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В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами

В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами - 30.09.2023 Украина.ру

В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами

Поставить немецкие ракеты на Украину для атак территории России призвала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Об этом она заявила в интервью немецкой медиагруппе Funke.

2023-09-30T14:38

2023-09-30T14:38

2023-09-30T14:38

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Председатель парламентского комитета заявила о необходимости "срочно" поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы "нарушить снабжение армии России". Штрак-Циммерман уверена, что у ВСУ есть право наносить таким оружием удары по территории России."Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии", - уточнила свою позицию председатель комитета Бундестага по обороне.В 2014 году на Украине был совершён государственный переворот, активное участие в котором приняли представители ФРГ и других западных государств. Они предоставили президенту Виктору Януковичу "гарантии", который никто не собирался исполнять. Захватившая власть в Киеве прозападная оппозиция развязала гражданскую войну, в ходе которой ряд украинских регионов отказали новым властям в легитимности, отделились и провели референдумы о воссоединении с Россией. Берлин не признаёт Россию в её новых границах.

https://ukraina.ru/20230927/1049718446.html

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новости, бундестаг, фрг, россия, крым, ракеты, "taurus", национальная безопасность, международные отношения