https://ukraina.ru/20231001/1049819155.html

Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края

Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края - 01.10.2023 Украина.ру

Глава сепаратистского Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения на территорию южного края

Вьоса Османи рассказала, что сепаратистские власти в Приштине собирают доказательства о планах Белграда, но пока не наступило время их публиковать

2023-10-01T14:38

2023-10-01T14:38

2023-10-01T14:38

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косово

сербия

вторжение

обвинения

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Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи обвинила власти Сербии в подготовке вооруженного вторжения на территорию Косово и Метохии. Об этом Османи заявила 1 октября в интервью итальянской газете La Republica.При этом Османи не предоставила конкретные доказательства своим утверждениям."Есть неопровержимые доказательства. Сербия 24 сентября совершила акт агрессии и готовится совершить еще один, усилив вооруженные силы и артиллерию на границе с Косово. Это нечто беспрецедентное, непохожее на то, что мы видели за последние 25 лет. Сербия по-прежнему ведома менталитетом Милошевича (бывший президент Югославии)и пытается стереть все, чего США, Европа и наш народ достигли за два десятилетия: мир, стабильность и свободу", - заявила Османи.Говоря о "плане нападения", Османи сказала, что "власти" края "собирают доказательства, время опубликовать их еще не наступило".Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Financial Times 30 сентября заявил, что армия Сербии не переступит административную линию между центральной частью страны и южным краем Косово и Метохия. По его словам, эскалация конфликта не соответствует интересам Сербии, которая намерена стать членом Евросоюза.

https://ukraina.ru/20230925/1049684568.html

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новости, косово, сербия, вторжение, обвинения