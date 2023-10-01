Минобороны: российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Самолет украинских ВВС был сбит над Клещеевкой в Донецкой Народной Республике
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Клещеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 октября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - отметили в ведомстве.
Также за последние сутки российская ПВО сибла пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 37 беспилотников в ЛНР, ДНР и в Запорожской области.
Как сообщало издание Украина.ру, губернатор Смоленской области Василий Анохин 1 октября сообщил об атаке украинских беспилотников на Смоленск. По информации губернатора, три бесипилотника самолетного типа были подавлены силами ПВО и РЭБ, пострадавших не было.
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