https://ukraina.ru/20230930/1049811439.html

Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине

Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине - 30.09.2023 Украина.ру

Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине

Около сотни миллионов долларов инвестирует турецкая компания Baykar в строительство завода по производству беспилотников на Украине. Об этом 29 сентября в Киеве заявил гендиректор фирмы Халук Байрактар.

2023-09-30T20:30

2023-09-30T20:30

2023-09-30T20:30

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В интервью агентству "Укринформ" в ходе киевского "Первого международного форума оборонных индустрий" (DFNC1) турецкий бизнесмен сообщил о планах "инвестировать около 100 миллионов долларов", отметив, что "процесс пошёл"."Строительство уже начато. На его завершение понадобится около 1,5 года", — сказал Байрактар.Минобороны Украины сообщало о планах сборки турецких БПЛА марки Baykar в 2022 году. В феврале 2023 года представитель министерства Борис Закутний заявлял о согласовании локации центра Bayraktar. В июле сего года украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства завода по производству БПЛА. В сентябре Камышин рассказал западной прессе о больших успехах в производстве беспилотников разных типов.

https://ukraina.ru/20230930/1049807140.html

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