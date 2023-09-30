https://ukraina.ru/20230930/1049809419.html

Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле боя

Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле боя - 30.09.2023 Украина.ру

Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле боя

Надо помнить, что попытки России призвать мировое сообщество соблюдать решения Нюрнбергского трибунала об осуждении оправдания или героизации нацизма не приводили ни к чему. Канада, США, Украина, страны Балтии совершенно спокойно героизировали и оправдывали нацизм, утверждает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

2023-09-30T19:45

2023-09-30T19:45

2023-09-30T19:45

интервью

зарубежье

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, как вы считаете, Нагорный Карабах, вернее его история подошла к концу? Ну и, конечно, вопрос про Никола Пашиняна, удержится ли он у власти, и насколько Штаты ему будут помогать проводить политику, направленную против своего народа?– Такое ощущение, что вы решили ответить на все экзистенциальные вопросы, которые сейчас стоят перед народами Южного Кавказа. Палитра очень большая, здесь все так просто с кондачка не решить.Первое. История Нагорного Карабаха не заканчивается. Безусловно, там сейчас складывается гуманитарная катастрофа, кризис, который пытаются купировать российские миротворцы. Это надо четко понимать.Роль России в регионе очень велика. Все, что произошло с Нагорным Карабахом в последнее время – есть результат просчетов, а иногда и злонамеренных действий со стороны Никола Пашиняна, который предпринимал все усилия для того, чтобы отодвинуть Россию от реального принятия решений, игнорировал формат ОДКБ, при этом обвиняя Россию в том, что она якобы бездействует.Надо сказать, что Россия была скована заявлениями самого Никола Пашиняна, который летом прошлого года в Праге признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, тем самым связав руки российским миротворцам.До этого существовал формат трехсторонних соглашений, где у миротворцев были достаточно интересные и хорошие полномочия.После этого, собственно, и произошли те события, которые затем армянская сторона пыталась вменить в вину России – и блокировку, и так далее. Ну, ребята, вы же сами решили, что Нагорный Карабах теперь принадлежит полностью Азербайджану, признали этот факт, закрепив это соответствующими соглашениями.Так что российская сторона в прямом праве не признавать, не принимать претензий армянской стороны, которые она сейчас ей предъявляет. Это первое.Второе – у Никола Пашиняна, безусловно, сейчас очень большие сложности, потому что перемещающиеся на территории Армении жители Нагорного Карабаха, армяне - уже переместилось около тридцати тысяч - безусловно, имеют на него политический зуб.При этом армянское руководство должно их размещать, кормить, трудоустраивать, и т.д. Это, опять же, результат не каких-то действий каких-то абстрактных злонамеренных сил, а результат решения самого армянского руководства.В результате Никол Пашинян, судя по всему, отстраивает и уже отстроил фактически такой жесткий полицейский режим, с помощью которого он пытается сохранить свою власть и перенастроить политическое общество Армении таким образом, чтобы перевести гнев армян на кого-то другого. Ну, за ближайшими объектом далеко ходить не надо – это Россия. На Россию и русских.Поэтому, если честно, в ближайшее время будем наблюдать интересные метаморфозы, которые будут проходить с Николом Пашиняном.Но пока то, что происходит, пока то, что говорится, то, что делается – очень напоминает мне период Владимира Зеленского, когда он искал благосклонности западных кураторов, избравшись, напомню, как президент мира. То есть, кандидат, который обещал остановить гражданскую войну, которая к тому времени шла полным ходом на территории Донбасса, но в результате - либо по принуждению, либо по наущению западных своих кураторов - развязал полноценную войну на своей территории.У меня пока только такие печальные новости в отношении Нагорного Карабаха и статуса Армении в будущем.– Как и кто, по вашему мнению, пытается оторвать Армению от России?– Это секрет Полишинеля. На самом деле, дестабилизация в регионе возникла ровно после того, как Никол Пашинян решил, что ему необходимо советоваться с Францией по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, и следовать инструкциям со стороны Соединенных Штатов, которые недавно высадили целый десант в Армении, во главе с главой USAID Самантой Пауэр.Это весьма специфическая женщина, она равна, по сути, по такому статусу своему, Виктории Нуланд, которая, как известно, является матерью украинского Майдана. Судя по всему, Саманта Пауэр будет матерью армянского чего-то вроде Майдана, или чего-то вроде новой армянской государственности.– Перейдем к украинскому конфликту. Американские танки "Абрамс" уже на Украине, какая-то их часть. Какие последствия это влечет за собой?– Обещали поставить 30 танков. "Абрамс" - это тяжелый танк, поставили его не вовремя. Конечно же, лучше задать этот вопрос военным экспертам, но даже по скромным знаниям, которые мы сейчас, просто гражданские люди, получаем из зоны СВО, эти танки вряд ли будут функциональны.Не зря Ллойд Остин, глава Пентагона, заранее, что называется, посетовал, что русские начнут охоту на эти танки, и даже призвал их - типа давайте воевать по правилам. Ребята, вы сами нарушили какие возможно правила, никто с вами по правилам воевать не будет.Безусловно, Россия будет придерживаться всех конвенций, которые она подписывала, находясь в этом смысле в международном правовом поле, но при этом, что называется, инцидент исполнителя никто не отменял. И, похоже, что "Абрамсы" действительно станут, если… ну да, такими охотничьими целями.Это будет интересно – попробовать на зуб американские "вундерваффе", как они считают. Говорят, что это лучший танк в мире. Американцы вообще считают, что у них все самое лучшее в мире – и демократия, и коррупция, все самое лучшее и развитое.Думаю, что тридцать "Абрамсов" вряд ли изменят ситуацию на поле боя по очень простой причине. Обратите внимание – нам часто говорят, что Украина использует натовские модели ведения войны. Да, разведка, да, спутники, да, наведение, да, отдельные виды вооружений. Но это все собрано из самых разных частей. Это как Франкенштейн. Это все вместе не отлажено.Боевого слаживания нет. Есть новообученные украинские солдаты, которые, как известно, не очень хорошо подчиняются иностранным инструкторам. И очень часто на земле командиры украинские переходят на советские стандарты тактики ведения боя.Поэтому конечно, не надо принижать мощь Вооруженных сил Украины и мощь НАТО, но надо понимать, что скорее всего, западные партнеры Украину уже сливают. Именно поэтому поставки именно такого свойства идут. Недавно даже Анналена Бербок посетовала, что значительная часть вооружений, боекомплекта, который поступает из Германии – она не очень функциональна.Так что посмотрим. В ближайшее время будет ясна судьба пресловутого контрнаступления. И вполне вероятен ответ, который Россия даст в результате.– Скандал с выступлением украинского нациста в канадском парламенте. Это провалы в исторической памяти, или чей-то злой пиар-ход?– Я не думаю, что это провалы в памяти, думаю, это возникло из-за безнаказанности. Обратили, наверное, внимание на то, что попытки России призвать мировое сообщество соблюдать решения Нюрнбергского трибунала об оправдании или даже героизации нацизма - не приводили ни к чему. Канада, США, Украина, страны Балтии спокойно совершенно героизировали и оправдывали нацизм.И вот результат, который мы наблюдаем – он скандальный. Он, конечно же, нанес репутационный ущерб и Украине, и тем западным акторам, которые ее поддерживают, но усилия западных медиа будут направлены на то, чтобы его купировать, нейтрализовать негативный эффект. Все будет положено именно на это в ближайшее время.Вы, наверное, обратили внимание, что спикера канадского парламента благополучно отправили в отставку. В 16-17 веке точно так же толпа на площади скандировала "Сожги ее", имея ввиду ведьму. И, сжигая ее, они отрясали прах со своих ног.Если посмотреть на ситуацию несколько с другой стороны, то преступниками как раз являлись те люди, которые сжигали. И мы сейчас видим в канадском парламенте люди, которые говорят - "распни его, сожги", этого спикера несчастного, который, безусловно, виноват. Но, тем не менее, эти люди аплодировали со светлыми, восторженными лицами.Сейчас эти преступники фактически - потому что это героизация нацизма, которая запрещена международным правом - пытаются перевести стрелки на одного человека, на эту несчастную "ведьму" в обличье спикера канадского парламента Энтони Рота.– Тут надо сказать, что он уже ушел со своего поста.– Да, ушел со своего поста. Боюсь, что западные СМИ будут дальше канализировать, многие политики будут каяться, но это - крокодиловы слезы. Что значит каяться? Вы совершили преступление, это преступление попадает под криминальное уголовное законодательство с точки зрения международного права. Не каяться надо, а отвечать.– 30 сентября российский народ впервые празднует воссоединение Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Как вы считаете, какое восприятие должно формироваться у гражданского общества при установлении таких памятных дат?– Я полагаю, что мы ответили на восьмилетний вызов, который был сделан киевским режимом, пришедшим к власти незаконным образом в результате государственного переворота, и объявил антитеррористическую операцию на территории Донбасса против всего его населения - после этого, мне кажется, что население Донбасса заслужило той жизни, которую они в ближайшее время, надеюсь, будут вести – спокойной, мирной и полноценной.Задачей Российской Федерации является поддержание и сохранение этого статуса. Что бы там ни говорили в мировом сообществе западном, которое, на самом деле, преступно поощряло киевский режим для того, чтобы он действовал именно так - подчеркнуто жестко в отношении русских людей, русского населения, которое вооружало и настрополяло киевский режим против России.В этих условиях, безусловно, мы должны понимать, с кем, с чем мы имеем дело. И в дальнейшем поступать так, как мы считаем нужным, безусловно, находясь в правовом поле и соблюдая все правила приличия. Потому что уподобляться таким людоедам-нацистам, которых мы сейчас наблюдаем по ту сторону линии фронта, конечно, не стоит.Именно в сохранении человеческого облика и состоит наше право людей, и это делает нас, нашу борьбу, справедливой и священной.– Вернемся к глобальной политике. Зампредседателя КНР Хань Чжэн выступил с речью на дебатах в Генассамблее ООН и, помимо прочего, сказал, что разрешать разногласия и споры необходимо мирным путем, посредством диалога и консультаций. Как на фоне происходящего глобальных событий выглядит заявление китайского стороны, и что пытается предложить китайская сторона миру?– Заявление выглядит очень странно. В 2015 году, напомню, были достигнуты Минские соглашения, заверенные резолюцией Совбеза ООН, обязательные к исполнению теми странами, которые входят в ООН – это Украина, Франция и Германия.Однако Украина, Франция, Германия и другие западные страны манкировали своими обязанностями и, несмотря на неоднократные раунды переговоров, которые ставили своей целью достижение мирных целей, совершенно неправовым, на мой взгляд, образом, доводили ситуацию до того, что была объявлена специальная военная операция, и со стороны Украины была объявлена фактически война России.Я напомню, в 2015 году Украина устами своего тогдашнего президента Петра Порошенко прямо объявляла войну Российской Федерации. Это было игнорировано.Я не знаю, почему сейчас китайские товарищи решили озаботиться этой частью. С кем разговаривать? С теми людьми, которые обманули Виктора Януковича? Помните соглашения МИД стран Европы, которые гарантировали ему безопасность и беспрепятственную передачу власти. Тут же совершился госпереворот. Те, которые гарантировали Минск-2 – разговаривать там не с кем просто. И российская сторона неоднократно подчеркивала и напоминала мировому сообществу об этих печальных фактах.Поэтому сейчас высказывания китайских партнеров выглядят несколько странно. Безусловно, мы должны это учитывать, но мы должны учитывать особенности поведения украинской стороны и западных стран в этой связи.– Завершим темой с Прибалтикой. Как обычно, русофобия. В парламенте Эстонии вдруг посчитали, что в эстонском языке следует отказаться от русскою названия города Калиниград, заменить его на Кенигсберг. Это больше сигнал к Польше или Германии, с точки зрения Восточной Пруссии?– Это сигнал о том, что количество идиотов в некоторых органах власти прибалтийских стран начинает зашкаливать, переходить из количества в качество. Точно так же Россия - надеюсь, до этого не дойдет - может возвратить Прибалтике наименование Курляндия, и напомнить, что в свое время Петр Первый купил ее у Швеции за значительное количество золотых ефимков - навечно. Вот это ребята должны помнить, те, которые принимают подобного рода вещи.Но, безусловно, прибалтами здесь взято за пример поведение украинских партнеров, которые недавно сподобились, что теперь слово Россия будет писаться с маленькой буквы. Удачи им! В соцсетях даже появилась шутка о том, что Гитлер почему мировую войну проиграл? Потому что не догадался писать СССР с маленькой буквы.

https://ukraina.ru/20230221/1043777365.html

https://ukraina.ru/20230928/1049741298.html

https://ukraina.ru/20230930/1049788632.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, зарубежье, украина