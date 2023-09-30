В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами
Поставить немецкие ракеты на Украину для атак территории России призвала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Об этом она заявила в интервью немецкой медиагруппе Funke.
Председатель парламентского комитета заявила о необходимости "срочно" поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы "нарушить снабжение армии России". Штрак-Циммерман уверена, что у ВСУ есть право наносить таким оружием удары по территории России.
"Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии", - уточнила свою позицию председатель комитета Бундестага по обороне.
В 2014 году на Украине был совершён государственный переворот, активное участие в котором приняли представители ФРГ и других западных государств. Они предоставили президенту Виктору Януковичу "гарантии", который никто не собирался исполнять. Захватившая власть в Киеве прозападная оппозиция развязала гражданскую войну, в ходе которой ряд украинских регионов отказали новым властям в легитимности, отделились и провели референдумы о воссоединении с Россией. Берлин не признаёт Россию в её новых границах.
27 сентября, 07:55Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на КрымУ ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян