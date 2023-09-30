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Губернатор Белгородской области опубликовал сводку обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области опубликовал сводку обстрелов ВСУ - 30.09.2023 Украина.ру

Губернатор Белгородской области опубликовал сводку обстрелов ВСУ

Десятки обстрелов сёл и хуторов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за минувшие сутки. Сводку опубликовал 30 сентября губернатор Вячеслав Гладков.

2023-09-30T17:00

2023-09-30T17:00

2023-09-30T17:01

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"Сегодня ранним утром над Белгородом сработала система ПВО. На подлете к городу сбиты воздушные цели противника. Пострадавших нет. Обнаружена одна воронка от снаряда РСЗО. Осколками повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод", - соообщил в своём ТГ-канале губернтор.Согласно представленной им информации, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Наумовка - 12 артиллерийских снарядов и 2 гранатомётных выстрела. Над селом Устинка сбит беспилотник ВСУ. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Гладков отметил, что в посёлке Разумное после работы ПВО выявлены повреждения в двух частных домовладениях.⠀"В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Борки – установлено 23 прилета. Пострадавших и разрушений нет", - продолжил губернатор.В Волоконовском районе ВСУ обстреляли из миномёта село Тишанка и хутор Плотвянка – обошлось без человеческих жертв. В Тишанке была повреждена линия электропередачи (уже восстановлена)."В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая сбито 3 БПЛА, с одного из дронов противник сбросил взрывное устройство на автомобили, припаркованные возле жилого дома. Никто не пострадал. Два автомобиля получили повреждения, - продолжил Гладков. - По селу Дорогощь выпущено 2 минометных и 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Поврежден один легковой автомобиль. Также имеются повреждения в здании местной школы. На территории городского округа учебный процесс проходит в дистанционном формате. Из миномета обстреляли окраину села Смородино – зафиксировано 2 прилета. Пострадавших и разрушений нет. Над хутором Масычево сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле".⠀В Краснояружском районе артиллерийскому обстрелу подверглось село Вязовое: четыре попадания, человеческих жертв и разрушений нет.⠀В Шебекинском городском округе миномётному обстрелу подверглось село Новая Таволжанка: шесть попаданий из миномёта, люди не пострадали. в одном из зданий произошло возгорание (пожар ликвидирован). В селе Середа с БПЛА была сброшена граната – люди не пострадали, разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230930/1049807898.html

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новости, белгородская область, новая таволжанка , шебекинский район, вячеслав гладков, военные преступления, бпла, сво