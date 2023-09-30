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Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов

Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов - 30.09.2023 Украина.ру

Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов

Заявление официального Еревана о дальнейшем вещании российских СМИ в постсоветской республике будет. Об этом 29 сентября в эфире армянского издания factor.amсообщила депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.

2023-09-30T18:36

2023-09-30T18:36

2023-09-30T18:37

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По словам Бадалян, в отношениях с Россией сложилась непростая ситуация. Она прокомментировала "давление со стороны России" и перспективу отключения российских телеканалов от ретрансляции на армянскую аудиторию.Отвечая на вопрос о российских телеканалах, Бадалян сообщила, что "этот вопрос обсуждается давно и даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания". Однако она не дала обстоятельного ответа на вопрос о перспективах сохранения доступа армянской общественности к российским СМИ, отметив лишь, что "соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении".Заинтересованность в ограничении доступа армянского общества к альтернативным источникам информации периодически поднимают разные политические группировки постсоветской республики. МИД России указал на заинтересованность прозападных сил в Армении в отдалении от России, с которой постсоветская республика состоит в ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных объединениях.Официальный Ереван не признал суверенитет и независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР), населённой преимущественно армянами и пребывавшей во времена СССР в составе Азербайджанской ССР. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что территория НКР юридически является территорией постсоветского Азербайджана.В сентябре азербайджанская армия установила контроль над Нагорным Карабахом и вошла в Степанакерт – столицу НКР. Руководство ликвидации частично признанной республики объявило об упразднении этого государственного образования из-за отсутствия военной помощи извне. Армянская армия не ввела свои войска в НКР. По мнению армянских националистов, в военный конфликт с Азербайджаном из-за НКР должна была вступить Россия.

https://ukraina.ru/20230928/1049741298.html

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