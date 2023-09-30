Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов - 30.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230930/1049809133.html
Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов
Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов - 30.09.2023 Украина.ру
Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов
Заявление официального Еревана о дальнейшем вещании российских СМИ в постсоветской республике будет. Об этом 29 сентября в эфире армянского издания factor.amсообщила депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.
2023-09-30T18:36
2023-09-30T18:37
новости
парламент
армения
новости армении
сми
информационная война
информационная безопасность
информация
телевидение
телеканалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103008/40/1030084042_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_2085528e1276d0380009eb41b8f4584b.jpg.webp
По словам Бадалян, в отношениях с Россией сложилась непростая ситуация. Она прокомментировала "давление со стороны России" и перспективу отключения российских телеканалов от ретрансляции на армянскую аудиторию.Отвечая на вопрос о российских телеканалах, Бадалян сообщила, что "этот вопрос обсуждается давно и даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания". Однако она не дала обстоятельного ответа на вопрос о перспективах сохранения доступа армянской общественности к российским СМИ, отметив лишь, что "соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении".Заинтересованность в ограничении доступа армянского общества к альтернативным источникам информации периодически поднимают разные политические группировки постсоветской республики. МИД России указал на заинтересованность прозападных сил в Армении в отдалении от России, с которой постсоветская республика состоит в ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных объединениях.Официальный Ереван не признал суверенитет и независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР), населённой преимущественно армянами и пребывавшей во времена СССР в составе Азербайджанской ССР. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что территория НКР юридически является территорией постсоветского Азербайджана.В сентябре азербайджанская армия установила контроль над Нагорным Карабахом и вошла в Степанакерт – столицу НКР. Руководство ликвидации частично признанной республики объявило об упразднении этого государственного образования из-за отсутствия военной помощи извне. Армянская армия не ввела свои войска в НКР. По мнению армянских националистов, в военный конфликт с Азербайджаном из-за НКР должна была вступить Россия.
https://ukraina.ru/20230928/1049741298.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103008/40/1030084042_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_e433354ba29b66fb38a924308120a67e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, парламент, армения, новости армении, сми, информационная война, информационная безопасность, информация, телевидение, телеканалы, одкб, снг, еаэс, никол пашинян, гражданские свободы, демократия, свобода слова, нагорный карабах
Новости, парламент, Армения, новости Армении, СМИ, информационная война, информационная безопасность, информация, телевидение, телеканалы, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, Никол Пашинян, гражданские свободы, демократия, свобода слова, Нагорный Карабах

Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов

18:36 30.09.2023 (обновлено: 18:37 30.09.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Заявление официального Еревана о дальнейшем вещании российских СМИ в постсоветской республике будет. Об этом 29 сентября в эфире армянского издания factor.amсообщила депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.
По словам Бадалян, в отношениях с Россией сложилась непростая ситуация. Она прокомментировала "давление со стороны России" и перспективу отключения российских телеканалов от ретрансляции на армянскую аудиторию.
Отвечая на вопрос о российских телеканалах, Бадалян сообщила, что "этот вопрос обсуждается давно и даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания". Однако она не дала обстоятельного ответа на вопрос о перспективах сохранения доступа армянской общественности к российским СМИ, отметив лишь, что "соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении".
Заинтересованность в ограничении доступа армянского общества к альтернативным источникам информации периодически поднимают разные политические группировки постсоветской республики. МИД России указал на заинтересованность прозападных сил в Армении в отдалении от России, с которой постсоветская республика состоит в ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных объединениях.
Официальный Ереван не признал суверенитет и независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР), населённой преимущественно армянами и пребывавшей во времена СССР в составе Азербайджанской ССР. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что территория НКР юридически является территорией постсоветского Азербайджана.
В сентябре азербайджанская армия установила контроль над Нагорным Карабахом и вошла в Степанакерт – столицу НКР. Руководство ликвидации частично признанной республики объявило об упразднении этого государственного образования из-за отсутствия военной помощи извне. Армянская армия не ввела свои войска в НКР. По мнению армянских националистов, в военный конфликт с Азербайджаном из-за НКР должна была вступить Россия.
Кельбаджарский район накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 06:00
"Не захотела слушать Россию": политический эксперт о том, почему Армения проиграла войну за КарабахАрмения оказалась заложницей ситуации в Нагорном Карабахе, потому что не захотела слушать Россию и договариваться с Азербайджаном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
 
НовостипарламентАрменияновости АрменииСМИинформационная войнаинформационная безопасностьинформациятелевидениетелеканалыОДКБСНГЕАЭСНикол Пашинянгражданские свободыдемократиясвобода словаНагорный Карабах
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:47Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
19:45Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле боя
19:09В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину
18:36Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов
18:36Германия одобрила удары по РФ, дроны и море. Итоги 30 сентября на Украине
18:00"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя"
17:48Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия
17:17Боррель внезапно приехал в Одессу
17:04Убийства и наркотики? Что творят мигранты на выборах в США и почему растёт рейтинг Трампа - Домрин
17:00Губернатор Белгородской области опубликовал сводку обстрелов ВСУ
16:40Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России
16:07Госпиталь армии США в ФРГ принимает раненых на Украине
15:40Губернатор Брянской области опроверг сообщения о бое с диверсантами
15:26Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek
14:38В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами
14:23Медведев: "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше"
13:58МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТО
13:47Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежут
13:33Судьба релокантов. От чего они бежали и почему возвращаются
13:15Флот морских дронов и новый Альянс, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 сентября
Лента новостейМолния