Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия - 30.09.2023 Украина.ру
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Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия
Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия - 30.09.2023 Украина.ру
Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия
Правительство Украины запланировало семикратное увеличение госрасходов на продукцию военного назначения – до $1,5 млрд. Об этом 30 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.
2023-09-30T17:48
2023-09-30T17:48
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"В 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству разного типа беспилотников. А в проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз – до 55,8 млрд. грн.", - поведал Шмыгаль в своём ТГ-канале.Шмыгаль поблагодарил всех "партнёров", которые оказывают помощь нынешнему руководству Украины в поставках вооружений и развитии ВПК. Чиновник заверил: "Украинский ВПК сегодня переживает новое рождение".В 2023 году у Украины дефицитный бюджет. На разрыв между доходами и расходами повлияло увеличение военных расходов. Бюджет на 2024 год запланирован с ещё большим ростом расходов на армию и производство необходимого ей для противостояния России в СВО.Минфин Украины констатировал ключевую роль внешних заимствований в обеспечении военных расходов. По информации министерства, украинский бюджет на 2024 года спланирован с расходами 23% ВВП на оборону и безопасность (около до $48 млрд в денежном выражении).
https://ukraina.ru/20230930/1049807140.html
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новости, новости украины, кабмин, милитаризация, военные расходы, бюджет, сво, бпла, впк, денис шмыгаль
Новости, Новости Украины, Кабмин, милитаризация, военные расходы, бюджет, СВО, БПЛА, ВПК, Денис Шмыгаль

Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия

17:48 30.09.2023
 
© Фото : коллаж Украина.РуШмыгаль коллаж
Шмыгаль коллаж - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Правительство Украины запланировало семикратное увеличение госрасходов на продукцию военного назначения – до $1,5 млрд. Об этом 30 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.
"В 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству разного типа беспилотников. А в проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз – до 55,8 млрд. грн.", - поведал Шмыгаль в своём ТГ-канале.
Шмыгаль поблагодарил всех "партнёров", которые оказывают помощь нынешнему руководству Украины в поставках вооружений и развитии ВПК. Чиновник заверил: "Украинский ВПК сегодня переживает новое рождение".
- РИА Новости, 1920, 30.09.2023
13:58
МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТОНа Украине уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы калибра 155 мм (стандарт НАТО), а также беспилотные летательные и морские аппараты, ракеты и противотанковые комплексы. Об этом 30 сентября сообщает МИД Украины.
В 2023 году у Украины дефицитный бюджет. На разрыв между доходами и расходами повлияло увеличение военных расходов. Бюджет на 2024 год запланирован с ещё большим ростом расходов на армию и производство необходимого ей для противостояния России в СВО.
Минфин Украины констатировал ключевую роль внешних заимствований в обеспечении военных расходов. По информации министерства, украинский бюджет на 2024 года спланирован с расходами 23% ВВП на оборону и безопасность (около до $48 млрд в денежном выражении).
Предприятия ВПК Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 15:07
Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The EconomistВоенные расходы Украины "подскочили с 5% ВВП до начала войны до 26% в текущем году" и не сократятся даже при прекращении боевых действий. Об этом пишет журнал The Economist.
 
НовостиНовости УкраиныКабминмилитаризациявоенные расходыбюджетСВОБПЛАВПКДенис Шмыгаль
 
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