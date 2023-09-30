Боррель внезапно приехал в Одессу - 30.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230930/1049808470.html
Боррель внезапно приехал в Одессу
Боррель внезапно приехал в Одессу - 30.09.2023 Украина.ру
Боррель внезапно приехал в Одессу
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 30 сентября прибыл в Одессу. Об этом сообщает внешнеполитическая служба ЕС.
2023-09-30T17:17
2023-09-30T17:17
новости
одесса
жозеп боррель
еврокомиссия
украина
сво
информационная война
пропаганда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/14/1033141440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_632cabbaf25f1f0640b0c6af937c8b30.jpg.webp
Боррель записал видеообращение, которое размещено в официальном аккаунте Евросоюза. В послании глава дипломатии межгосударственного объединения заявил, что целью его субботнего вояжа является поддержка Украины.Другие подробности визита чиновника в город-герой Одессу пока отсутствуют. Практика визитов деятелей такого ранга предполагает тщательную проработку по линии различных государственных органов, в том числе спецслужб.
https://ukraina.ru/20230922/1049639387.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/14/1033141440_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_2f5e2eb2fcda65f746495b2a38cf9bbd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, жозеп боррель, еврокомиссия, украина, сво, информационная война, пропаганда
Новости, Одесса, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Украина, СВО, информационная война, пропаганда

Боррель внезапно приехал в Одессу

17:17 30.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 30 сентября прибыл в Одессу. Об этом сообщает внешнеполитическая служба ЕС.
Боррель записал видеообращение, которое размещено в официальном аккаунте Евросоюза. В послании глава дипломатии межгосударственного объединения заявил, что целью его субботнего вояжа является поддержка Украины.
Другие подробности визита чиновника в город-герой Одессу пока отсутствуют. Практика визитов деятелей такого ранга предполагает тщательную проработку по линии различных государственных органов, в том числе спецслужб.
Зеленский Боррель
22 сентября, 20:27
Боррель: Украина провела реформы, теперь воюет и разрушается, но станет "чистым бенефициаром"Украине и ЕС придется провести длительный процесс реформ – вдобавок к тем, которые привели постсоветскую республику к нынешнему состоянию. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 
НовостиОдессаЖозеп БоррельЕврокомиссияУкраинаСВОинформационная войнапропаганда
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Боррель внезапно приехал в Одессу
17:04Убийства и наркотики? Что творят мигранты на выборах в США и почему растёт рейтинг Трампа - Домрин
17:00Губернатор Белгородской области опубликовал сводку обстрелов ВСУ
16:40Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России
16:07Госпиталь армии США в ФРГ принимает раненых на Украине
15:40Губернатор Брянской области опроверг сообщения о бое с диверсантами
15:26Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek
14:38В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами
14:23Медведев: "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше"
13:58МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТО
13:47Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежут
13:33Судьба релокантов. От чего они бежали и почему возвращаются
13:15Флот морских дронов и новый Альянс, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 сентября
13:01Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии
12:53Вечный майдан: привлекательность ущербности
12:36Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие
12:13Новые регионы России получают документы российского образца
11:40Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией
11:38Последний из "темных уток". Как японцы полюбили "Катюшу"
11:18Зеленскому осталось тридцать дней. Разведчик США, украинские эксперты и политики о войне и мире
Лента новостейМолния