https://ukraina.ru/20230930/1049808572.html

Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия

Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия - 30.09.2023 Украина.ру

Кабмин Украины желает кратно нарастить выпуск оружия

Правительство Украины запланировало семикратное увеличение госрасходов на продукцию военного назначения – до $1,5 млрд. Об этом 30 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль.

2023-09-30T17:48

2023-09-30T17:48

2023-09-30T17:48

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"В 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству разного типа беспилотников. А в проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз – до 55,8 млрд. грн.", - поведал Шмыгаль в своём ТГ-канале.Шмыгаль поблагодарил всех "партнёров", которые оказывают помощь нынешнему руководству Украины в поставках вооружений и развитии ВПК. Чиновник заверил: "Украинский ВПК сегодня переживает новое рождение".В 2023 году у Украины дефицитный бюджет. На разрыв между доходами и расходами повлияло увеличение военных расходов. Бюджет на 2024 год запланирован с ещё большим ростом расходов на армию и производство необходимого ей для противостояния России в СВО.Минфин Украины констатировал ключевую роль внешних заимствований в обеспечении военных расходов. По информации министерства, украинский бюджет на 2024 года спланирован с расходами 23% ВВП на оборону и безопасность (около до $48 млрд в денежном выражении).

https://ukraina.ru/20230930/1049807140.html

https://ukraina.ru/20230922/1049630291.html

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новости, новости украины, кабмин, милитаризация, военные расходы, бюджет, сво, бпла, впк, денис шмыгаль