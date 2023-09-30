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Губернатор Брянской области опроверг сообщения о бое с диверсантами
Губернатор Брянской области опроверг сообщения о бое с диверсантами - 30.09.2023 Украина.ру
Губернатор Брянской области опроверг сообщения о бое с диверсантами
Украинские диверсанты не вели бой на территории Климовского района в районе посёлка Лугового. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
2023-09-30T15:40
2023-09-30T15:40
2023-09-30T15:40
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брянская область
дрг
сво
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Опровергая слухи о бое с диверсантами, 29 сентября Богомаз сообщил изданию "Daily Storm": "Границу никто не пересек, никто не заходил на территорию РФ. Я знаю одно: что люди наши не пострадали, никто не пришел. В населенном пункте никого не было. Здесь пишут, что в районе Лугового идет бой с нашими войсками, но этого нету. Начинаем сами нагонять то, чего нет".Издание отметило, что о попытке проникновения украинской ДРГ, в частности, сообщал блогер Юрий Котенок.30 сентября Богомаз в своём ТГ-канале разместил такое сообщение: "В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте".Минобороны России воздерживается от комментариев. В официальных сообщениях ВСУ также нет упоминания о бое в районе Лугового.
https://ukraina.ru/20230823/1048881800.html
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Украина.ру
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новости, брянская область, дрг, сво, диверсанты, украина, всу
Новости, Брянская область, ДРГ, СВО, диверсанты, Украина, ВСУ
Губернатор Брянской области опроверг сообщения о бое с диверсантами
Украинские диверсанты не вели бой на территории Климовского района в районе посёлка Лугового. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.