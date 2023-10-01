https://ukraina.ru/20231001/1049815177.html
Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ
Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ - 01.10.2023 Украина.ру
Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ
Эффективность танков этого типа оказалась меньше, чем ожидалось
2023-10-01T12:05
2023-10-01T12:05
2023-10-01T12:05
новости
австрия
полковник
leopard-2 (танк)
всу
потери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047791699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43e69873ecbef2a25127dc14981e4306.jpg
ВСУ потеряла до трети танков Leopard, поставленных Западом. Об этом заявил полковник австрийских Маркус Райснер.По словам Райснера, эффективность танков Leopard 2 оказалась "менее значительной", чем ожидалось."Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены", - цитируетDie Welt слова австрийского полковника.Райснер добавил, что союзники Украины "лишь частично" выполнили свои обещания по поставкам военной техники Киеву.Ранее Германия приветствовала решение нейтральной Швейцарии продать часть своих танков Leopard II немецкого производства, чтобы помочь восстановить запасы ФРГ, истощённые поставками на Украину.
https://ukraina.ru/20230923/1049646854.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047791699_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_bb7d1d1914955dd2ef984e482a0b4612.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австрия, полковник, leopard-2 (танк), всу, потери
Новости, Австрия, полковник, Leopard-2 (танк), ВСУ, потери
Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ
Эффективность танков этого типа оказалась меньше, чем ожидалось
ВСУ потеряла до трети танков Leopard, поставленных Западом. Об этом заявил полковник австрийских Маркус Райснер.
По словам Райснера, эффективность танков Leopard 2 оказалась "менее значительной", чем ожидалось.
"Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены", - цитируетDie Welt слова австрийского полковника.
Райснер добавил, что союзники Украины "лишь частично" выполнили свои обещания по поставкам военной техники Киеву.
Ранее Германия приветствовала решение нейтральной Швейцарии продать часть своих танков Leopard II немецкого производства, чтобы помочь восстановить запасы ФРГ, истощённые поставками на Украину.