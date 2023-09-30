В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами - 30.09.2023 Украина.ру
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В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами
В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами - 30.09.2023 Украина.ру
В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами
Поставить немецкие ракеты на Украину для атак территории России призвала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Об этом она заявила в интервью немецкой медиагруппе Funke.
2023-09-30T14:38
2023-09-30T14:38
новости
бундестаг
фрг
россия
крым
ракеты
"taurus"
национальная безопасность
международные отношения
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Председатель парламентского комитета заявила о необходимости "срочно" поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы "нарушить снабжение армии России". Штрак-Циммерман уверена, что у ВСУ есть право наносить таким оружием удары по территории России."Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии", - уточнила свою позицию председатель комитета Бундестага по обороне.В 2014 году на Украине был совершён государственный переворот, активное участие в котором приняли представители ФРГ и других западных государств. Они предоставили президенту Виктору Януковичу "гарантии", который никто не собирался исполнять. Захватившая власть в Киеве прозападная оппозиция развязала гражданскую войну, в ходе которой ряд украинских регионов отказали новым властям в легитимности, отделились и провели референдумы о воссоединении с Россией. Берлин не признаёт Россию в её новых границах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бундестаг, фрг, россия, крым, ракеты, "taurus", национальная безопасность, международные отношения
Новости, Бундестаг, ФРГ, Россия, Крым, ракеты, "Taurus", национальная безопасность, международные отношения

В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами

14:38 30.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / ILA-boyTaurus
Taurus - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© commons.wikimedia.org / ILA-boy
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Поставить немецкие ракеты на Украину для атак территории России призвала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Об этом она заявила в интервью немецкой медиагруппе Funke.
Председатель парламентского комитета заявила о необходимости "срочно" поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы "нарушить снабжение армии России". Штрак-Циммерман уверена, что у ВСУ есть право наносить таким оружием удары по территории России.
"Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии", - уточнила свою позицию председатель комитета Бундестага по обороне.
В 2014 году на Украине был совершён государственный переворот, активное участие в котором приняли представители ФРГ и других западных государств. Они предоставили президенту Виктору Януковичу "гарантии", который никто не собирался исполнять. Захватившая власть в Киеве прозападная оппозиция развязала гражданскую войну, в ходе которой ряд украинских регионов отказали новым властям в легитимности, отделились и провели референдумы о воссоединении с Россией. Берлин не признаёт Россию в её новых границах.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
27 сентября, 07:55
Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на КрымУ ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиБундестагФРГРоссияКрымракеты"Taurus"национальная безопасностьмеждународные отношения
 
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Заголовок открываемого материала
14:38В Бундестаге призвали атаковать Россию немецкими ракетами
14:23Медведев: "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше"
13:58МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТО
13:47Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежут
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