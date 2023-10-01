Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября - 01.10.2023 Украина.ру
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Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября
Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября - 01.10.2023 Украина.ру
Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября
В Словакии на выборах победила партия, выступающая против поддержки Украины. Уничтоженный в Адлере украинский беспилотник был "Байрактором", сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-10-01T13:12
2023-10-01T13:12
хроники
эксклюзив
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О сбитом около Сочи беспилотнике утром сообщили российские СМИ."Местные делятся кадрами, предположительно, с моментом падения сбитого БПЛА в Адлерском районе Сочи. Утром в аэропорту временно ограничили полёты, шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме", - писал телеграм-канал Kub Mash, публикуя видео с места событий.Министерство обороны России в свою очередь сообщило о сбитом украинском беспилотнике самолётного типа."1 октября около 08:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - указывалось в официальном сообщении оборонного ведомства.В свою очередь телеграм-канал SHOT сообщил, что сбитый беспилотник — турецкого производства."ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким БПЛА Bayraktar, по данным SHOT. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон, максимальная взлётная масса 650 кг, длина аппарата 6,5 метров, размах крыла 12 метров, максимальная скорость полёта 222 км/ч, высота — 6750 метров. Ранее производитель дронов, турецкая компания Baykar, заявила, что инвестирует 100 млн долларов в собственное производство беспилотников в Украине. Об этом заявил её глава Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве", - указывалось в сообщении канала.Сообщение сопровождалось видео.Однако российский военный эксперт Борис Рожин считает, что украинцы использовали другой дрон."Относительно БПЛА сбитого в районе Сочинского аэропорта, то это конечно же не "Байрактар", как понесли некоторые каналы, а китайский "Мугин". "Байрактары" в качестве камикадзе не используются, как в силу дороговизны, так и в силу того, что это прежде всего разведывательно-ударные дроны и у них другая функция. В отличие от переделанных в камикадзе китайских "Мугинов". Стоит отметить, что после визитов министра обороны Китая Ли Шанфу и товарища Си Цзиньпина в Россию, Китай ограничил прямой экспорт дронов Украине и закупать китайские дроны украинским нацистам стало несколько сложнее", - отметил он.Примечательно, что ранее такие дроны Украина использовала для атаки на Крым.Победа в СловакииНа досрочных выборах в Словакии, по предварительным результатам после подсчёта почти всех голосов, победу одержала выступающая против помощи Украине партия Smer-SDэкс-премьер-министра Роберта Фицо.По результатам обработки более 99% протоколов эта политсила получила больше всего – 23,29% голосов избирателей.На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия", близкая к действующему президенту Зузане Чапутовой, с 17,07%. При этом ранее некоторые экзит-поллы утверждали, что победит именно эта политсила.Третье место получила партия "Голос" экс-премьер-министра Петера Пеллегрини с 14,96%. Как сообщают СМИ, эта партия может поддержать как партию Фицо, так и партию Чапутовой.Блок OL'aNO+ экс-премьер-министра Игоря Матовича набрал 9,01%, партия SaS получила 6,22%, а Христианско-демократическое движение – 6,9%.В парламент также попала Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко. Эта политсила, также выступающая против помощи Украине, преодолела избирательный барьер, получив 5,67% избирателей.Таким образом партия Фицо получает 42 мандата, "Прогрессивная Словакия" – 31, "Голос" Пеллегрини – 27, блок Матовича – 16, христианские демократы – 13, SaS – 11, Словацкая национальная партия – 10 мандатов.Фицо уже поздравил с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В то же время, нельзя исключать попытку очередной "цветной революции", организованной западными ставленниками и постановки результатов выборов в Словакии под сомнение.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 60 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Никольское, Новопетриковка."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Ольгинке. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2004 года рождения, в Ольгинке, Новопетриковке, Никольском и Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 13 снарядов калибром 152 мм, по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 24 снаряда калибром 155 мм, по Еленовке — 4 снаряда калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Верхнеторецкое - по ул. Нижнеколхозная, 39 ранена женщина 1958 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 48 снарядов"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Казачьи Лагеря — 6; Песчановка — 24; Крынки — 10; Пролетарка — 3", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.Утром 1 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону РФ со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в 9 частных домовладениях и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены 5 автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта. В Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА сброшено 8 взрывных устройств. Никто не пострадал. В одном домовладении осколками посечено оконное остекление, незначительные повреждения получили три транспортных средства", - отмечалось в сводке.Также в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка – было установлено 4 прилёта. В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 6 миномётных снарядов. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье – было зафиксировано 5 прилётов. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 7 артиллерийских и 3 миномётных снаряда. Пострадавших нет. В трёх частных домовладениях посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 6 миномётных снарядов. Никто не пострадал. В одном из домовладений посечена ёмкость для воды", - писал губернатор.Кроме того, Минобороны РФ сообщило об атаке на регион беспилотника."1 октября около 11:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщило оборонное ведомство.Также стало известно о новой атаке беспилотников на Смоленскую область."1 октября около 10:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.За час до этого Украина попыталась атаковать беспилотниками Смоленск.
https://ukraina.ru/20231001/1049814390.html
https://ukraina.ru/20230930/1049808789.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября

13:12 01.10.2023
 
© скриншот видео "Euronews по-русски"байрактар Bayraktar TB2
байрактар Bayraktar TB2
© скриншот видео "Euronews по-русски"
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Словакии на выборах победила партия, выступающая против поддержки Украины. Уничтоженный в Адлере украинский беспилотник был "Байрактором", сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
О сбитом около Сочи беспилотнике утром сообщили российские СМИ.
"Местные делятся кадрами, предположительно, с моментом падения сбитого БПЛА в Адлерском районе Сочи. Утром в аэропорту временно ограничили полёты, шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме", - писал телеграм-канал Kub Mash, публикуя видео с места событий.
Министерство обороны России в свою очередь сообщило о сбитом украинском беспилотнике самолётного типа.
"1 октября около 08:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - указывалось в официальном сообщении оборонного ведомства.
В свою очередь телеграм-канал SHOT сообщил, что сбитый беспилотник — турецкого производства.
"ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким БПЛА Bayraktar, по данным SHOT. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон, максимальная взлётная масса 650 кг, длина аппарата 6,5 метров, размах крыла 12 метров, максимальная скорость полёта 222 км/ч, высота — 6750 метров. Ранее производитель дронов, турецкая компания Baykar, заявила, что инвестирует 100 млн долларов в собственное производство беспилотников в Украине. Об этом заявил её глава Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве", - указывалось в сообщении канала.
Сообщение сопровождалось видео.
Однако российский военный эксперт Борис Рожин считает, что украинцы использовали другой дрон.
"Относительно БПЛА сбитого в районе Сочинского аэропорта, то это конечно же не "Байрактар", как понесли некоторые каналы, а китайский "Мугин". "Байрактары" в качестве камикадзе не используются, как в силу дороговизны, так и в силу того, что это прежде всего разведывательно-ударные дроны и у них другая функция. В отличие от переделанных в камикадзе китайских "Мугинов". Стоит отметить, что после визитов министра обороны Китая Ли Шанфу и товарища Си Цзиньпина в Россию, Китай ограничил прямой экспорт дронов Украине и закупать китайские дроны украинским нацистам стало несколько сложнее", - отметил он.
Примечательно, что ранее такие дроны Украина использовала для атаки на Крым.
военнослужащие Особой лодочной службы (SBS) - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
09:42
Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октябряВеликобритания впервые разместит свои войска на Украине. Украинские беспилотники атаковали Смоленск
Победа в Словакии
На досрочных выборах в Словакии, по предварительным результатам после подсчёта почти всех голосов, победу одержала выступающая против помощи Украине партия Smer-SDэкс-премьер-министра Роберта Фицо.
По результатам обработки более 99% протоколов эта политсила получила больше всего – 23,29% голосов избирателей.
На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия", близкая к действующему президенту Зузане Чапутовой, с 17,07%. При этом ранее некоторые экзит-поллы утверждали, что победит именно эта политсила.
Третье место получила партия "Голос" экс-премьер-министра Петера Пеллегрини с 14,96%. Как сообщают СМИ, эта партия может поддержать как партию Фицо, так и партию Чапутовой.
Блок OL'aNO+ экс-премьер-министра Игоря Матовича набрал 9,01%, партия SaS получила 6,22%, а Христианско-демократическое движение – 6,9%.
В парламент также попала Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко. Эта политсила, также выступающая против помощи Украине, преодолела избирательный барьер, получив 5,67% избирателей.
Таким образом партия Фицо получает 42 мандата, "Прогрессивная Словакия" – 31, "Голос" Пеллегрини – 27, блок Матовича – 16, христианские демократы – 13, SaS – 11, Словацкая национальная партия – 10 мандатов.
Фицо уже поздравил с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В то же время, нельзя исключать попытку очередной "цветной революции", организованной западными ставленниками и постановки результатов выборов в Словакии под сомнение.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Вчера, 18:36
Германия одобрила удары по РФ, дроны и море. Итоги 30 сентября на УкраинеГлава немецкого парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина имеет право бить по территории России дальнобойными ракетами из Германии. В России оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о Флоте морских дронов
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 60 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Никольское, Новопетриковка.
"Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Ольгинке. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2004 года рождения, в Ольгинке, Новопетриковке, Никольском и Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 13 снарядов калибром 152 мм, по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 24 снаряда калибром 155 мм, по Еленовке — 4 снаряда калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Верхнеторецкое - по ул. Нижнеколхозная, 39 ранена женщина 1958 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Вчера, 13:15
Флот морских дронов и новый Альянс, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 сентябряПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Флота морских дронов, Альянса оборонных индустрий и Оборонного фонда. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 48 снарядов
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Казачьи Лагеря — 6; Песчановка — 24; Крынки — 10; Пролетарка — 3", - информировало агентство.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.
Утром 1 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону РФ со стороны ВСУ.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в 9 частных домовладениях и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены 5 автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта. В Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА сброшено 8 взрывных устройств. Никто не пострадал. В одном домовладении осколками посечено оконное остекление, незначительные повреждения получили три транспортных средства", - отмечалось в сводке.
Также в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка – было установлено 4 прилёта. В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 6 миномётных снарядов. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье – было зафиксировано 5 прилётов. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.
"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 7 артиллерийских и 3 миномётных снаряда. Пострадавших нет. В трёх частных домовладениях посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 6 миномётных снарядов. Никто не пострадал. В одном из домовладений посечена ёмкость для воды", - писал губернатор.
Подготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Вчера, 09:41
Октябрьское наступление, День воссоединения, удар по энергетике. Главное на Украине на утро 30 сентябряПрезидент России Владимир Путин поздравил жителей новых регионов с Днём воссоединения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по подстанции в Брянской области
Кроме того, Минобороны РФ сообщило об атаке на регион беспилотника.
"1 октября около 11:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщило оборонное ведомство.
Также стало известно о новой атаке беспилотников на Смоленскую область.
"1 октября около 10:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.
За час до этого Украина попыталась атаковать беспилотниками Смоленск.
 
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Заголовок открываемого материала
13:17Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
13:12Победа в Словакии, атака "Байрактара" в Сочи, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 октября
13:08Посол Украины в США не считает, что поставки американского оружия на Украину могут оказаться под угрозой
12:41Временное жилье в Армении получили более 45 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха
12:26Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России
12:05Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ
11:51Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России
11:20Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войне
10:58Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий
10:10ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
09:42Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября
09:39Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино
09:22Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине
08:00Секрет успеха Китая: к 74-й годовщине провозглашения Китайской Народной Республики
07:00Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов"
06:45Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
06:28Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле боя
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