Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией - 01.10.2023 Украина.ру
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Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией - 01.10.2023 Украина.ру
Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
Прошел год с того момента, как Луганская Народная Республика стала частью Российской Федерации.
2023-10-01T13:17
2023-10-01T13:17
видео
луганская народная республика
день воссоединения с россией
мероприятия
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Что за это время изменилось в жизни луганчан и как они отмечают праздничную дату, смотрите в сюжете нашего издания.
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видео, луганская народная республика, день воссоединения с россией, мероприятия, видео
Видео, Луганская Народная Республика, День воссоединения с Россией, мероприятия

Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией

13:17 01.10.2023
 
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Прошел год с того момента, как Луганская Народная Республика стала частью Российской Федерации.
Что за это время изменилось в жизни луганчан и как они отмечают праздничную дату, смотрите в сюжете нашего издания.
 
ВидеоЛуганская Народная РеспубликаДень воссоединения с Россиеймероприятия
 
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Заголовок открываемого материала
13:17Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
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