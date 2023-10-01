WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего - 01.10.2023 Украина.ру
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WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего
WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего - 01.10.2023 Украина.ру
WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего
Американское издание подчеркивает, что это нанесло бы непоправимый ущерб американскому авторитету в мире
2023-10-01T17:11
2023-10-01T17:11
новости
сша
украина
поддержка
запад
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Возможное прекращение финансирования Украины со стороны США, которое все чаще обсуждают представители американских властей, беспокоит западные страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 октября на страницах The Wall Street Journal.В настоящее время государства Запада испытывают "глубокий страх", вызван вероятным поражением украинской армии, несмотря на всю полученную от Вашингтона политическую и военную поддержку, отмечается в статье."Если &lt;...&gt; США не окажутся на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесен непоправимый ущерб с глобальными последствиями", — полагают авторы публикации.По их словам, Киев сейчас крайне зависим от финансирования и военной помощи Вашингтона. В случае их прекращения под вопрос будет поставлена сама способность бойцов ВСУ продолжать боевые действия, говорится в публикации.Нижняя палата Конгресса США 30 сентября одобрила проект финансирования правительства, рассчитанный на 45 дней. В нем не предусматривается предоставление помощи Украине. Президент США Джо Байден 1 сентября утвердил временный бюджет, несмотря на то, что ранее он подчеркивал недопустимость приостановки финансирования Киева.
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новости, сша, украина, поддержка, запад
Новости, США, Украина, поддержка, Запад

WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего

17:11 01.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Американское издание подчеркивает, что это нанесло бы непоправимый ущерб американскому авторитету в мире
Возможное прекращение финансирования Украины со стороны США, которое все чаще обсуждают представители американских властей, беспокоит западные страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 октября на страницах The Wall Street Journal.
В настоящее время государства Запада испытывают "глубокий страх", вызван вероятным поражением украинской армии, несмотря на всю полученную от Вашингтона политическую и военную поддержку, отмечается в статье.
"Если <...> США не окажутся на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесен непоправимый ущерб с глобальными последствиями", — полагают авторы публикации.
По их словам, Киев сейчас крайне зависим от финансирования и военной помощи Вашингтона. В случае их прекращения под вопрос будет поставлена сама способность бойцов ВСУ продолжать боевые действия, говорится в публикации.
Нижняя палата Конгресса США 30 сентября одобрила проект финансирования правительства, рассчитанный на 45 дней. В нем не предусматривается предоставление помощи Украине. Президент США Джо Байден 1 сентября утвердил временный бюджет, несмотря на то, что ранее он подчеркивал недопустимость приостановки финансирования Киева.
Петр Лидов интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
16:58
Петр Лидов-Петровский об интересах России, США и самой Украины в ходе спецоперацииБудет ли президентом Украины Зеленский или кто-то другой, для США не принципиально, они с легкостью избавляются от своих ставленников по всему миру, меняют их на других, напоминает директор по коммуникациям и связям с общественностью международной медиа-группы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.
 
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Заголовок открываемого материала
17:11WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего
16:58Петр Лидов-Петровский об интересах России, США и самой Украины в ходе спецоперации
16:43Глава ВЦИОМа рассказал, какой граждане хотят видеть Россию в будущем
16:32Иван Скориков о том, почему в ходе СВО украинские выборы выгодны и России и США
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16:01В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров
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15:02Минобороны: российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25
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