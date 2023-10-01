https://ukraina.ru/20231001/1049821462.html

WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего

WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего - 01.10.2023 Украина.ру

WSJ: США не могут позволить себе оказаться на стороне проигравшего

Американское издание подчеркивает, что это нанесло бы непоправимый ущерб американскому авторитету в мире

2023-10-01T17:11

2023-10-01T17:11

2023-10-01T17:11

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сша

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запад

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Возможное прекращение финансирования Украины со стороны США, которое все чаще обсуждают представители американских властей, беспокоит западные страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 октября на страницах The Wall Street Journal.В настоящее время государства Запада испытывают "глубокий страх", вызван вероятным поражением украинской армии, несмотря на всю полученную от Вашингтона политическую и военную поддержку, отмечается в статье."Если <...> США не окажутся на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесен непоправимый ущерб с глобальными последствиями", — полагают авторы публикации.По их словам, Киев сейчас крайне зависим от финансирования и военной помощи Вашингтона. В случае их прекращения под вопрос будет поставлена сама способность бойцов ВСУ продолжать боевые действия, говорится в публикации.Нижняя палата Конгресса США 30 сентября одобрила проект финансирования правительства, рассчитанный на 45 дней. В нем не предусматривается предоставление помощи Украине. Президент США Джо Байден 1 сентября утвердил временный бюджет, несмотря на то, что ранее он подчеркивал недопустимость приостановки финансирования Киева.

https://ukraina.ru/20231001/1049820802.html

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2023

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новости, сша, украина, поддержка, запад