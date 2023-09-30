Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку

Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие Воссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.