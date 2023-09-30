Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия
© Фото : коллаж Украина.РуШмыгаль коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Правительство Украины запланировало семикратное увеличение госрасходов на продукцию военного назначения – до $1,5 млрд. Об этом 30 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.
"В 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству разного типа беспилотников. А в проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз – до 55,8 млрд. грн.", - поведал Шмыгаль в своём ТГ-канале.
Шмыгаль поблагодарил всех "партнёров", которые оказывают помощь нынешнему руководству Украины в поставках вооружений и развитии ВПК. Чиновник заверил: "Украинский ВПК сегодня переживает новое рождение".
13:58МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТОНа Украине уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы калибра 155 мм (стандарт НАТО), а также беспилотные летательные и морские аппараты, ракеты и противотанковые комплексы. Об этом 30 сентября сообщает МИД Украины.
В 2023 году у Украины дефицитный бюджет. На разрыв между доходами и расходами повлияло увеличение военных расходов. Бюджет на 2024 год запланирован с ещё большим ростом расходов на армию и производство необходимого ей для противостояния России в СВО.
Минфин Украины констатировал ключевую роль внешних заимствований в обеспечении военных расходов. По информации министерства, украинский бюджет на 2024 года спланирован с расходами 23% ВВП на оборону и безопасность (около до $48 млрд в денежном выражении).