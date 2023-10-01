https://ukraina.ru/20231001/1049821585.html
МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство
МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство - 01.10.2023 Украина.ру
МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство
Никаких официальных предложений по этому вопросу со стороны альянса не поступало, заявил замминистра иностранных дел Украины
2023-10-01T17:47
2023-10-01T17:47
2023-10-01T17:47
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НАТО, также как и любые другие западные партнеры Украины по отдельности, не предлагали официально Киеву отказаться от части территории взамен на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в эфире телеканала "Рада" 1 октября заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебейнис."Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал Перебейнис.В августе директор личной канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что, по его мнению, Украина могла бы отказаться от территорий, на которые она претендует, и получить взамен членство в альянсе. Потом он извинился и заявил, что "не должен был так говорить".
https://ukraina.ru/20230928/1049772146.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, мид украины
МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство
Никаких официальных предложений по этому вопросу со стороны альянса не поступало, заявил замминистра иностранных дел Украины
НАТО, также как и любые другие западные партнеры Украины по отдельности, не предлагали официально Киеву отказаться от части территории взамен на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в эфире телеканала "Рада" 1 октября заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебейнис.
"Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал Перебейнис.
В августе директор личной канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что, по его мнению, Украина могла бы отказаться от территорий, на которые она претендует, и получить взамен членство в альянсе. Потом он извинился и заявил, что "не должен был так говорить".