Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края - 01.10.2023 Украина.ру
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Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края
Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края - 01.10.2023 Украина.ру
Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края
Вьоса Османи рассказала, что сепаратистские власти в Приштине собирают доказательства о планах Белграда, но пока не наступило время их публиковать
2023-10-01T14:38
2023-10-01T14:38
новости
косово
сербия
вторжение
обвинения
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Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи обвинила власти Сербии в подготовке вооруженного вторжения на территорию Косово и Метохии. Об этом Османи заявила 1 октября в интервью итальянской газете La Republica.При этом Османи не предоставила конкретные доказательства своим утверждениям."Есть неопровержимые доказательства. Сербия 24 сентября совершила акт агрессии и готовится совершить еще один, усилив вооруженные силы и артиллерию на границе с Косово. Это нечто беспрецедентное, непохожее на то, что мы видели за последние 25 лет. Сербия по-прежнему ведома менталитетом Милошевича (бывший президент Югославии)и пытается стереть все, чего США, Европа и наш народ достигли за два десятилетия: мир, стабильность и свободу", - заявила Османи.Говоря о "плане нападения", Османи сказала, что "власти" края "собирают доказательства, время опубликовать их еще не наступило".Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Financial Times 30 сентября заявил, что армия Сербии не переступит административную линию между центральной частью страны и южным краем Косово и Метохия. По его словам, эскалация конфликта не соответствует интересам Сербии, которая намерена стать членом Евросоюза.
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новости, косово, сербия, вторжение, обвинения
Новости, Косово, Сербия, вторжение, обвинения

Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края

14:38 01.10.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКосово
Косово - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Вьоса Османи рассказала, что сепаратистские власти в Приштине собирают доказательства о планах Белграда, но пока не наступило время их публиковать
Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи обвинила власти Сербии в подготовке вооруженного вторжения на территорию Косово и Метохии. Об этом Османи заявила 1 октября в интервью итальянской газете La Republica.
При этом Османи не предоставила конкретные доказательства своим утверждениям.
"Есть неопровержимые доказательства. Сербия 24 сентября совершила акт агрессии и готовится совершить еще один, усилив вооруженные силы и артиллерию на границе с Косово. Это нечто беспрецедентное, непохожее на то, что мы видели за последние 25 лет. Сербия по-прежнему ведома менталитетом Милошевича (бывший президент Югославии)и пытается стереть все, чего США, Европа и наш народ достигли за два десятилетия: мир, стабильность и свободу", - заявила Османи.
Говоря о "плане нападения", Османи сказала, что "власти" края "собирают доказательства, время опубликовать их еще не наступило".
Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Financial Times 30 сентября заявил, что армия Сербии не переступит административную линию между центральной частью страны и южным краем Косово и Метохия. По его словам, эскалация конфликта не соответствует интересам Сербии, которая намерена стать членом Евросоюза.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2023
25 сентября, 17:49
"Бомбите Белград прямо сейчас!" Начнётся ли в Косово новая войнаВ Косово, где на протяжении последних месяцев разворачивается новый этап сербско-албанского конфликта, ситуация перешла в новую фазу. Дело дошло до обоюдного применения огнестрельного оружия, погибло несколько человек
 
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