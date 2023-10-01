Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину - 01.10.2023 Украина.ру
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Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину
Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину - 01.10.2023 Украина.ру
Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину
Премьер-министр Великобритании уточнил, что это будет только после окончания текущего конфликта
2023-10-01T16:18
2023-10-01T16:18
новости
великобритания
риши сунак
инструкторы
украина
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Великобритания планирует отправлять своих инструкторов на Украину только после окончания текущего конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире Sky News 1 октября."Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте", — рассказал он.Сунак уточнил, что слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса об отправке британских инструкторов на Украину касались именно "долгосрочной перспективы"."То, что мы делаем, — это обучаем украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании", — сказал премьер-министр.Ранее Шаппс рассказал, что Великобритания впервые разместит свои войска на Украине. Он отметил, что с военным руководством обсудил возможность переноса официальной программы подготовки военнослужащих ВСУ под руководством Британии на Украину.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал это заявление британского министра обороны в своем телеграм-канале. Он сказал, что это фактически означает превратить своих инструкторов в легальную цель для российских вооруженных сил.
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новости, великобритания, риши сунак, инструкторы, украина
Новости, Великобритания, Риши Сунак, инструкторы, Украина

Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину

16:18 01.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Сунак
Зеленский Сунак
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Премьер-министр Великобритании уточнил, что это будет только после окончания текущего конфликта
Великобритания планирует отправлять своих инструкторов на Украину только после окончания текущего конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире Sky News 1 октября.
"Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте", — рассказал он.
Сунак уточнил, что слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса об отправке британских инструкторов на Украину касались именно "долгосрочной перспективы".
"То, что мы делаем, — это обучаем украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании", — сказал премьер-министр.
Ранее Шаппс рассказал, что Великобритания впервые разместит свои войска на Украине. Он отметил, что с военным руководством обсудил возможность переноса официальной программы подготовки военнослужащих ВСУ под руководством Британии на Украину.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал это заявление британского министра обороны в своем телеграм-канале. Он сказал, что это фактически означает превратить своих инструкторов в легальную цель для российских вооруженных сил.
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
11:20
Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войнеМедведев прокомментировал инициативу Британии перенести курсы подготовки бойцов ВСУ на территорию Украины и призывы депутата немецкого парламента как можно скорее отправить Киеву ракеты Taurus
 
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