Посол Украины в США не считает, что поставки американского оружия на Украину могут оказаться под угрозой - 01.10.2023 Украина.ру
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Посол Украины в США не считает, что поставки американского оружия на Украину могут оказаться под угрозой
Посол Украины в США не считает, что поставки американского оружия на Украину могут оказаться под угрозой - 01.10.2023 Украина.ру
Посол Украины в США не считает, что поставки американского оружия на Украину могут оказаться под угрозой
Так Оксана Маркарова прокомментировала закон о временном бюджете США, в котором не упоминается выделение средства для Украины
2023-10-01T13:08
2023-10-01T13:08
новости
украина
посол
сша
оружие
поставки
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Ранее одобренным Вашингтоном поставкам оружия и оборудования Украине "ничего не угрожает". Так посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала 1 октября принятие закона о временном бюджете США, в котором не предусмотрено выделение средств для Киева."Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее", - заявила Маркарова на своей странице в соцсетях.По ее словам, сейчас у Украины есть для использования минимум 1,6 миллиарда долларов на оборону и 1,23 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи – сентябрьский транш, перечисленный на счета Всемирного банка, а также суммы на энергетические и другие программы.Маркарова полагает, что по истечении указанных в законе 45 дней начнется "обсуждение конкретных решений для Украины".Как сообщало издание Украина.ру, президент США Джо Байден подписал 30 сентября одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не предусматривает выделение средств на нужды Украины.
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новости, украина, посол, сша, оружие, поставки
Новости, Украина, посол, США, оружие, поставки

Посол Украины в США не считает, что поставки американского оружия на Украину могут оказаться под угрозой

13:08 01.10.2023
 
© Минфин Украины / Перейти в фотобанкоксана маркарова
оксана маркарова
© Минфин Украины
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Так Оксана Маркарова прокомментировала закон о временном бюджете США, в котором не упоминается выделение средства для Украины
Ранее одобренным Вашингтоном поставкам оружия и оборудования Украине "ничего не угрожает". Так посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала 1 октября принятие закона о временном бюджете США, в котором не предусмотрено выделение средств для Киева.
"Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее", - заявила Маркарова на своей странице в соцсетях.
По ее словам, сейчас у Украины есть для использования минимум 1,6 миллиарда долларов на оборону и 1,23 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи – сентябрьский транш, перечисленный на счета Всемирного банка, а также суммы на энергетические и другие программы.
Маркарова полагает, что по истечении указанных в законе 45 дней начнется "обсуждение конкретных решений для Украины".
Как сообщало издание Украина.ру, президент США Джо Байден подписал 30 сентября одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не предусматривает выделение средств на нужды Украины.
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