https://ukraina.ru/20231001/1049819829.html

Иван Скориков о том, почему в ходе СВО украинские выборы выгодны и России и США

Иван Скориков о том, почему в ходе СВО украинские выборы выгодны и России и США - 01.10.2023 Украина.ру

Иван Скориков о том, почему в ходе СВО украинские выборы выгодны и России и США

В России в свое время признали и Порошенко, и Зеленского, но теперь очень скоро может появиться повод не признавать легитимным этот киевский нацистский режим, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

2023-10-01T16:32

2023-10-01T16:32

2023-10-01T16:32

интервью

украина

зарубежье

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван, вопрос о скандале с выступлением эсэсовца. Он. вместо того, чтобы затихнуть, продолжает и продолжает набирать обороты. Пошли увольнения, пошли требования увольнений, высказались все и в ООН, и во всяких международных организациях. Почему вообще такое событие, которое вполне могло бы быть рядовым на Западе, стало таким резонансным, и к каким ещё событиям это может привести, потому что требование отставки канадского премьера – это уже внушительно?– Да, уже спикер канадского парламента подал в отставку. Более того, в Польше потребовали возбудить уголовное дело против этого старика-нациста. Посол Польши в Канаде уже обратился с этим требованием. И мы видим, что достаётся и Украине, и Канаде. И вообще это тема стала настоящей такой информационной политической бомбой, хотя, действительно, чего нам удивляться.В общем-то, эти нацисты давно маршируют по улицам Украины, по улицам Канады, где огромная (украинская — Ред.) диаспора, причём, состоящая, в основном, как раз из бандеровцев. И тут вдруг, видите ли, возмутились все.Конечно, это связано с тем, что обратили на это внимание представители правозащитных еврейских организаций, в частности, Центр Симона Визенталя, который давно отслеживает проявления недобитых нацистов где-либо по миру. И, кстати, регулярно отмечал тренд на героизацию бандеровцев, эсэсовцев-украинцев, ещё там во времена Ющенко даже. В этом плане Центр Симона Визенталя, который хранит память о Холокосте, он является нашим союзником в антинацистской, антибандеровской войне.Возникает вопрос: неужели в этом канадском парламенте никто не знал, что сейчас будет бенефис настоящего эсэсовца и все рукоплескали? Кстати, глава МИД, которая возмутилась этому всему и потребовала отставки спикера парламента, она там на записи тоже рукоплещет нацисту.Здесь, понимаете, нашли какого-то деда, который противостоял Советскому Союзу, России. Собственно, он, с той точки зрения, уже заслуженный человек. А как-то там копаться в биографии либо не стали, либо сознательно подумали, что - да никто особо и не заметит.К тому же, как это всё движение Ваффен-СС "Галичина" представляют украинские нацисты и их идейные друзья из Канады, из диаспоры? Они же не говорят, что это 14-я Ваффен-СС гренадерская дивизия "Галичина", они её называют просто "украинская дивизия "Галичина". Вот какая-то дивизия "Галичина" из украинцев была создана, она боролась против, как они говорят, советских оккупантов. То есть, такие, в общем, лесные братья, как в Прибалтике, которых чествуют. А то, что она была нацистская, то, что она была добровольческая – об этом, с их точки зрения, можно и умолчать.Я, кстати, помню, когда путешествовал по Западной Украине, видел эти плакаты "Украинская дивизия "Галичина" в центре Львова. Там тоже нигде не было написано, что это дивизия СС. Вот такое мифотворчество. Умолчали, и, в общем, подали их борцами с кровавой Россией, с Советским Союзом.Вполне возможно, что именно вот так его представляли, когда выводили под овации. Потом, видите, выяснилось, что это матёрый эсэсовец. И, кстати, когда из России шло недовольство, этого никто не замечал. Вот евреи возмутились, тут уже да - "произошла ошибка". Но на Украине никто, собственно, не считает этого Гуньку нацистом, несмотря даже на эти все скандалы. Марку выпустили в честь него.Кстати, мы не заметили какой-то реакции от главы Украинского государства, чтобы он резко от всего этого открестился. Хотя на него были наведены все камеры, и он там, в общем, заводил эту толпу. Он же там был как бы главный, и он этому Гуньку, как своему человеку в Канаде, аплодировал. Поэтому, конечно же, на Украине выводы никакие не будут сделаны.Да, кто-то возмущается по-тихому в телеграмах даже, там некоторые депутаты, что - ну как же так, Владимир Александрович, вы же внук ветерана Великой Отечественной войны, награждённого двумя орденами. Как же, что же ваша служба протокола допустила такое.Да не допустила она ошибку, всё это было согласовано. Они нашли этого старика, как самого такого ещё активного. Ему (Зеленскому — Ред.) диаспора его предложила. Более того, я уверен, что там были и личные встречи, и какие-то фотографии, и скоро мы это увидим, если сейчас, конечно, быстро всё там не затрут.И этот Гунька, он туда попал, как, понимаете, вообще представитель канадской диаспоры. То есть, он там медийное лицо, и постоянно на многих мероприятиях украинцев в Канаде он участвовал. Он вообще на Украине появлялся много раз. В 1989 году он ещё на заре перестройки, видимо, скрыв своё прошлое, появился ещё на Советской Украине, на каких-то там уже сборищах РУХа, прото вот в этих нацистских организациях времён перестройки. То есть, это достаточно известный персонаж, и он не случайно туда зашёл. Конечно, все это знали.Но то, что головы летят уже – это, на самом деле, хорошо. То есть, открыть окно Овертона им не удаётся, хотя форточка уже приоткрылась, антинацистский ветерок в неё дует.Я думаю, что эта история будет ещё развиваться, мы видим, что и поляки активно в неё включились, у них там выборы. А перед выборами польская правящая партия хочет себя проявить защитниками интересов народа.Она же себя называет консервативной такой, право-консервативной партией. И со всем присущим польской элите гонором показывает Украине и украинцам их место.Ну тут и историческая память, как раз эта дивизия "Галичина" отличилась не против Советской армии, под Бродами они там просто драпу дали и пятками сверкали. А они отличились, в кавычках, против польского населения, против советских партизан, и потом ещё наследили даже в Югославии.Поляки это прекрасно помнят. Но выборы пройдут, и вместе против русских они продолжат свою главную битву, так что здесь нам наивными не стоит быть.– Перейдём к другим совпадениям и заявлениям. Заявили Силы специальных операций ВСУ, что ими уничтожен при ракетном ударе при Севастополе командующий Черноморским флотом Соколов. Требовали его показать все эти дни, говорили, что - вот видите, ни фото, ни видео нет. Но вот он на совещании, вот он даёт интервью, соответственно, все заявления украинских ССО — фейк. В чем смысл вброса, который столь легко опровергается? И какое вообще может быть доверие к источникам теперь с той стороны?– Это, в общем-то, типичная информационно-психологическая операция. Да, был удар по штабу Черноморского флота. Конечно, никто, наверное, у нас в стране не ожидает после того, как туда уже прилетали беспилотники, что там будут проводиться совещания. Понятное дело, что Севастополь в диаметре попадания дальнобойной артиллерии украинской. И, конечно же, меры безопасности, особенно на базе Черноморского флота – они серьёзные.Но рассчитывали посеять панику среди севастопольцев, среди крымчан, среди военных, среди вообще всех жителей России, и, поэтому, конечно, заявили — ну, а покажите нам его прямо сейчас. Здесь у меня двоякое отношение к этому.С одной стороны, казалось бы, а что мы будем идти у вас на поводу, показывать командующего Черноморским флотом, где он на вашу провокацию отвечает и говорит: сейчас 26-е сентября, 15 часов, я стою вот здесь где-нибудь на фоне памятника солдату и матросу в Севастополе, передаю привет Буданову и так далее - вы фейкомёты!Командующий Черноморским флотом – вообще лицо непубличное. Вы сейчас попробуйте найти просто какие-то интервью командующего Черноморским флотом. Максимум на параде, на празднике, на совещаниях он доклады какие-то делает. То есть, человек работает, он не шоумен, как Буданов. Пресс-служба Черноморского флота сообщила, что это всё фейк.С другой стороны, общество наше прекрасно помнит историю, как пропал Залужный, пропал и тот же Буданов. Их как в консерву закатали и долго-долго не показывали. Там бурлило украинское общество, где наш Залужный, где наши герои и так далее. Их не показывали.Здесь мы радовались даже, что вот, ликвидировали высокопоставленных нацистских преступников. А потом их показывают. То ли лечились они где-то, ряд признаков подтверждают, что явно могли быть какие-то ранения. По крайней мере, у Залужного, которого показывали в странных каких-то позах.Но, тем не менее, после этого здесь такое же ожидание возникло. Что, вам сложно показать его, командующего Черноморским флотом, чтобы сразу опровергнуть эту информацию, чтобы мы здесь успокоились и отхлестали эту ципсятину (ЦИПСО — Центр .информационно-психологических операций - Ред.) поганую.И действительно, многие люди в России - и журналисты, и блогеры, и политологи – они уже недоумевали, а где командующий. Поэтому это достаточно справедливое недоумение на фоне предыдущей истории с Залужным и Будановым.И когда я читаю, как некоторые наши журналисты говорят, что вот, подыгрывали ЦИПСО, подыгрывали Буданову – да, слушайте, никто не подыгрывал, все искренне переживали за командующего, и, в общем-то, помнят вот эти истории, когда тоже в итоге-то вышло, что живы Залужный и Буданов, а здесь их уже поспешили похоронить.Кстати, я сегодня смотрел, к несчастью, по долгу службы украинские политические ток-шоу, всяких там фейгиных, они продолжают настаивать, что командующего показали какую-то фотографию просто, что это не он. В общем, вот эта же история – она продолжается. И всячески смакуют, что убили адмирала, такого ещё не было, вот такой величины военных они ещё не уничтожали. То есть, они продолжают веселиться, и говорят, что это на заседании министерства обороны смонтировали что-то, показали с каких-то прежних совещаний и так далее.– Интервью "Звезды" они ещё не смотрели, видимо.– Да, это раньше я ещё смотрел. Но сегодня, видимо, там начнут рассказывать: о, как мы их всех разнервничали, как мы провели успешную психологическую операцию. То есть, история эта, слава Богу, она закончилась, жив-здоров наш командующий.Но вообще такое пристальное внимание к Севастополю в принципе означает, что они взяли именно курс - бить и бить, бить по нашему Черноморскому флоту. Это для них имеет большое символическое значение. И для нас тоже, конечно, Черноморский флот – он всегда был в Крыму, никогда оттуда не уходил, даже во время незалежности Украины. И это наш флаг, наш непотопляемый авианосец, как его называют во всей Новороссии.Поэтому, я думаю, что атаки именно на Севастополь – они усилятся. И украинцы ждут АTCMS, ждут дальнобойные орудия. Эти смертоносные орудия – они, конечно, могут значительный ущерб нанести. Пока что их не передают, но рано или поздно Украина всё получает к сожалению.– Про выборы. Запад настаивает, чтобы Украина провела выборы, несмотря на боевые действия. Насколько для Запада важно провести эти выборы? Формально они ничего не меняют. И, опять же, возможна ли через выборы замена лидера страны, например, на более удобного для переговоров с Россией, более медийного. Или, скажем так, Зеленский что-то сдаст, и его заменят на фигуру незапятнанную, или же наоборот, не знаю, того же Залужного поставят, тем более его пиарят неплохо так.– На самом деле, Зеленский, несмотря на всю свою истерично-шантажистскую манеру лоббирования войны против России, он устраивает Соединённые Штаты. Но не проведение выборов создаёт вопросы вообще легитимности режима на Украине.То есть, и в России, естественно, было бы правильно называть режим нелегитимным, а Зеленского узурпатором, если выборы не будут проведены. С другой стороны, если они будут проведены, понятное дело, что они также будут нелегитимные. Большое количество населения вообще находится за пределами Украины, внутри Украины многие просто не пойдут на эти выборы, потому что будут воспринимать их, особенно мужчины, как военно-учётные мероприятия или перепись сепаратистов и так далее, зачем им в этом участвовать.Поэтому явка будет маленькая, кого назначат – того и выберут, о легитимности здесь говорить тоже не стоит. Поэтому нам в принципе в России тема выборов выгодна в любом случае, состоятся они или не состоятся.Вообще обсуждение этих выборов, и то, что срок очередных запланированных выборов наступает, нам, в принципе, эта тема выгодна с точки зрения информационно-политической борьбы. Тем более, что, к сожалению, и Зеленского в своё время, и даже Порошенко - здесь в России признали. Теперь у нас, всё-таки есть повод не признавать этот нацистский режим.Хотят ли Зеленского заменить или нет, и вообще настаивают ли американцы на выборах? Смотрите, это точка зрения всего лишь одной из "башен" в США. Линдси Грэм – это сенатор от республиканцев, для республиканцев выборы (на Украине — Ред.), видимо, нужны.Может быть они хотят как-то не поменять, но хотя бы подвинуть Зеленского, например, провести одновременно президентские и парламентские выборы, которые сейчас в октябре, 29 октября - запланированы, но, скорее всего, их не будет, собственно, месяц остался. Никакой политической активности на Украине вообще не наблюдается, парламентской тем более.Разбавить Зеленского, присутствие его команды во власти, поменять вот это монобольшинство на какую-то коалицию, понятное дело, что русофобскую, прозападную, это естественно... Но тогда Зеленский был бы более послушный, и он бы немножко изменил свою манеру шантажа. Для демократов Зеленскому тоже нужно поставить какие-то условия. В конце концов, Зеленский не такой уж "свой сукин сын" для демократов.Я просто напомню, что, когда он пришёл к власти, то президентом США был ещё Дональд Трамп, и это же Зеленский вместе с Коломойским слили Трампу компромат на семейку Байденов, на их махинации в компании Burisma, которая чуть не стала внутренним уже делом в прошлой избирательной кампании президента США.Трамп активно использовал эту тему и будет использовать, если самого Трампа, конечно, допустят к выборам в грядущей президентской кампании в США. А она будет уже после запланированных президентских выборов на Украине, и украинская тема станет обязательно одной из главных в конкуренции Байдена и Трампа.И, соответственно, как бы Зеленский здесь не начал опять отстаивать чьи-то интересы, играть уже свою игру, зазвездившись, став такой мировой звездой, внутри Америки. Конечно, этого боятся и демократы, и республиканцы. И хотят как-то его поумерить, разбавить представительство в парламенте, да и вообще указать ему правила игры, потому что он реально зазвездился.Для этого вполне могут, апеллируя к тому, что выборы – это главная ценность демократии, заставить его пойти на выборы. Более того, по одной из инсайдерских информаций людей, которые тесно общаются с представителями украинских элит, американцы задумали взять избирком под свой контроль.Вообще, это давняя такая история, когда американцы создают некую наднациональную такую организацию, ведомство, которое якобы учит нерадивых коррумпированных украинцев нормальной демократии. НАБУ - Национальное антикоррупционное бюро Украины - фактически было создано для того, чтобы американцы, которые умеют якобы бороться с коррупцией, занялись, разгребли этот коррупционный хлам, который ну не может сама разгрести Украина. Вот такую же структуру сделать, например, вместо ЦИКа, и тогда уже твори, что хочешь.Можно будет выбрать даже какую-нибудь Притулу, стендапера Притулу, отдать большое количество мест в парламенте своему проамериканскому политику для Байдена, подельнику Порошенко, например, или какую-то создать Партию мэров, условно - Садовой, Труханов, Филатов и Кличко - которых курирует больше Евросоюз, конечно, поляки, немцы и так далее.– Что занятно, как раз усиление НАБУ того же – это одно из требований в списке реформ, которые недавно Соединённые Штаты передали Украине, его еще называют чуть ли не ультиматумом Владимиру Зеленскому. Эти требования предполагают, скажем так, что в случае их выполнения возможно продолжение финансово-военной помощи, а т ак же интеграция в Европу. Для чего этот документ создавали?– Да, да, вот собственно НАБУ – это наиболее яркий такой пример внешнего управления. Если они свой ЦИК там ещё сделают, то тут уже о чём говорить.Так что, в целом, Запад вполне может принудить Зеленского - или не Зеленского, а свой будущий ручной ЦИК - провести эти выборы. Не обязательно президентские, могут быть только парламентские, или парламентские и президентские, или только президентские.Но. опять же, если Зеленский хочет удержаться в роли президента, то ему нужно показать какие-то результаты. Пока что он их своим контрнаступлением не показал. Он обещал в августе кофе пить где-то на набережной Ялты - ничего не произошло. То есть, вот если он возьмёт хотя бы какой-то Токмак, то это можно будет продать Западу, как какую-то перемогу (победу — Ред.), и продать собственному населению. Иначе, в общем-то, зачем им такой президент-неудачник.И - да, сам Залужный сейчас не показывает своих политических амбиций, но есть большая группа олигархов, теряющих свой вес на Украине, есть симпатизирующие этой фигуре соросята. И вполне могут второго по рейтингам человека выпустить на политическую арену.Но это - если Зеленский не покажет вообще никакого результата и не будет договороспособным, не будет обуздан. То есть, если в Штатах поймут, что Зеленский может стать чьим-то козырем внутри американской президентской гонки.

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, зарубежье