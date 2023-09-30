https://ukraina.ru/20230930/1049805974.html

Флот морских дронов и новый Альянс, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 сентября

Флот морских дронов и новый Альянс, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 сентября - 30.09.2023 Украина.ру

Флот морских дронов и новый Альянс, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Флота морских дронов, Альянса оборонных индустрий и Оборонного фонда. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-09-30T13:15

2023-09-30T13:15

2023-09-30T13:15

хроники

эксклюзив

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О создании новых организаций и формирований Зеленский сообщил на первом Международном форуме оборонных индустрий."Сегодня на этом форуме мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий. <...> Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу Альянса, и к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение дать реальную защиту от агрессий в этих рискованных условиях современности. Сегодня, на старте, эту декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, которые готовы вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", - заявил Зеленский.По его словам, Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса.Также президент Украины рассказал, что на Украине будет основан специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, которые нужны украинским военным."Ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частных инвестиций. Фонд будет наполняться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов", - заявил Зеленский.Он также заявил, что в Киеве на Форуме оборонных индустрий представлены 252 производителя оружия из более чем 30 стран мира из Европы, Америки, Азии и Австралии.Кроме того, Зеленский анонсировал создание Флота морских дронов."Мы создаём первый в мире Флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться", - отметил Зеленский.Ранее находящиеся на вооружении Украины американские, британские, французские и украинские морские беспилотники не раз атаковали российские порты, в том числе Севастополь и Новороссийск. Также при помощи морских беспилотников Украина пыталась атаковать Крымский мост.Заявление Зеленского может свидетельствовать о желании Украины продолжить атаки и "запереть" ЧФ РФ в его базах.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 36 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Корсунь, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский районы)."Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм.Кроме того, сообщалось о работе ПВО."ВСУ с самого утра пытаются испортить праздник жителям ДНР. В центре Донецка работает ПВО. Учитывая пристрастие киевского режима к обстрелам именно в дни праздников, сегодня стоит ожидать повышенной активности артиллерии ВСУ", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки ВСУ выпустили по этому региону России 34 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Корсунка — 7; Казачьи Лагеря — 9; Крынки — 9; Новая Збурьевка — 4; Днепряны — 5", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в сообщении.Утром 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону РФ."Сегодня ранним утром над Белгородом сработала система ПВО. На подлете к городу сбиты воздушные цели противника. Пострадавших нет. Обнаружена одна воронка от снаряда РСЗО. Осколками повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод", - писал Гладков.Также он сообщил, что в Белгородском районе по селу Журавлёвка было выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Наумовка 12 артиллерийских снарядов и 2 гранатомётных выстрела. Над селом Устинка был сбит украинский БПЛА. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений не было. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены теплицы, кровля, дверь."В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств. <...> В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Борки – установлено 23 прилёта", - указывалось в сводке.Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.Кроме того, в Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка было выпущено 17 и 3 миномётных снаряда соответственно. Никто не пострадал. В результате обстрела в Тишанке была повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена."В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая сбито 3 БПЛА, с одного из дронов противник сбросил взрывное устройство на автомобили, припаркованные возле жилого дома. Никто не пострадал. Два автомобиля получили повреждения. По селу Дорогощь выпущено 2 миномётных и 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Поврежден один лёгковой автомобиль. Также имеются повреждения в здании местной школы. На территории городского округа учебный процесс проходит в дистанционном формате. Из миномёта обстреляли окраину села Смородино – зафиксировано 2 прилета. Пострадавших и разрушений нет. Над хутором Масычево сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле", - отмечалось в сводке.Также в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Вязовое – было установлено 4 прилёта. В свою очередь в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 6 миномётных снарядов. Пострадавших во всех случаях не было. В результате обстрела в одном из зданий в Таволжанке произошло возгорание – пожар ликвидирован. В селе Середа с БПЛА была сброшена граната. Никто не пострадал, разрушений нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230930/1049802076.html

https://ukraina.ru/20230929/1049799077.html

https://ukraina.ru/20230929/1049785440.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив