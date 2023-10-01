Глава ВЦИОМа о модели "четырех Россий" - воюющая, столичная, глубинная и уехавшая - 01.10.2023 Украина.ру
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Глава ВЦИОМа о модели "четырех Россий" - воюющая, столичная, глубинная и уехавшая
Глава ВЦИОМа о модели "четырех Россий" - воюющая, столичная, глубинная и уехавшая - 01.10.2023 Украина.ру
Глава ВЦИОМа о модели "четырех Россий" - воюющая, столичная, глубинная и уехавшая
Валерий Федоров в интервью РБК рассказал, какие настроения преобладают в российском обществе сегодня, полтора года с начала СВО
2023-10-01T14:09
2023-10-01T14:09
новости
общество
опрос
настроения
россия
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За полтора года с начала специальной военной операции на Украине в российском обществе установилась модель "четырех Россий". Об этом в интервью РБК заявил глава ВЦИОМа Валерий Федоров.По его словам, эту модель, различающую "Россию воюющую", "Россию столичную", "Россию глубинную" и "Россию уехавшую", описала Евгения Столова из компании "Минченко консалтинг"."Для одних операция стала долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться. Для других — шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Для третьих — возможностью прилично заработать, в том числе рискуя собственной жизнью и здоровьем", - пояснил Федоров.При этом он подчеркнул, что, как бы сильно эти группы ни различались между собой, все они, за исключением "отъехавших", объединились вокруг Владимира Путина."Держатся за него не только как за символ, но и как за спасительный якорь. В экстремальной ситуации, в которой сегодня находится Россия, Путин остается защитником и спасителем. Все поняли, что мы в одной лодке, и если сейчас разбегаться в разные стороны, то будет только хуже — костей не соберешь", - рассказал глава ВЦИОМа.Отвечая на вопрос, какие настроения сегодня преобладают в обществе и чего больше — тревожности и апатии или оптимизма, Федоров заявил, что Россия с середины 2018 года находится в сложном социально-психологическом состоянии. Причина этому пенсионная реформа, потом пандемия, а теперь СВО, отметил эксперт."Все это очень тяжело. Выросло девиантное поведение, снизилось деторождение. Людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью. Это сильно выматывает. Рисков и угроз стало больше, и люди это чувствуют", - полагает Федоров.Одновременно в обществе идут адаптационные процессы, подчеркнул он.""Столичная" Россия уходит в себя: есть моя жизнь, а есть что-то далекое — там, на полях сражений. А "воюющая Россия", наоборот, мобилизована и действует по принципу "все для фронта, все для победы". Эти люди необязательно воюют, это могут быть члены семей военнослужащих, волонтеры. Они, может, составляют относительно небольшую часть общества, но эта часть очень активная, пассионарная", - отметил глава ВЦИОМа.По его словам, люди, которые "ушли в себя" - это бенефициары прежней сытой жизни, которые сначала были фрустрированы пандемией, потому что по ним она ударила сильнее, чем по более бедным слоям. Они стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности, сказал Федоров.С другой стороны, есть приграничные регионы, которые включили повышенный риск в свою повседневность - у них мотивация на успешное завершение СВО гораздо выше, отметил Валерий Федоров.
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новости, общество, опрос, настроения, россия
Новости, Общество, опрос, настроения, Россия

Глава ВЦИОМа о модели "четырех Россий" - воюющая, столичная, глубинная и уехавшая

14:09 01.10.2023
 
© CC0, Pixabayопрос
опрос
© CC0, Pixabay
Читать в
Валерий Федоров в интервью РБК рассказал, какие настроения преобладают в российском обществе сегодня, полтора года с начала СВО
За полтора года с начала специальной военной операции на Украине в российском обществе установилась модель "четырех Россий". Об этом в интервью РБК заявил глава ВЦИОМа Валерий Федоров.
По его словам, эту модель, различающую "Россию воюющую", "Россию столичную", "Россию глубинную" и "Россию уехавшую", описала Евгения Столова из компании "Минченко консалтинг".
"Для одних операция стала долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться. Для других — шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Для третьих — возможностью прилично заработать, в том числе рискуя собственной жизнью и здоровьем", - пояснил Федоров.
При этом он подчеркнул, что, как бы сильно эти группы ни различались между собой, все они, за исключением "отъехавших", объединились вокруг Владимира Путина.
"Держатся за него не только как за символ, но и как за спасительный якорь. В экстремальной ситуации, в которой сегодня находится Россия, Путин остается защитником и спасителем. Все поняли, что мы в одной лодке, и если сейчас разбегаться в разные стороны, то будет только хуже — костей не соберешь", - рассказал глава ВЦИОМа.
Отвечая на вопрос, какие настроения сегодня преобладают в обществе и чего больше — тревожности и апатии или оптимизма, Федоров заявил, что Россия с середины 2018 года находится в сложном социально-психологическом состоянии. Причина этому пенсионная реформа, потом пандемия, а теперь СВО, отметил эксперт.
"Все это очень тяжело. Выросло девиантное поведение, снизилось деторождение. Людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью. Это сильно выматывает. Рисков и угроз стало больше, и люди это чувствуют", - полагает Федоров.
Одновременно в обществе идут адаптационные процессы, подчеркнул он.
""Столичная" Россия уходит в себя: есть моя жизнь, а есть что-то далекое — там, на полях сражений. А "воюющая Россия", наоборот, мобилизована и действует по принципу "все для фронта, все для победы". Эти люди необязательно воюют, это могут быть члены семей военнослужащих, волонтеры. Они, может, составляют относительно небольшую часть общества, но эта часть очень активная, пассионарная", - отметил глава ВЦИОМа.
По его словам, люди, которые "ушли в себя" - это бенефициары прежней сытой жизни, которые сначала были фрустрированы пандемией, потому что по ним она ударила сильнее, чем по более бедным слоям. Они стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности, сказал Федоров.
С другой стороны, есть приграничные регионы, которые включили повышенный риск в свою повседневность - у них мотивация на успешное завершение СВО гораздо выше, отметил Валерий Федоров.
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