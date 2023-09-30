Боррель внезапно приехал в Одессу
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 30 сентября прибыл в Одессу. Об этом сообщает внешнеполитическая служба ЕС.
Боррель записал видеообращение, которое размещено в официальном аккаунте Евросоюза. В послании глава дипломатии межгосударственного объединения заявил, что целью его субботнего вояжа является поддержка Украины.
Другие подробности визита чиновника в город-герой Одессу пока отсутствуют. Практика визитов деятелей такого ранга предполагает тщательную проработку по линии различных государственных органов, в том числе спецслужб.
22 сентября, 20:27Боррель: Украина провела реформы, теперь воюет и разрушается, но станет "чистым бенефициаром"Украине и ЕС придется провести длительный процесс реформ – вдобавок к тем, которые привели постсоветскую республику к нынешнему состоянию. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.