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МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТО

МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТО - 30.09.2023 Украина.ру

МИД Украины проинформировал о выпуске боеприпасов стандарта НАТО

На Украине уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы калибра 155 мм (стандарт НАТО), а также беспилотные летательные и морские аппараты, ракеты и противотанковые комплексы. Об этом 30 сентября сообщает МИД Украины.

2023-09-30T13:58

2023-09-30T13:58

2023-09-30T13:59

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Министерство подвело итоги состоявшегося 29 сентября в Киеве "Первого международного форума оборонных индустрий" (DFNC1). Отмечено участие 252 компаний из более 30 стран, производящих различные вооружения, военную технику и оборонные системы. Организаторами выступили три украинских министерства - по вопросам стратегических отраслей промышленности, обороны и иностранных дел."На Украине событие такого масштаба произошло впервые", - заявили в МИД постсоветской республики.Владимир Зеленский на форуме анонсировал создание специального экономического режима для производителей вооружений. Он также анонсировал создание специального Оборонного фонда, который "будет пополняться за счет дивидендов оборонных предприятий и прибыли от продажи конфискованных активов РФ".Украинские чиновники благодарили "партнёров" за поддержку. "В частности – в производстве такого количества оружия, которое позволит удовлетворить все потребности нашего государства и его партнеров", - уточнили в МИД Украины.Они заверили в наличии на Украине необходимой базы "чтобы построить мощный оборонно-промышленный комплекс", сказано в официальном сообщении. Там также отмечено: "Важным событием форума стало создание Альянса оборонных индустрий, к которому может присоединиться каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. К моменту закрытия Форума в Альянс оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран. В рамках форума украинская сторона подписала 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих".Боеприпасы стандарта НАТО на украинских предприятиях стали активно производить после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Разрушенная коррупцией украинская промышленность, отмечали западные издания, оказалась не готовой к СВО. Государства НАТО оказали Киеву военную помощь старым оружием и техникой – прежде всего образцов СССР из запасов бывших стран-членов "Организации Варшавского договора". Также поставлся оружейный утиль из западноевропейских стран. Проблема боеприпасов и запчастей – одна из ключевых для ВСУ, отмечали западные, российские и украинские военные эксперты.

https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html

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