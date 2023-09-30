В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину - 30.09.2023 Украина.ру
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В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину
В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину - 30.09.2023 Украина.ру
В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину
В обсуждаемом проекте федерального бюджета США на краткосрочный период не заложена финансовая помощь официальному Киеву. Об этом заявил конгрессмен Том Коул.
2023-09-30T19:09
2023-09-30T19:09
новости
сша
шатдаун
украина
финансовая помощь
бюджет
дефицит бюджета
международные отношения
конгресс сша
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По словам парламентария, сейчас рассматривается бюджет США на 45 дней. В него заложены самые необходимые расходы – на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и тому подобное. В этом документе нет ни цента на помощь нынешнему руководству Украины.Коул сообщил также, что ни одна из палат парламента не рассмотрела даже этот документ. Впереди ещё обсуждение основного бюджета на 2024 финансовый год, который формально должен начаться 1 октября.По мнению конгрессмена, голосование по бюджету на 45 дней может состояться в ближайшее время. Однако уже сейчас министерства и ведомства страны готовятся к работе в режиме "шатдауна" при отсутствии финансирования."Шатдаун влечет массовые увольнения госслужащих Америки; остановку госсвыплат, кредитования, помощи малому бизнесу — у многих американцев начнутся проблемы с получением господдержки. Например, военнослужащие, сотрудники федеральной службы авиадиспетчеров, пенсионеры, дети, малоимущие останутся без средств; прекратится гражданское и военное финансирование", - пояснил в интервью Украина.ру американист, политолог Грег Вайнер.По его мнению, в США есть усталость от связанных с Украиной проблем. Вайнер уверен, что с реваншем Республиканской партии финансирование нынешнего украинского руководства сократится.
https://ukraina.ru/20230930/1049807553.html
https://ukraina.ru/20230930/1049806387.html
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новости, сша, шатдаун, украина, финансовая помощь, бюджет, дефицит бюджета, международные отношения, конгресс сша
Новости, США, шатдаун, Украина, финансовая помощь, бюджет, дефицит бюджета, международные отношения, Конгресс США

В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину

19:09 30.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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В обсуждаемом проекте федерального бюджета США на краткосрочный период не заложена финансовая помощь официальному Киеву. Об этом заявил конгрессмен Том Коул.
По словам парламентария, сейчас рассматривается бюджет США на 45 дней. В него заложены самые необходимые расходы – на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и тому подобное. В этом документе нет ни цента на помощь нынешнему руководству Украины.
Коул сообщил также, что ни одна из палат парламента не рассмотрела даже этот документ. Впереди ещё обсуждение основного бюджета на 2024 финансовый год, который формально должен начаться 1 октября.
По мнению конгрессмена, голосование по бюджету на 45 дней может состояться в ближайшее время. Однако уже сейчас министерства и ведомства страны готовятся к работе в режиме "шатдауна" при отсутствии финансирования.
15:26
Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - NewsweekПравительство США может приостановить работу на период дефицита бюджета, а Москва может воспользоваться этим "шатдауном". Об этом пишет американское издание Newsweek
"Шатдаун влечет массовые увольнения госслужащих Америки; остановку госсвыплат, кредитования, помощи малому бизнесу — у многих американцев начнутся проблемы с получением господдержки. Например, военнослужащие, сотрудники федеральной службы авиадиспетчеров, пенсионеры, дети, малоимущие останутся без средств; прекратится гражданское и военное финансирование", - пояснил в интервью Украина.ру американист, политолог Грег Вайнер.
По его мнению, в США есть усталость от связанных с Украиной проблем. Вайнер уверен, что с реваншем Республиканской партии финансирование нынешнего украинского руководства сократится.
Грег Вайнер интервью
13:47
Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежутЕсли Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.
 
НовостиСШАшатдаунУкраинафинансовая помощьбюджетдефицит бюджетамеждународные отношенияКонгресс США
 
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