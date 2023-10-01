https://ukraina.ru/20231001/1049821187.html

Глава ВЦИОМа рассказал, какой граждане хотят видеть Россию в будущем

Глава ВЦИОМа рассказал, какой граждане хотят видеть Россию в будущем - 01.10.2023 Украина.ру

Глава ВЦИОМа рассказал, какой граждане хотят видеть Россию в будущем

Валерий Федоров полагает, что формирование синтетического образа будущего является важной задачей для страны

2023-10-01T16:43

2023-10-01T16:43

2023-10-01T16:44

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граждане

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"Воюющая Россия" - это большая сила, которая собралась и сорганизовалась для достижения одной цели — победы над врагом. Такое мнение в интервью РБК высказал 1 октября глава ВЦИОМа Валерий Федоров."У них есть вопросы. Почему мы, такие великие и могучие, не берем Харьков и Одессу? У нас на парадах была красивая "Армата" — а почему ее нет на фронте? Наверное, есть не только внешние, но и внутренние враги — кто они и почему мы с ними не боремся?". - предположил Федоров.Он добавил, что "воюющая Россия" при этом поддерживает Путина."Пассионарность, активность этих людей канализирована в направлении Украины. Поэтому я бы сказал — да, определенный внутриполитический риск представители "воюющей России" несут, но этот риск управляемый", - заявил Валерий Федоров.В интервью российскому изданию Федоров также рассказал, что на сегодняшний день существует несколько вариантов образа будущего для российских граждан и каждый из них специфичен для той или иной группы."Первый образ: мы будем жить как на идеализированном Западе, где комфортно, зажиточно и красиво. И, конечно, мирно и спокойно. Для страны в целом таким образом де-факто стала Москва. Этот образ можно назвать "Комфортная Россия"", - считает глава ВЦИОМа.Второй образ— это "техно-гаджет-будущее", продолжил он. Это высокие технологии, полеты на Марс, киборги, беспилотные автомобили и курьеры, уточнил Федоров. По его словам, такой образ ближе, с одной стороны, инженерно-техническим специалистам, с другой — глобализированной части молодежи."Третий образ — "Великая Россия". Страна, которая может сказать "нет"! Ее в мире боятся и уважают за силу и твердость. Страна, которая победила в СВО, и на этом не останавливается. Играет важную роль в мире", - рассказал Федоров, добавляя, что это образ будущего для той части граждан, которые принадлежат "воюющей России".Наконец, есть образ "Справедливой России" — страны, где неравенство преодолено, где справедливость из лозунга превратилась в норму, где обеспечены равные возможности для детей не только чиновников и миллиардеров, но и простых людей, отметил эксперт. Этот образ ближе людям в возрасте, в том числе предпенсионном, с умеренно-левыми симпатиями, ностальгией по СССР, сказал он."Получится ли сложить из этих образов единый? Теоретически такая возможность есть. Я бы назвал этот образ "СССР 2.0". Или "Советы без коммунистов", то есть без коммунистической идеологии. Чтобы у нас было все технически прогрессивно, чтобы мы были обществом с низким неравенством, чтобы была сильная власть, мы были авторитетными в мире и жили комфортно. Я считаю, что формирование синтетического образа будущего является важной задачей для страны", - рассказал Валерий Федоров.

https://ukraina.ru/20231001/1049818447.html

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новости, россия, будущее, граждане