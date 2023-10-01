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Воинский учет для женщин-медиков, распутица на фронте и нехватка стекла. Что ожидает Украину в октябре

Воинский учет для женщин-медиков, распутица на фронте и нехватка стекла. Что ожидает Украину в октябре - 01.10.2023 Украина.ру

Воинский учет для женщин-медиков, распутица на фронте и нехватка стекла. Что ожидает Украину в октябре

В октябре на Украине, по прогнозам синоптиков, должна наступить уже настоящая осень с дождями, похолоданиями и размытыми дорогами. И это значит, что анонсированное еще с начала года контрнаступление ВСУ, будет постепенно глохнуть. Об этом уже говорят западные СМИ, хотя Зеленский еще пытается хорохориться, обещая осенне-зимнюю кампанию.

2023-10-01T05:36

2023-10-01T05:36

2023-10-01T05:36

эксклюзив

украина

осень

контрнаступление

всу

владимир зеленский

сша

поставки

соцсети

tiktok

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С октября США усиливают контроль над военными поставками Киеву. Для этой цели недавно был назначен генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. По данным НАБУ, с 18 октября Сторч будет контролировать поступление помощи, которую Вашингтон направляет Киеву, и сотрудничать с Госдепартаментом США.Последние дни в украинском сегменте соцсетей (преимущественно TikTok) также распространяется никем неподтвержденная информация относительно даты 4 октября, когда Украину ожидает что-то "страшное". В этот день якобы должен случиться некий переломный момент в ходе конфликта. В прошлом году 4 октября Совет Федерации РФ ратифицировал документ о вхождении четырех новых регионов в состав РФ. В этот же день Зеленский подписал указ, запрещающий любые переговоры с российским руководством. В этом году, по сообщениям украинских блогеров, 4 октября РФ может выставить Киеву жесткий ультиматум: либо мир, либо эскалация, вплоть до применения ядерного оружия. Распространяется эта информация на уровне слухов, но украинцев призывают не игнорировать тревоги в период 3-5 октября.В воскресенье 1 октября на Украине торжественно отметят День защитников Украины. В этом году Зеленский перенес его с 14 октября, когда по легенде была основана УПА. На Украине объясняют перенос даты реформой церковного календаря с сентября текущего года, что было сделано ради размежевания ПЦУ с канонической православной церковью в рамках курса на слияние с западными церквями. Для польских же СМИ украинские политики подают перенос даты в качестве отхода от культа УПА. Разные объяснения должны удовлетворить давних противников – польских и украинских националистов.Ко Дню защитника Украины власти столицы обещают выплаты семьям погибших или получивших инвалидность украинских военнослужащих и "героев Майдана". Сумма выплат – от 900 до 1500 гр. (1800 -3000 р.).С 1 октября на Украине должны встать на воинский учет женщины-медики, соответственно, на них должны распространяться ограничения, как и на военнообязанных мужчин. Встать на учет должны также фармацевты и женщины, когда-то получившие медицинское образование, но не работавшие по специальности. По украинскому законодательству, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Украины Федор Вениславский ранее говорил, что выезд заграницу для них тоже будет ограничен. Но спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко говорит, что их будут выпускать, как и прежде. Тем не менее, по его словам, ситуация может измениться, если Кабмин примет соответствующее решение. В случае указки из Офиса Зеленского Кабмин такое решение примет быстро. Одним из оснований может быть "борьба с гендерной дискриминацией", которая на Украине обычно принимает вид ограничения прав женщин.Украинские правозащитники говорят, что, по закону, ограничены в праве на пересечение государственной границы не "лица мужского пола", а "лица" в целом, включающие как женский, так и мужской пол. То есть ограничены в пересечении государственной границы военнообязанные, а соответственно и женщины с момента взятия на учет. Кроме того, пока нет механизма определения на границе того факта, что конкретная женщина является медиком по образованию, поэтому закрыть в стране могут всех женщин до 60 лет.Не дожидаясь введения ограничений, женщины-медики уже в сентябре стали массово уезжать из страны, поэтому создается дефицит кадров. "Авторы изменений в закон о мобилизации и приказов Минобороны не учли главного: обещания властей давно воспринимаются украинцами, как пустой звук, а вот к угрозам они относятся максимально серьезно", - комментирует ситуацию одесский анархист Вячеслав Азаров.Фармацевты утверждают, что скоро некому будет работать в аптеках. "Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать - вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис", — рассказывает глава украинской ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.Так постепенно украинская система здравоохранения сама собой декоммунизируется, а раненых в госпиталях будут скоро снова лечить подорожником и заговорами.В конце октября на Украине должны были состояться очередные парламентские выборы, но в условиях военного положения их решили не проводить. В бюджете на следующий год также не запланированы расходы на президентские выборы. На Западе Зеленскому уже настойчиво намекают, что надо бы провести выборы для соблюдения всех формальностей. Украинский президент в свою очередь требует от западных партнеров денег на их проведение.С 1 октября для украинских предпринимателей возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов, отмененные с началом СВО. Их введение еще при Порошенко вызывало массовые недовольства ("налоговый Майдан"). Восстановление штрафов и проведение проверок является одним из структурных изменений, предусмотренных соглашением с МВФ по программе кредитования на сумму 15,6 миллиарда долларов.Поскольку в октябре похолодает, многие украинцы обеспокоились вопросами остекленения. В ходе боевых действий, от взрывной волны у многих повылетали окна. Временно их затягивают пленкой или забивают фанерными щитами, ожидая компенсаций за замену окон от властей. И не могут дождаться, даже если окна выбило еще полтора года назад. Власти предлагают лишь фиксировать повреждения, откладывая решение вопроса до "получения репараций" от РФ.Однако и самостоятельно заменить окна на Украине уже стало проблематично. С февраля 2022 оконный рынок сократился почти наполовину, рассказывает украинским СМИ Наталья Еремеева, совладелица компании Stekloplast. Сейчас до 80% оконных стекол Украина импортирует из Турции и Польши (часть также поступает в виде реэкспорта через Польшу из белорусского Гомеля). В последнее время завозить стекло в Украину сложно, говорит Еремеева. И главная причина – блокирование морской логистики Украины, в частности удары по дунайским портам, куда поступало турецкое стекло.Кроме того, 7 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло турецкую компанию Şişecam Group в список международных спонсоров войны за то, что та торгует также с РФ, а это был основной поставщик окон на Украину. Собственного производства стекла для стеклопакетов на Украине нет, поэтому скоро значительная часть страны будет зиять разбитыми окнами, а отопить такие помещения будет намного сложнее и дороже.

https://ukraina.ru/20230929/1049758595.html

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