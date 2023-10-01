https://ukraina.ru/20231001/1049814007.html

Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине

Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине - 01.10.2023 Украина.ру

Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине

Ранее проект закона одобрил конгресс США

2023-10-01T09:22

2023-10-01T09:22

2023-10-01T09:22

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конгресс сша

бюджет

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Президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней, в котором не упоминается выделение средств на нужды Украины. Об этом 30 сентября сообщил Белый дом."В субботу, 30 сентября (по местному времени), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года <…> и продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — заявили в американской администрации.Президент США ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.Ранее проект закона одобрил конгресс. Если бы конгресс не согласовал новый бюджет, с 1 октября в США могла бы наступить приостановка деятельности федерального правительства.Подписанию препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Одним из камней преткновения являлось включение в бюджет средств для помощи Киеву. Несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20230930/1049809287.html

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