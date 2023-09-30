Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek - 30.09.2023 Украина.ру
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Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek
Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek - 30.09.2023 Украина.ру
Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek
Правительство США может приостановить работу на период дефицита бюджета, а Москва может воспользоваться этим "шатдауном". Об этом пишет американское издание Newsweek
2023-09-30T15:26
2023-09-30T15:26
новости
владимир путин
шатдаун
сша
финансы
финансовая помощь
украина
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Проблема "правительства США может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, поскольку Украина борется за ослабление российского контроля над линиями фронта на востоке и юге Украины", сообщило американское издание.В публикации сделан акцент на катастрофических последствиях "шатдауна" в США для Киева, полностью зависимого от западной помощи. Это может "помешать Украине бороться с российскими силами в ее изнурительном контрнаступлении, давая Кремлю преимущество, которое Киев с трудом себе может себе позволить", считают в Newsweek.Издание отметило, что США направили Киеву почти $44 военной помощи и продолжение финансирования теперь под угрозой. Newsweek ссылается на мнение Пентагона, в котором на неделе констатировали: "На стратегическом уровне приостановка работы [правительства] сыграет на руку конкурентам США".Конгресс США продолжает согласование запросов Белого дома – в том числе на военную и финансовую помощь Киеву. Администрация Байдена пока располагает краткосрочным бюджетом. С 1 октября в США начинается новый финансовый год.
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новости, владимир путин, шатдаун, сша, финансы, финансовая помощь, украина
Новости, Владимир Путин, шатдаун, США, финансы, финансовая помощь, Украина

Путин может использовать в сввоих интересах "шатдаун" в США - Newsweek

15:26 30.09.2023
 
© kurir.mk
© kurir.mk
Читать в
Правительство США может приостановить работу на период дефицита бюджета, а Москва может воспользоваться этим "шатдауном". Об этом пишет американское издание Newsweek
Проблема "правительства США может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, поскольку Украина борется за ослабление российского контроля над линиями фронта на востоке и юге Украины", сообщило американское издание.
В публикации сделан акцент на катастрофических последствиях "шатдауна" в США для Киева, полностью зависимого от западной помощи. Это может "помешать Украине бороться с российскими силами в ее изнурительном контрнаступлении, давая Кремлю преимущество, которое Киев с трудом себе может себе позволить", считают в Newsweek.
Издание отметило, что США направили Киеву почти $44 военной помощи и продолжение финансирования теперь под угрозой. Newsweek ссылается на мнение Пентагона, в котором на неделе констатировали: "На стратегическом уровне приостановка работы [правительства] сыграет на руку конкурентам США".
Конгресс США продолжает согласование запросов Белого дома – в том числе на военную и финансовую помощь Киеву. Администрация Байдена пока располагает краткосрочным бюджетом. С 1 октября в США начинается новый финансовый год.
Грег Вайнер интервью
13:47
Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежутЕсли Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.
 
НовостиВладимир ПутиншатдаунСШАфинансыфинансовая помощьУкраина
 
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