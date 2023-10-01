https://ukraina.ru/20231001/1049816286.html

Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября

Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября - 01.10.2023 Украина.ру

Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября

В Словакии на выборах победила партия, выступающая против поддержки Украины. Уничтоженный в Адлере украинский беспилотник был "Байрактором", сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-10-01T13:12

2023-10-01T13:12

2023-10-01T13:12

хроники

эксклюзив

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О сбитом около Сочи беспилотнике утром сообщили российские СМИ."Местные делятся кадрами, предположительно, с моментом падения сбитого БПЛА в Адлерском районе Сочи. Утром в аэропорту временно ограничили полёты, шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме", - писал телеграм-канал Kub Mash, публикуя видео с места событий.Министерство обороны России в свою очередь сообщило о сбитом украинском беспилотнике самолётного типа."1 октября около 08:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - указывалось в официальном сообщении оборонного ведомства.В свою очередь телеграм-канал SHOT сообщил, что сбитый беспилотник — турецкого производства."ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким БПЛА Bayraktar, по данным SHOT. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон, максимальная взлётная масса 650 кг, длина аппарата 6,5 метров, размах крыла 12 метров, максимальная скорость полёта 222 км/ч, высота — 6750 метров. Ранее производитель дронов, турецкая компания Baykar, заявила, что инвестирует 100 млн долларов в собственное производство беспилотников в Украине. Об этом заявил её глава Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве", - указывалось в сообщении канала.Сообщение сопровождалось видео.Однако российский военный эксперт Борис Рожин считает, что украинцы использовали другой дрон."Относительно БПЛА сбитого в районе Сочинского аэропорта, то это конечно же не "Байрактар", как понесли некоторые каналы, а китайский "Мугин". "Байрактары" в качестве камикадзе не используются, как в силу дороговизны, так и в силу того, что это прежде всего разведывательно-ударные дроны и у них другая функция. В отличие от переделанных в камикадзе китайских "Мугинов". Стоит отметить, что после визитов министра обороны Китая Ли Шанфу и товарища Си Цзиньпина в Россию, Китай ограничил прямой экспорт дронов Украине и закупать китайские дроны украинским нацистам стало несколько сложнее", - отметил он.Примечательно, что ранее такие дроны Украина использовала для атаки на Крым.Победа в СловакииНа досрочных выборах в Словакии, по предварительным результатам после подсчёта почти всех голосов, победу одержала выступающая против помощи Украине партия Smer-SDэкс-премьер-министра Роберта Фицо.По результатам обработки более 99% протоколов эта политсила получила больше всего – 23,29% голосов избирателей.На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия", близкая к действующему президенту Зузане Чапутовой, с 17,07%. При этом ранее некоторые экзит-поллы утверждали, что победит именно эта политсила.Третье место получила партия "Голос" экс-премьер-министра Петера Пеллегрини с 14,96%. Как сообщают СМИ, эта партия может поддержать как партию Фицо, так и партию Чапутовой.Блок OL'aNO+ экс-премьер-министра Игоря Матовича набрал 9,01%, партия SaS получила 6,22%, а Христианско-демократическое движение – 6,9%.В парламент также попала Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко. Эта политсила, также выступающая против помощи Украине, преодолела избирательный барьер, получив 5,67% избирателей.Таким образом партия Фицо получает 42 мандата, "Прогрессивная Словакия" – 31, "Голос" Пеллегрини – 27, блок Матовича – 16, христианские демократы – 13, SaS – 11, Словацкая национальная партия – 10 мандатов.Фицо уже поздравил с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В то же время, нельзя исключать попытку очередной "цветной революции", организованной западными ставленниками и постановки результатов выборов в Словакии под сомнение.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 60 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Никольское, Новопетриковка."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Ольгинке. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2004 года рождения, в Ольгинке, Новопетриковке, Никольском и Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 13 снарядов калибром 152 мм, по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 24 снаряда калибром 155 мм, по Еленовке — 4 снаряда калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Верхнеторецкое - по ул. Нижнеколхозная, 39 ранена женщина 1958 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 48 снарядов"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Казачьи Лагеря — 6; Песчановка — 24; Крынки — 10; Пролетарка — 3", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.Утром 1 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону РФ со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в 9 частных домовладениях и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены 5 автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта. В Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА сброшено 8 взрывных устройств. Никто не пострадал. В одном домовладении осколками посечено оконное остекление, незначительные повреждения получили три транспортных средства", - отмечалось в сводке.Также в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка – было установлено 4 прилёта. В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 6 миномётных снарядов. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье – было зафиксировано 5 прилётов. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 7 артиллерийских и 3 миномётных снаряда. Пострадавших нет. В трёх частных домовладениях посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 6 миномётных снарядов. Никто не пострадал. В одном из домовладений посечена ёмкость для воды", - писал губернатор.Кроме того, Минобороны РФ сообщило об атаке на регион беспилотника."1 октября около 11:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщило оборонное ведомство.Также стало известно о новой атаке беспилотников на Смоленскую область."1 октября около 10:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.За час до этого Украина попыталась атаковать беспилотниками Смоленск.

https://ukraina.ru/20231001/1049814390.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив