возможностей для обучения и производства", - подчеркнул Шаппс.Он особо остановился на британском военном присутствии в Чёрном море."За последний месяц или около того мы стали свидетелями событий, действительно первых с 2014 года в Чёрном море, в Крыму. Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и посоветовать, особенно потому, что речь идёт о международных водах", - заявил Шаппс.Министр обороны Великобритании также отметил, что его государство не может "позволить запрещения международного судоходства" в Чёрном море."Поэтому я думаю, что есть много мест, где Британия может помочь советом. Обсуждал это с президентом Зеленским и многими другими на этой неделе", - рассказал министр обороны Великобритании.Примечательно, что 1 октября отметилось резкой активизацией судоходства в объявленных Украиной морских коридорах. Так, украинские порты покинули сразу три балкера ENEIDA, YING HAO 01 и AZARA. Также Marine Traffic зафиксировал увеличение судов, следующих на Украину.Слова Шаппса вызвали реакцию в России."Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт. Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты. Другая дура – глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией – требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…", - заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Российский военкорр Александр Коц отметил, что Великобритания уже активно задействована в происходящем на Украине."Министр обороны Великобритании Грани Шэппс лукавит, что британские войска будут впервые размещены на Украине они займутся подготовкой украинских военнослужащих. Дескать, так будет эффективнее, чем "полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО". На самом деле, конечно, не впервые", - отметил Коц.Он напомнил о нескольких британских программах, которые реализовывались на Украине ещё до начала спецоперации ВС РФ."Вот лишь некоторые программы, которые Лондон вел на Украине до начала СВО. Формирование под контролем ССО ВСУ "территориального сопротивления" для проведения спецопераций. Программа подготовки морской пехоты и корабельной авиации ВСУ, отработка действий по обороне прибрежных территорий и поиску диверсионно-разведывательных групп "условного противника". На базе военно-дипломатической академии ГУР МОУ в Киеве сотрудниками разведывательной службы Великобритании MI-6 были организованы курсы для сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. На базе 73 морского центра спецопераций ССО ВСУ в Очакове британцами была организована подготовка диверсионных групп для действий на территории Крыма и в акватории Чёрного и Азовского морей. В ходе обучения отрабатывались навыки проведения разведывательных операций, захвата судов и береговых объектов. В Одессе на базе школы военных водолазов (входит в состав 198 учебного центра ВМС Украины, в/ч АЗ 163, г. Николаев) при участии британцев готовили специалистов по курсу "водолаз специального назначения". В программу включена отработка навыков глубоководного подрывного дела и перемещения в одиночку и в составе групп под водой с использованием спецоборудования", - отметил Коц.Он также напомнил, что на Украину направлялись инструкторы из специальной авиадесантной службы (SAS) для диверсионной и контрдиверсионной подготовки военнослужащих ССО ВСУ."Кстати, о присутствии последних на Украине уже во время СВО писал в прошлом году репортер французской газеты Le Figaro Жорж Мальбруно", - напомнил военкор.По словам Коца, заявления Шаппса могут быть связаны с активизацией Украины на Чёрном море."Очевидно, заявления британского министра связаны с активизацией Киева на Чёрном море. И британский контингент на Украине вряд ли будет учить украинцев разбирать автомат Калашникова, как это происходит на туманном Альбионе. Возвращение английского спецназа говорит о том, что Лондон будет напрямую участвовать в планировании операций на Чёрном море и в Крыму. И будет контролировать их проведение непосредственно с земли. Ну что ж. И для нас столкновение в Чёрном море с Великобританией - не впервые", - резюмировал военкор.Его коллега, журналист, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев указал на логику заявления Шаппса."Заявление вполне логичное. Для Британии, с её весьма системным подходом к внешней политике, нынешняя ситуация это шанс поквитаться за Крымскую ещё войну, и новая попытка отрезать России от незамерзающих морей. Чем, собственно, Британия занимается со времени русского покорения Крыма. Шаппс совершенно умышленно не упоминает конвенцию Монтрё, говоря о возможной отправке британского флота в Чёрное море. Потому что международное право все меньше и меньше имеет значение. Право сильного работает все больше. Мы постепенно возвращаемся политически и экономически в 19 век, с его несколькими центрами силы и непостоянными союзами", - указал он.В то же время Медведев отметил, что Великобритания традиционно недооценивает Россию, полагая, что она не будет отвечать на такую британскую активность.Охота на коммунальщиковБританское издание The Sunday Times рассказало о преследовании сотрудников сферы ЖКХ на захваченных украинскими военными территориях. Так, издание рассказало об электрике Дмитрии Герасименко из Красного Лимана, который получил три года тюрьмы за то, что во время контроля города ВС РФ продолжал работать электриком. Также издание рассказало о двух пожилых женщинах, которые в это же время распределяли гуманитарную помощь для престарелых людей. Украинские власти этих женщин арестовали. Сейчас те дожидаются приговора."А ведь это - вершина айсберга! Сколько тысяч граждан Украины сейчас брошены в тюрьмы по статье "измена родине" - даже страшно представить! Но с точки зрения западных СМИ, это ведь и есть "демократия"!" - прокомментировал публикацию политолог и историк, обозреватель МИА "Россия Сегодня" Владимир Корнилов.Примечательно, что о подобных преследованиях рассказывали и украинские СМИ. Так, 4 мая канал "Суспільне" выпустил репортаж из села Подвысокое, что в Харьковской области. В сюжете рассказывалось, как село разделилось на тех, кто поддерживал старосту Татьяну, продолжавшую выполнять свои обязанности и во время контроля села ВС РФ, и тех, кто требовал ареста старосты. При этом в защиту последней выступали даже участники "АТО"."При ней продукты хоть были. Люди с голоду не умирали. Выдавались [продукты]. А что она плохого делала людям? Не знаю, не слышал", - говорил о старосте "атошник".При этом он подозревал, что она могла сдать его российским военным. Однако жена "атошника" защитила старосту, отметив, что российские российские военные сами могли взять списки участников в "АТО" в сельсовете."Она помогала людям. Хлеб выдавала, гуманитарку выдавала. Ко мне обращалась — у кого какие проблемы с электричеством. Мы здесь остались три электромонтёра: мы с моей женой на подстанции и электромонтёр УВБ, живёт в Гороховатке. Всё. На 10 сёл. Я всю оккупацию свет давал, а вот мне благодарность", - жаловался журналистам местный электромонтёр, которому односельчане исписали забор и ворота символами V и Z.По словам электромонтёра, его начали травить после того, как он поддержал старосту.В августе издание "Украинская правда" рассказало о пожарном из Херсона Алексее Левченко. Он остался в городе, а его начальство — сбежало."Где-то через месяц (после входа в Херсон подразделений ВС РФ) начальник уехал, все были уверены, что он сделает свои дела в Киеве и вернётся. Он не вернулся. Был приблизительно март", - рассказывала жена пожарного Ольга.Так её муж стал вторым по старшинству среди оставшихся в Херсоне пожарных."Парни писали письма в Киев: что делать, как нам действовать, как с личным составом, как с техникой, как с семьями. В ответ приходили отписки, мол, смотрите по ситуации: если на вас давят, выходите, если на вас не давят, работайте, но не сотрудничайте с россиянами", - рассказывала она.В мае 2022 года оставшиеся в Херсоне украинские пожарные опубликовали открытое заявление, обвинив руководство ГСЧС Украины в Херсоне в бегстве, а Киев — в отсутствии инструкций. При этом они продолжили работу. При этом сам Левченко дожидался прихода украинских войск, хотя соседи предупреждали, что с пожарным могут расправиться за то, что он не бросил свою работу и продолжил тушить пожары и спасать людей."А он говорит: "Скорее был пришли наши. С нашими ты можешь себя защитить, можешь куда-то пожаловаться. Наши, СБУшники, это уже не так страшно. Ты будешь чувствовать себя человеком, у которого есть права, обязанности, ты защищён государством", - отмечала жена пожарного.Поначалу Левченко прошёл фильтрацию СБУ. Однако 1 февраля 2023 года, когда он ехал к семье, его задержали сотрудники Одесского управления СБУ, вручив ему подозрение в "коллаборационизме". Что примечательно: пожарного отправили дожидаться суда не в СИЗО, а в колонию, где условия, как отмечала его жена, гораздо жёстче.

https://ukraina.ru/20231001/1049816286.html

https://ukraina.ru/20231001/1049814390.html

https://ukraina.ru/20230930/1049808789.html

https://ukraina.ru/20230930/1049805974.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники