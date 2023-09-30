Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку - 30.09.2023 Украина.ру
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Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку - 30.09.2023 Украина.ру
Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
С начала суток артиллерийским ударам со стороны подконтрольной ВСУ территории подверглись населённые пункты новых регионов России. Об этом 30 сентября информировал Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-09-30T19:47
2023-09-30T19:47
новости
всу
военные преступления
артиллерия
обстрелы
днр
горловка
макеевка
донецк
никольское
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Согласно сообщениям СЦКК, артиллерийские удары наносились по разным районам Донецка. Также обстреливались населённые пункты Макеевка, Никольское и Горловка.Со стороны расположений ВСУ прилетали снаряды калибра 155 мм. Такой калибр является стандартным для НАТО.
https://ukraina.ru/20230930/1049805086.html
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новости, всу, военные преступления, артиллерия, обстрелы, днр, горловка, макеевка, донецк, никольское, сцкк
Новости, ВСУ, Военные преступления, артиллерия, обстрелы, ДНР, Горловка, Макеевка, Донецк, Никольское, СЦКК

Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку

19:47 30.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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С начала суток артиллерийским ударам со стороны подконтрольной ВСУ территории подверглись населённые пункты новых регионов России. Об этом 30 сентября информировал Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям СЦКК, артиллерийские удары наносились по разным районам Донецка. Также обстреливались населённые пункты Макеевка, Никольское и Горловка.
Со стороны расположений ВСУ прилетали снаряды калибра 155 мм. Такой калибр является стандартным для НАТО.
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
12:36
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событиеВоссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.
 
НовостиВСУВоенные преступленияартиллерияобстрелыДНРГорловкаМакеевкаДонецкНикольскоеСЦКК
 
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