https://ukraina.ru/20231001/1049819327.html

Минобороны: российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25

Минобороны: российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 - 01.10.2023 Украина.ру

Минобороны: российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25

Самолет украинских ВВС был сбит над Клещеевкой в Донецкой Народной Республике

2023-10-01T15:02

2023-10-01T15:02

2023-10-01T15:02

новости

минобороны рф

су-25

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Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Клещеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 октября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - отметили в ведомстве.Также за последние сутки российская ПВО сибла пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 37 беспилотников в ЛНР, ДНР и в Запорожской области.Как сообщало издание Украина.ру, губернатор Смоленской области Василий Анохин 1 октября сообщил об атаке украинских беспилотников на Смоленск. По информации губернатора, три бесипилотника самолетного типа были подавлены силами ПВО и РЭБ, пострадавших не было.

https://ukraina.ru/20231001/1049816989.html

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новости, минобороны рф, су-25, пво