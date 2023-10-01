https://ukraina.ru/20231001/1049820549.html

Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину

Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину - 01.10.2023 Украина.ру

Сунак рассказал, когда Великобритания отправит своих инструкторов на Украину

Премьер-министр Великобритании уточнил, что это будет только после окончания текущего конфликта

2023-10-01T16:18

2023-10-01T16:18

2023-10-01T16:18

новости

великобритания

риши сунак

инструкторы

украина

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Великобритания планирует отправлять своих инструкторов на Украину только после окончания текущего конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире Sky News 1 октября."Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте", — рассказал он.Сунак уточнил, что слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса об отправке британских инструкторов на Украину касались именно "долгосрочной перспективы"."То, что мы делаем, — это обучаем украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании", — сказал премьер-министр.Ранее Шаппс рассказал, что Великобритания впервые разместит свои войска на Украине. Он отметил, что с военным руководством обсудил возможность переноса официальной программы подготовки военнослужащих ВСУ под руководством Британии на Украину.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал это заявление британского министра обороны в своем телеграм-канале. Он сказал, что это фактически означает превратить своих инструкторов в легальную цель для российских вооруженных сил.

https://ukraina.ru/20231001/1049814930.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, великобритания, риши сунак, инструкторы, украина