https://ukraina.ru/20231001/1049816819.html

Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией

Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией - 01.10.2023 Украина.ру

Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией

Прошел год с того момента, как Луганская Народная Республика стала частью Российской Федерации.

2023-10-01T13:17

2023-10-01T13:17

2023-10-01T13:17

видео

луганская народная республика

день воссоединения с россией

мероприятия

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Что за это время изменилось в жизни луганчан и как они отмечают праздничную дату, смотрите в сюжете нашего издания.

луганская народная республика

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, луганская народная республика, день воссоединения с россией, мероприятия, видео