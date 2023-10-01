Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине - 01.10.2023 Украина.ру
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Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине
Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине - 01.10.2023 Украина.ру
Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине
Ранее проект закона одобрил конгресс США
2023-10-01T09:22
2023-10-01T09:22
новости
джо байден
сша
конгресс сша
бюджет
украина
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Президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней, в котором не упоминается выделение средств на нужды Украины. Об этом 30 сентября сообщил Белый дом."В субботу, 30 сентября (по местному времени), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года &lt;…&gt; и продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — заявили в американской администрации.Президент США ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.Ранее проект закона одобрил конгресс. Если бы конгресс не согласовал новый бюджет, с 1 октября в США могла бы наступить приостановка деятельности федерального правительства.Подписанию препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Одним из камней преткновения являлось включение в бюджет средств для помощи Киеву. Несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
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новости, джо байден, сша, конгресс сша, бюджет, украина
Новости, Джо Байден, США, Конгресс США, бюджет, Украина

Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине

09:22 01.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Ранее проект закона одобрил конгресс США
Президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней, в котором не упоминается выделение средств на нужды Украины. Об этом 30 сентября сообщил Белый дом.
"В субботу, 30 сентября (по местному времени), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года <…> и продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — заявили в американской администрации.
Президент США ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.
Ранее проект закона одобрил конгресс. Если бы конгресс не согласовал новый бюджет, с 1 октября в США могла бы наступить приостановка деятельности федерального правительства.
Подписанию препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Одним из камней преткновения являлось включение в бюджет средств для помощи Киеву. Несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Вчера, 19:09
В проекте бюджета США нет ассигнований на УкраинуВ обсуждаемом проекте федерального бюджета США на краткосрочный период не заложена финансовая помощь официальному Киеву. Об этом заявил конгрессмен Том Коул.
 
НовостиДжо БайденСШАКонгресс СШАбюджетУкраина
 
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09:42Британские войска, атака на Смоленск. Главное на Украине на утро 1 октября
09:39Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино
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