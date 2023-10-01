Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября - 01.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231001/1049814390.html
Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября
Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября - 01.10.2023 Украина.ру
Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября
Великобритания впервые разместит свои войска на Украине. Украинские беспилотники атаковали Смоленск
2023-10-01T09:42
2023-10-01T09:55
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049814268_0:482:2730:2018_1920x0_80_0_0_65b20f315359883c59d79900d741f021.jpg
О размещении британских войск на Украине в комментарии изданию Telegraph заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс."Грант Шаппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину, вместо того чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО", — сообщили журналисты.При этом, по их мнению, размещение британских войск на Украине ознаменует серьёзную эскалацию участия британской стороны в конфликте.Журналисты напомнили, что члены НАТО, включая Великобританию, избегают проведения официальных программ обучения на Украине из-за риска вовлечения личного состава в боевые действия с Россией. В прошлом году Россия нанесла удар по базе иностранных наёмников, отметила газета. Однако после брифинга с начальником британского Генштаба генералом Патриком Сандерсом и другими высокопоставленными военными Шаппс заявил, что выступает за создание британской тренировочной базы на Украине."Сегодня я говорил о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически провести его на Украине", - отметил Шаппс.Также он указал, что некоторые британские производители вооружения уже перенесли производство на Украину."Я думаю, что особенно на западе страны сейчас есть возможность привнести больше вещей "в страну", и не только обучение, но и мы видим, как BAE (британская оборонная фирма — Ред.).например, переходит на производство в стране", - отметил Шаппс.Он призвал и другие британские компании последовать примеру BAE."Я очень хочу, чтобы и другие британские компании внесли свой вклад, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что в стране (на Украине — Ред.)будет больше возможностей для обучения и производства", - подчеркнул Шаппс.BAE Systems является крупнейшей обороннойкомпании Великобритании, занимающейся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере. Продукцией этой компании, используемой в боевых действиях на Украине являются: танки Challenger 2, гусеничные платформы CVR(T), AMPV, M113, боевые машины пехоты CV90, Warrior, Bradley, амфибийные боевые машины AAV7, ACV, САУ Archer, M109A7, атакже БРЭМ M88A3 Hercules, M88A2 Hercules.Отдельно Шаппс остановился на сотрудничестве с Украиной в том, что касается боевых действий в Чёрном море."За последний месяц или около того мы стали свидетелями событий, действительно первых с 2014 года в Чёрном море, в Крыму. Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и посоветовать, особенно потому, что речь идёт о международных водах", - заявил Шаппс.Он также отметил, что Великобритания не может "позволить запрещения международного судоходства" в чёрном море."Поэтому я думаю, что есть много мест, где Британия может помочь советом. Обсуждал это с президентом Зеленским и многими другими на этой неделе", - рассказал министр обороны Великобритании.Также Шаппс выступил за увеличение военного бюджета Великобритании до 3% ВВП.Ранее СМИ сообщали о том, что британские боевые пловцы приступили к обучению украинских морских диверсантов, а также о том, что Великобритания выступает за масштабную десантную операцию в Крыму.Новые заявления Шаппса уже заметили в России."Британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что английские военные будут отправлены на Украину, чтобы обучать ВСУ на месте. Также говорится о заходе британского флота в Черное море. Хочу напомнить, что у бриттов есть спецназ SBS (Особая лодочная служба). Я неоднократно говорил, что англосаксы повёрнуты на десантных операциях. Попытка провести масштабную десантную операцию в направлении Крыма перестаёт выглядеть бредом", - отметил бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.Политолог и историк Лев Вершинин со своей стороны указал, что эта операция потребует ответа со стороны России."Полагаю, что если силы Royal Navy решатся осуществить эту операцию, безусловно означающую прямое вступление Великобритании в войну, а Москва, опасаясь осложнить переговорный фон, не отреагирует соответствующим образом, убедив Лондон вести себя прилично, это будет очередным не самым лучшим непростым решением Кремля, потому что слабых, как говорил в своё время президент РФ, бьют, и не факт что только руками...", - указал он.При этом в составе ВСУ воюет значительное количество британских военных. Один из самых известных из них — Эйден Эслин, который ранее попадал в плен и был освобождён при активном посредничестве бизнесмена Романа Абрамовича.Оппозиционные турецкие СМИ ранее сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции Турции не допускать военные суда в черноморские проливы. Вопрос актуализировался на фоне обсуждений о том, чтобы суда, которые бы следовали по объявленным Украиной маршрутам, сопровождали до украинских портов корабли НАТО и других западных стран.Атака на СмоленскОб атаке на Смоленск утром сообщил ряд СМИ."Жители Смоленска сообщают о звуках взрывов над городом. По предварительным данным идет атака беспилотников. Работает система ПВО", - сообщил в 08:59 телеграм-канал Baza.Официальной информации пока нет.Спустя несколько минут губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на Смоленск."Уважаемые смоляне. Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолётного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём телеграм-канале.Позже появились видео с места событий."1 октября около 09:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - гласил официальный комментарий Минобороны РФ.Ближайшая украинская территория находится на расстоянии около 265 км к югу от Смоленска по прямой. При этом в таком случае беспилотник бы пролетал и над территорией Белоруссии. Также примечательно, что Смоленск — фактически приграничный город. В 50 км к западу от него находится граница с Белоруссией.
https://ukraina.ru/20230930/1049808789.html
https://ukraina.ru/20230930/1049805974.html
https://ukraina.ru/20230930/1049802076.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049814268_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_11e88257bfc6b4e7fefcae56c50d4e66.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября

09:42 01.10.2023 (обновлено: 09:55 01.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Zatoichi1564 военнослужащие Особой лодочной службы (SBS)
 военнослужащие Особой лодочной службы (SBS) - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© commons.wikimedia.org / Zatoichi1564
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Великобритания впервые разместит свои войска на Украине. Украинские беспилотники атаковали Смоленск
О размещении британских войск на Украине в комментарии изданию Telegraph заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
"Грант Шаппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину, вместо того чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО", — сообщили журналисты.
При этом, по их мнению, размещение британских войск на Украине ознаменует серьёзную эскалацию участия британской стороны в конфликте.
Журналисты напомнили, что члены НАТО, включая Великобританию, избегают проведения официальных программ обучения на Украине из-за риска вовлечения личного состава в боевые действия с Россией. В прошлом году Россия нанесла удар по базе иностранных наёмников, отметила газета. Однако после брифинга с начальником британского Генштаба генералом Патриком Сандерсом и другими высокопоставленными военными Шаппс заявил, что выступает за создание британской тренировочной базы на Украине.
"Сегодня я говорил о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически провести его на Украине", - отметил Шаппс.
Также он указал, что некоторые британские производители вооружения уже перенесли производство на Украину.
"Я думаю, что особенно на западе страны сейчас есть возможность привнести больше вещей "в страну", и не только обучение, но и мы видим, как BAE (британская оборонная фирма — Ред.).например, переходит на производство в стране", - отметил Шаппс.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Вчера, 18:36
Германия одобрила удары по РФ, дроны и море. Итоги 30 сентября на УкраинеГлава немецкого парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина имеет право бить по территории России дальнобойными ракетами из Германии. В России оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о Флоте морских дронов
Он призвал и другие британские компании последовать примеру BAE.
"Я очень хочу, чтобы и другие британские компании внесли свой вклад, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что в стране (на Украине — Ред.)будет больше возможностей для обучения и производства", - подчеркнул Шаппс.
BAE Systems является крупнейшей обороннойкомпании Великобритании, занимающейся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере. Продукцией этой компании, используемой в боевых действиях на Украине являются: танки Challenger 2, гусеничные платформы CVR(T), AMPV, M113, боевые машины пехоты CV90, Warrior, Bradley, амфибийные боевые машины AAV7, ACV, САУ Archer, M109A7, атакже БРЭМ M88A3 Hercules, M88A2 Hercules.
Отдельно Шаппс остановился на сотрудничестве с Украиной в том, что касается боевых действий в Чёрном море.
"За последний месяц или около того мы стали свидетелями событий, действительно первых с 2014 года в Чёрном море, в Крыму. Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и посоветовать, особенно потому, что речь идёт о международных водах", - заявил Шаппс.
Он также отметил, что Великобритания не может "позволить запрещения международного судоходства" в чёрном море.
"Поэтому я думаю, что есть много мест, где Британия может помочь советом. Обсуждал это с президентом Зеленским и многими другими на этой неделе", - рассказал министр обороны Великобритании.
Также Шаппс выступил за увеличение военного бюджета Великобритании до 3% ВВП.
Вчера, 13:15
Флот морских дронов и новый Альянс, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 сентябряПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Флота морских дронов, Альянса оборонных индустрий и Оборонного фонда. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ранее СМИ сообщали о том, что британские боевые пловцы приступили к обучению украинских морских диверсантов, а также о том, что Великобритания выступает за масштабную десантную операцию в Крыму.
Новые заявления Шаппса уже заметили в России.
"Британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что английские военные будут отправлены на Украину, чтобы обучать ВСУ на месте. Также говорится о заходе британского флота в Черное море. Хочу напомнить, что у бриттов есть спецназ SBS (Особая лодочная служба). Я неоднократно говорил, что англосаксы повёрнуты на десантных операциях. Попытка провести масштабную десантную операцию в направлении Крыма перестаёт выглядеть бредом", - отметил бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Политолог и историк Лев Вершинин со своей стороны указал, что эта операция потребует ответа со стороны России.
"Полагаю, что если силы Royal Navy решатся осуществить эту операцию, безусловно означающую прямое вступление Великобритании в войну, а Москва, опасаясь осложнить переговорный фон, не отреагирует соответствующим образом, убедив Лондон вести себя прилично, это будет очередным не самым лучшим непростым решением Кремля, потому что слабых, как говорил в своё время президент РФ, бьют, и не факт что только руками...", - указал он.
При этом в составе ВСУ воюет значительное количество британских военных. Один из самых известных из них — Эйден Эслин, который ранее попадал в плен и был освобождён при активном посредничестве бизнесмена Романа Абрамовича.
Оппозиционные турецкие СМИ ранее сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции Турции не допускать военные суда в черноморские проливы. Вопрос актуализировался на фоне обсуждений о том, чтобы суда, которые бы следовали по объявленным Украиной маршрутам, сопровождали до украинских портов корабли НАТО и других западных стран.
Подготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Вчера, 09:41
Октябрьское наступление, День воссоединения, удар по энергетике. Главное на Украине на утро 30 сентябряПрезидент России Владимир Путин поздравил жителей новых регионов с Днём воссоединения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по подстанции в Брянской области
Атака на Смоленск
Об атаке на Смоленск утром сообщил ряд СМИ.
"Жители Смоленска сообщают о звуках взрывов над городом. По предварительным данным идет атака беспилотников. Работает система ПВО", - сообщил в 08:59 телеграм-канал Baza.

Официальной информации пока нет.
Спустя несколько минут губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на Смоленск.
"Уважаемые смоляне. Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолётного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём телеграм-канале.
Позже появились видео с места событий.
"1 октября около 09:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - гласил официальный комментарий Минобороны РФ.
Ближайшая украинская территория находится на расстоянии около 265 км к югу от Смоленска по прямой. При этом в таком случае беспилотник бы пролетал и над территорией Белоруссии. Также примечательно, что Смоленск — фактически приграничный город. В 50 км к западу от него находится граница с Белоруссией.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября
09:39Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино
09:22Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине
08:00Секрет успеха Китая: к 74-й годовщине провозглашения Китайской Народной Республики
07:00Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов"
06:45Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
06:28Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле боя
06:00Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"
05:50Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"
05:46"Вокруг Булгакова": Киев-город и константы незалежного бытия
05:36Воинский учет для женщин-медиков, распутица на фронте и нехватка стекла. Что ожидает Украину в октябре
05:35Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной
05:30Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага
05:25Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине
05:19Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"
21:16Западная Украина за минувшую неделю: Восстановление блокпостов и очередной "переворот"
20:53Андрей Грозин: Национал-патриоты из Средней Азии ждут, что ВСУ устроят парад на Красной площади
20:31Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить
20:30Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине
20:17Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины
Лента новостейМолния