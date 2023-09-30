Боррель внезапно приехал в Одессу

Боррель: Украина провела реформы, теперь воюет и разрушается, но станет "чистым бенефициаром" Украине и ЕС придется провести длительный процесс реформ – вдобавок к тем, которые привели постсоветскую республику к нынешнему состоянию. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.