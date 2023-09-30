https://ukraina.ru/20230930/1049808297.html

Убийства и наркотики? Что творят мигранты на выборах в США и почему растёт рейтинг Трампа - Домрин

Убийства и наркотики? Что творят мигранты на выборах в США и почему растёт рейтинг Трампа - Домрин - 30.09.2023 Украина.ру

Убийства и наркотики? Что творят мигранты на выборах в США и почему растёт рейтинг Трампа - Домрин

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру оценил вероятность шатдауна в США, а также рассказал, почему растёт рейтинг Трампа: Украина.ру, 30.09.2023

2023-09-30T17:04

2023-09-30T17:04

2023-09-30T17:05

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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру оценил вероятность шатдауна в США, а также рассказал, почему растёт рейтинг Трампа: 00:45 – О сокращении помощи Украине и о том, будет ли шатдаун в США; 03:40 - О проблемах с танками Abrams для Украины; 07:49 – Как растёт рейтинг Дональда Трампа; 10:55 – О решении Вашингтона не приглашать Путина на саммит АТЭС; 15:50 – Миграционная катастрофа в США. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Politube - https://poli.tube/@ukrainaru

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