Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов - 01.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231001/1049819577.html
Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов
Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов - 01.10.2023 Украина.ру
Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов
Директор по коммуникациям и связям с общественностью Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов в студии Украина.ру рассказал о связи перестановок в Пентагоне и возможном "шатдауне", а также о процессе интеграции новых регионов в состав России спустя год
2023-10-01T15:15
2023-10-01T15:15
видео
сша
украина
армения
россия
украина-ес
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049819453_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75da43dd57eade6f44f6205c569e5166.jpg
00:54 - О поворотном моменте в украинском конфликте;02:52 – Вероятность уменьшения бюджетных расходов США на Украину;06:40 - Есть ли у Запада интерес держать Зеленского у власти?08:13 - Смена информационной подачи на Украине;10:17 - Выборы в новых регионах, как важный шаг для интеграции в РФ;12:49 - О возможной интеграции Украины в Евросоюз;14:34 - О решении Армении ратифицировать Римский статус МУС;16:30 – Путь ухода Армении из России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049819453_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8475df2d9be120acf939686aa119217e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, украина, армения, россия, украина-ес, выборы, видео
Видео, США, Украина, Армения, Россия, Украина-ЕС, выборы

Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов

15:15 01.10.2023
 
Читать в
Директор по коммуникациям и связям с общественностью Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов в студии Украина.ру рассказал о связи перестановок в Пентагоне и возможном "шатдауне", а также о процессе интеграции новых регионов в состав России спустя год
00:54 - О поворотном моменте в украинском конфликте;
02:52 – Вероятность уменьшения бюджетных расходов США на Украину;
06:40 - Есть ли у Запада интерес держать Зеленского у власти?
08:13 - Смена информационной подачи на Украине;
10:17 - Выборы в новых регионах, как важный шаг для интеграции в РФ;
12:49 - О возможной интеграции Украины в Евросоюз;
14:34 - О решении Армении ратифицировать Римский статус МУС;
16:30 – Путь ухода Армении из России.
 
ВидеоСШАУкраинаАрменияРоссияУкраина-ЕСвыборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов
15:02Минобороны: российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25
14:55Александр Перенджиев: Британия затеяла черноморский поход, но Россия разобьет ее на дальних подступах
14:38Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края
14:22Александр Казаков о стратегических задачах российской армии и тактических уловках на фронте СВО
14:09Глава ВЦИОМа о модели "четырех Россий" - воюющая, столичная, глубинная и уехавшая
13:17Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
13:12Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября
13:08Посол Украины в США не считает, что поставки американского оружия на Украину могут оказаться под угрозой
12:41Временное жилье в Армении получили более 45 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха
12:26Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России
12:05Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ
11:51Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России
11:20Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войне
10:58Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий
10:10ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
09:42Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября
09:39Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино
09:22Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине
08:00Секрет успеха Китая: к 74-й годовщине провозглашения Китайской Народной Республики
Лента новостейМолния