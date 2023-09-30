Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине - 30.09.2023 Украина.ру
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Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине
Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине - 30.09.2023 Украина.ру
Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине
Около сотни миллионов долларов инвестирует турецкая компания Baykar в строительство завода по производству беспилотников на Украине. Об этом 29 сентября в Киеве заявил гендиректор фирмы Халук Байрактар.
2023-09-30T20:30
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В интервью агентству "Укринформ" в ходе киевского "Первого международного форума оборонных индустрий" (DFNC1) турецкий бизнесмен сообщил о планах "инвестировать около 100 миллионов долларов", отметив, что "процесс пошёл"."Строительство уже начато. На его завершение понадобится около 1,5 года", — сказал Байрактар.Минобороны Украины сообщало о планах сборки турецких БПЛА марки Baykar в 2022 году. В феврале 2023 года представитель министерства Борис Закутний заявлял о согласовании локации центра Bayraktar. В июле сего года украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства завода по производству БПЛА. В сентябре Камышин рассказал западной прессе о больших успехах в производстве беспилотников разных типов.
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новости, новости украины, bayraktar tb2 (байрактар), бпла, впк, сво, инвестиции, турция, киев, вооружения
Новости, Новости Украины, Bayraktar TB2 (Байрактар), БПЛА, ВПК, СВО, инвестиции, Турция, Киев, вооружения

Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине

20:30 30.09.2023
 
© colonelcassad.livejournal.comбайрактар сбитый
байрактар сбитый
© colonelcassad.livejournal.com
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Около сотни миллионов долларов инвестирует турецкая компания Baykar в строительство завода по производству беспилотников на Украине. Об этом 29 сентября в Киеве заявил гендиректор фирмы Халук Байрактар.
В интервью агентству "Укринформ" в ходе киевского "Первого международного форума оборонных индустрий" (DFNC1) турецкий бизнесмен сообщил о планах "инвестировать около 100 миллионов долларов", отметив, что "процесс пошёл".
"Строительство уже начато. На его завершение понадобится около 1,5 года", — сказал Байрактар.
Минобороны Украины сообщало о планах сборки турецких БПЛА марки Baykar в 2022 году. В феврале 2023 года представитель министерства Борис Закутний заявлял о согласовании локации центра Bayraktar. В июле сего года украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства завода по производству БПЛА. В сентябре Камышин рассказал западной прессе о больших успехах в производстве беспилотников разных типов.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2023
13:58
МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТОНа Украине уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы калибра 155 мм (стандарт НАТО), а также беспилотные летательные и морские аппараты, ракеты и противотанковые комплексы. Об этом 30 сентября сообщает МИД Украины.
 
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