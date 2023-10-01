https://ukraina.ru/20231001/1049819577.html
Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов
Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов - 01.10.2023 Украина.ру
Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов
Директор по коммуникациям и связям с общественностью Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов в студии Украина.ру рассказал о связи перестановок в Пентагоне и возможном "шатдауне", а также о процессе интеграции новых регионов в состав России спустя год
2023-10-01T15:15
2023-10-01T15:15
2023-10-01T15:15
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украина
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00:54 - О поворотном моменте в украинском конфликте;02:52 – Вероятность уменьшения бюджетных расходов США на Украину;06:40 - Есть ли у Запада интерес держать Зеленского у власти?08:13 - Смена информационной подачи на Украине;10:17 - Выборы в новых регионах, как важный шаг для интеграции в РФ;12:49 - О возможной интеграции Украины в Евросоюз;14:34 - О решении Армении ратифицировать Римский статус МУС;16:30 – Путь ухода Армении из России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, США, Украина, Армения, Россия, Украина-ЕС, выборы
Почему на Украине зазвучали трезвые голоса и как Евросоюз морозит Зеленского – Лидов
Директор по коммуникациям и связям с общественностью Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов в студии Украина.ру рассказал о связи перестановок в Пентагоне и возможном "шатдауне", а также о процессе интеграции новых регионов в состав России спустя год
00:54 - О поворотном моменте в украинском конфликте;
02:52 – Вероятность уменьшения бюджетных расходов США на Украину;
06:40 - Есть ли у Запада интерес держать Зеленского у власти?
08:13 - Смена информационной подачи на Украине;
10:17 - Выборы в новых регионах, как важный шаг для интеграции в РФ;
12:49 - О возможной интеграции Украины в Евросоюз;
14:34 - О решении Армении ратифицировать Римский статус МУС;
16:30 – Путь ухода Армении из России.