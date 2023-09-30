Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине
Около сотни миллионов долларов инвестирует турецкая компания Baykar в строительство завода по производству беспилотников на Украине. Об этом 29 сентября в Киеве заявил гендиректор фирмы Халук Байрактар.
В интервью агентству "Укринформ" в ходе киевского "Первого международного форума оборонных индустрий" (DFNC1) турецкий бизнесмен сообщил о планах "инвестировать около 100 миллионов долларов", отметив, что "процесс пошёл".
"Строительство уже начато. На его завершение понадобится около 1,5 года", — сказал Байрактар.
Минобороны Украины сообщало о планах сборки турецких БПЛА марки Baykar в 2022 году. В феврале 2023 года представитель министерства Борис Закутний заявлял о согласовании локации центра Bayraktar. В июле сего года украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства завода по производству БПЛА. В сентябре Камышин рассказал западной прессе о больших успехах в производстве беспилотников разных типов.
13:58МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТОНа Украине уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы калибра 155 мм (стандарт НАТО), а также беспилотные летательные и морские аппараты, ракеты и противотанковые комплексы. Об этом 30 сентября сообщает МИД Украины.