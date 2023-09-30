Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины - 30.09.2023 Украина.ру
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Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины
Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины - 30.09.2023 Украина.ру
Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины
Либо мир на условиях России, либо ликвидация украинской государственности – только такие два вариант реалистичны для нынешнего руководства Украины в СВО. Об этом 29 сентября в эфире YouTube-каналу Judging Freedom заявили ветераны спецслужб США.
2023-09-30T20:17
2023-09-30T20:17
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Рэй МакГоверн и его коллега из ЦРУ Ларри Джонсон уверены, что Россия в добьётся успеха в проведении специальной военной операции на территории Украины. Оба ветерана спецслужб США также убеждены в том, что их страна является стороной конфликта - "войны" против России на территории постсоветской республики."Мы соучастники войны", - сказал МакГоверн.Он отметил также, что "без США Украина не могла бы вести эту войну – это ясно всем".Джонсон добавил, что "план Зеленского" из 10 пунктов нереалистичен. По мнению отставного аналитика американской спецслужбы, Зеленский желает, чтобы "Россия полностью вывела все войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила репарации", что является "несерьёзным предложением" в тех условиях, в которых находится официальный Киев – даже несмотря на огромную поддержку США.По мнению Джонсона, у нынешнего руководства Украины "только два варианта" развития событий – мир на условиях России (капитуляция) или полная ликвидация украинского государства.
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новости, украина, сво, цру, спецслужбы, сша, владимир зеленский
Новости, Украина, СВО, ЦРУ, спецслужбы, США, Владимир Зеленский

Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины

20:17 30.09.2023
 
© AP / Carolyn Kaster
- РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP / Carolyn Kaster
Читать в
Либо мир на условиях России, либо ликвидация украинской государственности – только такие два вариант реалистичны для нынешнего руководства Украины в СВО. Об этом 29 сентября в эфире YouTube-каналу Judging Freedom заявили ветераны спецслужб США.
Рэй МакГоверн и его коллега из ЦРУ Ларри Джонсон уверены, что Россия в добьётся успеха в проведении специальной военной операции на территории Украины. Оба ветерана спецслужб США также убеждены в том, что их страна является стороной конфликта - "войны" против России на территории постсоветской республики.
"Мы соучастники войны", - сказал МакГоверн.
Он отметил также, что "без США Украина не могла бы вести эту войну – это ясно всем".
Джонсон добавил, что "план Зеленского" из 10 пунктов нереалистичен. По мнению отставного аналитика американской спецслужбы, Зеленский желает, чтобы "Россия полностью вывела все войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила репарации", что является "несерьёзным предложением" в тех условиях, в которых находится официальный Киев – даже несмотря на огромную поддержку США.
По мнению Джонсона, у нынешнего руководства Украины "только два варианта" развития событий – мир на условиях России (капитуляция) или полная ликвидация украинского государства.
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 05:29
Дмитрий Рогозин: Промежуточного варианта не будет, мы должны добиться полной капитуляции Украины
 
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