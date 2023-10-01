https://ukraina.ru/20231001/1049821585.html

МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство

МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство - 01.10.2023 Украина.ру

МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство

Никаких официальных предложений по этому вопросу со стороны альянса не поступало, заявил замминистра иностранных дел Украины

2023-10-01T17:47

2023-10-01T17:47

2023-10-01T17:47

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НАТО, также как и любые другие западные партнеры Украины по отдельности, не предлагали официально Киеву отказаться от части территории взамен на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в эфире телеканала "Рада" 1 октября заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебейнис."Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал Перебейнис.В августе директор личной канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что, по его мнению, Украина могла бы отказаться от территорий, на которые она претендует, и получить взамен членство в альянсе. Потом он извинился и заявил, что "не должен был так говорить".

https://ukraina.ru/20230928/1049772146.html

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