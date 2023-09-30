https://ukraina.ru/20230930/1049807553.html

Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek

Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek - 30.09.2023 Украина.ру

Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek

Правительство США может приостановить работу на период дефицита бюджета, а Москва может воспользоваться этим "шатдауном". Об этом пишет американское издание Newsweek

2023-09-30T15:26

2023-09-30T15:26

2023-09-30T15:26

новости

владимир путин

шатдаун

сша

финансы

финансовая помощь

украина

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Проблема "правительства США может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, поскольку Украина борется за ослабление российского контроля над линиями фронта на востоке и юге Украины", сообщило американское издание.В публикации сделан акцент на катастрофических последствиях "шатдауна" в США для Киева, полностью зависимого от западной помощи. Это может "помешать Украине бороться с российскими силами в ее изнурительном контрнаступлении, давая Кремлю преимущество, которое Киев с трудом себе может себе позволить", считают в Newsweek.Издание отметило, что США направили Киеву почти $44 военной помощи и продолжение финансирования теперь под угрозой. Newsweek ссылается на мнение Пентагона, в котором на неделе констатировали: "На стратегическом уровне приостановка работы [правительства] сыграет на руку конкурентам США".Конгресс США продолжает согласование запросов Белого дома – в том числе на военную и финансовую помощь Киеву. Администрация Байдена пока располагает краткосрочным бюджетом. С 1 октября в США начинается новый финансовый год.

https://ukraina.ru/20230930/1049806387.html

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новости, владимир путин, шатдаун, сша, финансы, финансовая помощь, украина