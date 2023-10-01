МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство - 01.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231001/1049821585.html
МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство
МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство - 01.10.2023 Украина.ру
МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство
Никаких официальных предложений по этому вопросу со стороны альянса не поступало, заявил замминистра иностранных дел Украины
2023-10-01T17:47
2023-10-01T17:47
новости
украина
нато
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102447/43/1024474360_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bab73b00a7a184dab2d8878e23fd063c.jpg
НАТО, также как и любые другие западные партнеры Украины по отдельности, не предлагали официально Киеву отказаться от части территории взамен на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в эфире телеканала "Рада" 1 октября заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебейнис."Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал Перебейнис.В августе директор личной канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что, по его мнению, Украина могла бы отказаться от территорий, на которые она претендует, и получить взамен членство в альянсе. Потом он извинился и заявил, что "не должен был так говорить".
https://ukraina.ru/20230928/1049772146.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102447/43/1024474360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d89ab4d06574982614b52091330128c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нато, мид украины
Новости, Украина, НАТО, МИД Украины

МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство

17:47 01.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Никаких официальных предложений по этому вопросу со стороны альянса не поступало, заявил замминистра иностранных дел Украины
НАТО, также как и любые другие западные партнеры Украины по отдельности, не предлагали официально Киеву отказаться от части территории взамен на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в эфире телеканала "Рада" 1 октября заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебейнис.
"Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал Перебейнис.
В августе директор личной канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что, по его мнению, Украина могла бы отказаться от территорий, на которые она претендует, и получить взамен членство в альянсе. Потом он извинился и заявил, что "не должен был так говорить".
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 17:44
Новые соединения в армии России, НАТО рулит конфликтом на Украине. О чём говорили эксперты 28 сентября
 
НовостиУкраинаНАТОМИД Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Спор о британских военных, расправы над коммунальщиками. Итоги 1 октября на Украине
18:01Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины
18:00"Гитлер обещал больше": Польша как "гиена Европы"
17:47МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство
17:11WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего
16:58Петр Лидов-Петровский об интересах России, США и самой Украины в ходе спецоперации
16:43Глава ВЦИОМа рассказал, какой граждане хотят видеть Россию в будущем
16:32Иван Скориков о том, почему в ходе СВО украинские выборы выгодны и России и США
16:18Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину
16:01В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров
15:15Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов
15:02Минобороны: российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25
14:55Александр Перенджиев: Британия затеяла черноморский поход, но Россия разобьет ее на дальних подступах
14:38Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края
14:22Александр Казаков о стратегических задачах российской армии и тактических уловках на фронте СВО
14:09Глава ВЦИОМа о модели "четырех Россий" - воюющая, столичная, глубинная и уехавшая
13:17Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
13:12Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября
13:08Посол Украины в США не считает, что поставки американского оружия на Украину могут оказаться под угрозой
12:41Временное жилье в Армении получили более 45 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха
Лента новостейМолния