Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ - 01.10.2023 Украина.ру
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Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ
Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ - 01.10.2023 Украина.ру
Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ
Эффективность танков этого типа оказалась меньше, чем ожидалось
2023-10-01T12:05
2023-10-01T12:05
новости
австрия
полковник
leopard-2 (танк)
всу
потери
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ВСУ потеряла до трети танков Leopard, поставленных Западом. Об этом заявил полковник австрийских Маркус Райснер.По словам Райснера, эффективность танков Leopard 2 оказалась "менее значительной", чем ожидалось."Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены", - цитируетDie Welt слова австрийского полковника.Райснер добавил, что союзники Украины "лишь частично" выполнили свои обещания по поставкам военной техники Киеву.Ранее Германия приветствовала решение нейтральной Швейцарии продать часть своих танков Leopard II немецкого производства, чтобы помочь восстановить запасы ФРГ, истощённые поставками на Украину.
https://ukraina.ru/20230923/1049646854.html
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новости, австрия, полковник, leopard-2 (танк), всу, потери
Новости, Австрия, полковник, Leopard-2 (танк), ВСУ, потери

Австрийский офицер рассказал, сколько "Леопардов" уже потеряли ВСУ

12:05 01.10.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Эффективность танков этого типа оказалась меньше, чем ожидалось
ВСУ потеряла до трети танков Leopard, поставленных Западом. Об этом заявил полковник австрийских Маркус Райснер.
По словам Райснера, эффективность танков Leopard 2 оказалась "менее значительной", чем ожидалось.
"Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены", - цитируетDie Welt слова австрийского полковника.
Райснер добавил, что союзники Украины "лишь частично" выполнили свои обещания по поставкам военной техники Киеву.
Ранее Германия приветствовала решение нейтральной Швейцарии продать часть своих танков Leopard II немецкого производства, чтобы помочь восстановить запасы ФРГ, истощённые поставками на Украину.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября, 14:29
Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИРазведчики ВС РФ уничтожили в зоне СВО танк Leopard с полностью немецким экипажем, заявил командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным "Легенда". Об этом 23 сентября сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиАвстрияполковникLeopard-2 (танк)ВСУпотери
 
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