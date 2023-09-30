https://ukraina.ru/20230930/1049808789.html

Германия одобрила удары по РФ, дроны и море. Итоги 30 сентября на Украине

Германия одобрила удары по РФ, дроны и море. Итоги 30 сентября на Украине - 30.09.2023 Украина.ру

Германия одобрила удары по РФ, дроны и море. Итоги 30 сентября на Украине

Глава немецкого парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина имеет право бить по территории России дальнобойными ракетами из Германии. В России оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о Флоте морских дронов

2023-09-30T18:36

2023-09-30T18:36

2023-09-30T18:37

эксклюзив

хроники

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Глава комитета бундестага по вопросам обороны призвала правительство Германии немедленно поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом Штрак-Циммерман заявила в интервью изданию Berliner Morgenpost.Она отметила, что с помощью целенаправленного использования этих ракет украинская армия может серьёзно нарушить российскую логистику. Штрак-Циммерман подчеркнула, что нужно признать: Украина может атаковать с помощью Taurus цели в самой РФ."Международное право также позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Независимо от того, где это оружие было произведено и кто его поставлял", - отметила член немецкого парламента.На вопрос о легитимности ударов немецкими ракетами по территории России депутат отдельно упомянула и Крым."Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии", - указала она.Штрак-Циммерман предостерегла канцлера Германии Олафа Шольца от дальнейшего промедления с поставками ракет, которые обсуждается уже полгода."Каждый из нас все взвешивает [поставлять ракеты или нет]. Но если медлить, можно лишь продлить страдания", – заявила Штрак-Циммерман.Она также отметила, что президент России Владимир Путин "слишком напуган для применения ядерного оружия".Заявление Штрак-Циммерман уже оценили в России."Есть такое выражение "Да идите туда, там никого нет/всё оттуда сбежали", обычно оборачивающееся потом крупным п*****ом. Вот тут точный перевод этого выражения на, так сказать, НАТОвский политический диалект", - отметил российский военных эксперт Илья Крамник.Проект "Рыбарь" также обратил внимание на высказывание немецкого парламентария, которую назвал "главным лоббистом немецкого ВПК"."Поскольку нет особых сомнений в том, что "Таурусы" вот-вот поставят (либо уже поставили) на Украину, сразу после ATACMS, подобные высказывания — явный вестник скорого применения немецких ракет украинскими формированиями. Похожим образом Циммерман и партия "Зеленых" готовили общественное мнение к поставкам танков Leopard, вызывая на себя критику сторонников дипломатического урегулирования. В этой игре даже канцлеру Шольцу отвели роль умеренного лидера, которые изо всех сил старается держать в узде ястребов вроде Циммерман, но на деле никакие решения о поставках, конечно же, не блокируются", - отмечалось в публикации проекта.Авторы указали на причины подобного поведения Германии."Вызвано подобное поведение в первую очередь отсутствием соразмерной реакции РФ на удары ракетами Storm Shadow по Крыму. В Берлине резонно полагают, что после такого, и уж тем более после поставок ATACMS, ответственность за "Таурусы", способные бить на куда большее расстояние, будет как минимум, терпимой", - указывалось в сообщении "Рыбаря".Ранее, 25 сентября, издание Bild cообщало, что основными проблемами для передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву являются длительное обучение украинских военных, а также специалисты, которые должны программировать цели ракет.По данным издания, производитель MBDA оценивает, что ознакомление украинских военных с этой системой вооружения займет около трёх месяцев.Кроме того, говорится в материале, программирование целей Taurus должно осуществляться в Украине, поэтому это вряд ли будут делать солдаты бундесвера по политическим соображениям. Из-за этого пройдет ещё больше времени, прежде чем ВСУ смогут развернуть ракеты, даже если учения ускорят.При этом немецкое издание нашло "промежуточное решение": привлечение специалистов, не принадлежащих к бундесверу или официально не находящихся на службе у правительства, которые и будут осуществлять программирование целей в Украине.Издание цитировало депутата бундестага от "Свободной демократической партии" Маркуса Фабера, который заявил, что что первый запрос на получение ракет Украина прислала более четырёх месяцев назад, и это время можно было бы использовать для успешного завершения обучения."Аргументы канцлера относительно промедления теперь не имеют силы. Здравый смысл диктует, что Taurus нужно доставить [на Украину] немедленно", - заявил Фабер.Примечательно, что ранее российские военные сообщили о том, что столкнулись в бою с кадровыми немецкими военными. Один из них попал в плен, но его ранения были настолько тяжёлыми, что он не выжил. Таким образом, "нейтральными специалистами", программирующими Taurus, могут быть и кадровые немецкие военные.Флот дроновВ России оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании Флота морских дронов."Киевский режим заявил о создании флота морских дронов для атаки на российские корабли. Подготовка к вводу в эксплуатацию сотен БЭКов на Украине началась год назад. Тогда, в ноябре 2022-го, в сеть был слит демонстрационный ролик, где была показана сборка украинских морских дронов-камикадзе. И вот спустя год, Зеленский заявляет, что всё готово для того, чтобы сделать существование российских военных кораблей "бессмысленным". Заявил он об этом сегодня на Форуме оборонных индустрий в Киеве. Тема применения морских беспилотников - крайне перспективная. Разработки ведут все способные на это страны мира. Обнаружение морского дрона намного сложнее, чем выявление воздушной цели, а масса взывчатого вещества, которую способен нести БЭК кратно больше", - отметил российский военкор Евгений Поддубный.Он подчеркнул, что Украина разрабатывает такое оружие не самостоятельно."Нет сомнений, что Украина не самостоятельно разрабатывает и производит морские надводные беспилотники. И в процессе производства самого дрона нет непреодолимых сложностей. Тут важны 2 фактора: средства доставки дрона в точку, где радиус боевого применения позволяет поразить цель и система управления морским беспилотником. Эффективная дистанция боевого применения на море должна быть значительно выше, нежели у тактических ударных БЛА. В мире не так много государств, возможности которых позволяют внедрить современную систему управления и целеуказания для морских беспилотников. И среди лидеров - кураторы киевского режима: США и Британия. Именно эти страны предоставляют Киеву емкости и технологии для организации управления беспилотниками на море. И за каждой атакой таких беспилотников - прямое участие этих стран в войне", - указал Поддубный.А вот что касается России, то сейчас в РФ организаций, занимающихся созданием собственных морских дронов нет."У нас сейчас ряд научных организаций и предприятий форсировано занимается разработкой собственных современных морских ударных дронов. Не дорогих и эффективных. Но этот процесс безусловно нужно форсировать", - подчеркнул военкор.Его поддержал коллега — автор телеграм-канала "Старше Эдды"."Евгений Поддубный пишет об украинских морских дронах, которые стали по настоящему серьезным оружием, доставляющим массу проблем. Нам безусловно надо догонять противника в данной компоненте, морские дроны способны нивелировать разницу в тоннаже и залпе между ВМФ России, прежде всего конечно ЧФ и ВМСУ, по крайней мере на таком ограниченном театре военных действий, как северная и северо-западная часть Чёрного моря. Однако наряду с постройкой собственных эскадр безэкипажных катеров, нам необходимо и дальше уничтожать абсолютно всю морскую инфраструктуру врага", - заявил он.По словам автора этого телеграм-канала, Россия, освободив Одесскую и Николаевскую области восстановит "всё, что необходимо".Ранее президент Украины Зеленский cообщил о создании в стране Флота морских дронов."Мы создаём первый в мире Флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться", - подчеркнул он на Форуме оборонных индустрий.При этом Зеленский отметил, что на Форуме представлены 252 производителя оружия из более чем 30 стран мира из Европы, Америки, Азии и Австралии и объявил о создании Альянса оборонных индустрий и Оборонного фонда. Последний призван финансировать разработку и закупку всего необходимого для украинских военных вооружения.

https://ukraina.ru/20230930/1049805974.html

https://ukraina.ru/20230930/1049802076.html

https://ukraina.ru/20230929/1049799077.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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