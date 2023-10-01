https://ukraina.ru/20231001/1049814390.html

Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября

Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября - 01.10.2023 Украина.ру

Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября

Великобритания впервые разместит свои войска на Украине. Украинские беспилотники атаковали Смоленск

2023-10-01T09:42

2023-10-01T09:42

2023-10-01T09:55

эксклюзив

хроники

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О размещении британских войск на Украине в комментарии изданию Telegraph заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс."Грант Шаппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину, вместо того чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО", — сообщили журналисты.При этом, по их мнению, размещение британских войск на Украине ознаменует серьёзную эскалацию участия британской стороны в конфликте.Журналисты напомнили, что члены НАТО, включая Великобританию, избегают проведения официальных программ обучения на Украине из-за риска вовлечения личного состава в боевые действия с Россией. В прошлом году Россия нанесла удар по базе иностранных наёмников, отметила газета. Однако после брифинга с начальником британского Генштаба генералом Патриком Сандерсом и другими высокопоставленными военными Шаппс заявил, что выступает за создание британской тренировочной базы на Украине."Сегодня я говорил о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически провести его на Украине", - отметил Шаппс.Также он указал, что некоторые британские производители вооружения уже перенесли производство на Украину."Я думаю, что особенно на западе страны сейчас есть возможность привнести больше вещей "в страну", и не только обучение, но и мы видим, как BAE (британская оборонная фирма — Ред.).например, переходит на производство в стране", - отметил Шаппс.Он призвал и другие британские компании последовать примеру BAE."Я очень хочу, чтобы и другие британские компании внесли свой вклад, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что в стране (на Украине — Ред.)будет больше возможностей для обучения и производства", - подчеркнул Шаппс.BAE Systems является крупнейшей обороннойкомпании Великобритании, занимающейся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере. Продукцией этой компании, используемой в боевых действиях на Украине являются: танки Challenger 2, гусеничные платформы CVR(T), AMPV, M113, боевые машины пехоты CV90, Warrior, Bradley, амфибийные боевые машины AAV7, ACV, САУ Archer, M109A7, атакже БРЭМ M88A3 Hercules, M88A2 Hercules.Отдельно Шаппс остановился на сотрудничестве с Украиной в том, что касается боевых действий в Чёрном море."За последний месяц или около того мы стали свидетелями событий, действительно первых с 2014 года в Чёрном море, в Крыму. Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и посоветовать, особенно потому, что речь идёт о международных водах", - заявил Шаппс.Он также отметил, что Великобритания не может "позволить запрещения международного судоходства" в чёрном море."Поэтому я думаю, что есть много мест, где Британия может помочь советом. Обсуждал это с президентом Зеленским и многими другими на этой неделе", - рассказал министр обороны Великобритании.Также Шаппс выступил за увеличение военного бюджета Великобритании до 3% ВВП.Ранее СМИ сообщали о том, что британские боевые пловцы приступили к обучению украинских морских диверсантов, а также о том, что Великобритания выступает за масштабную десантную операцию в Крыму.Новые заявления Шаппса уже заметили в России."Британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что английские военные будут отправлены на Украину, чтобы обучать ВСУ на месте. Также говорится о заходе британского флота в Черное море. Хочу напомнить, что у бриттов есть спецназ SBS (Особая лодочная служба). Я неоднократно говорил, что англосаксы повёрнуты на десантных операциях. Попытка провести масштабную десантную операцию в направлении Крыма перестаёт выглядеть бредом", - отметил бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.Политолог и историк Лев Вершинин со своей стороны указал, что эта операция потребует ответа со стороны России."Полагаю, что если силы Royal Navy решатся осуществить эту операцию, безусловно означающую прямое вступление Великобритании в войну, а Москва, опасаясь осложнить переговорный фон, не отреагирует соответствующим образом, убедив Лондон вести себя прилично, это будет очередным не самым лучшим непростым решением Кремля, потому что слабых, как говорил в своё время президент РФ, бьют, и не факт что только руками...", - указал он.При этом в составе ВСУ воюет значительное количество британских военных. Один из самых известных из них — Эйден Эслин, который ранее попадал в плен и был освобождён при активном посредничестве бизнесмена Романа Абрамовича.Оппозиционные турецкие СМИ ранее сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции Турции не допускать военные суда в черноморские проливы. Вопрос актуализировался на фоне обсуждений о том, чтобы суда, которые бы следовали по объявленным Украиной маршрутам, сопровождали до украинских портов корабли НАТО и других западных стран.Атака на СмоленскОб атаке на Смоленск утром сообщил ряд СМИ."Жители Смоленска сообщают о звуках взрывов над городом. По предварительным данным идет атака беспилотников. Работает система ПВО", - сообщил в 08:59 телеграм-канал Baza.Официальной информации пока нет.Спустя несколько минут губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на Смоленск."Уважаемые смоляне. Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолётного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём телеграм-канале.Позже появились видео с места событий."1 октября около 09:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - гласил официальный комментарий Минобороны РФ.Ближайшая украинская территория находится на расстоянии около 265 км к югу от Смоленска по прямой. При этом в таком случае беспилотник бы пролетал и над территорией Белоруссии. Также примечательно, что Смоленск — фактически приграничный город. В 50 км к западу от него находится граница с Белоруссией.

https://ukraina.ru/20230930/1049808789.html

https://ukraina.ru/20230930/1049805974.html

https://ukraina.ru/20230930/1049802076.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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