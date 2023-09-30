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Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку - 30.09.2023 Украина.ру
Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
С начала суток артиллерийским ударам со стороны подконтрольной ВСУ территории подверглись населённые пункты новых регионов России. Об этом 30 сентября информировал Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-09-30T19:47
2023-09-30T19:47
2023-09-30T19:47
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военные преступления
артиллерия
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донецк
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Согласно сообщениям СЦКК, артиллерийские удары наносились по разным районам Донецка. Также обстреливались населённые пункты Макеевка, Никольское и Горловка.Со стороны расположений ВСУ прилетали снаряды калибра 155 мм. Такой калибр является стандартным для НАТО.
https://ukraina.ru/20230930/1049805086.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, военные преступления, артиллерия, обстрелы, днр, горловка, макеевка, донецк, никольское, сцкк
Новости, ВСУ, Военные преступления, артиллерия, обстрелы, ДНР, Горловка, Макеевка, Донецк, Никольское, СЦКК
Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
С начала суток артиллерийским ударам со стороны подконтрольной ВСУ территории подверглись населённые пункты новых регионов России. Об этом 30 сентября информировал Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).