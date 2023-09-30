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Кирилл Фролов: Униаты травят экзархат Африки, целясь в Патриарха Кирилла и президента Путина

Кирилл Фролов: Униаты травят экзархат Африки, целясь в Патриарха Кирилла и президента Путина - 30.09.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов: Униаты травят экзархат Африки, целясь в Патриарха Кирилла и президента Путина

Киевская власть организовала закрытие храмов и ликвидацию Украинской православной церкви (УПЦ) для того, чтобы разорвать последнюю духовную связь между русским и украинским народами и перерезать евхаристическую связь с Русской православной церковью (РПЦ).

2023-09-30T10:40

2023-09-30T10:40

2023-09-30T10:40

интервью

упц

владимир зеленский

нацисты

православие

киево-печерская лавра

патриарх кирилл

ватикан

униаты

церковь

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О том, как можно спасти Православие и арестованных священников на Украине, а также о приветствии Владимиром Зеленским нациста в Канаде, в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.Первое, что Канада должна сделать после полного расследования нацистской военной истории Ярослава Хунки, это снести кенотаф в память о его бывшем подразделении СС, написало 25 сентября канадское издание Toronto Sun.— Кирилл Александрович, скандал вокруг оваций ветерану нацизма теперь вызывает вопросы о памятнике на кладбище в Канаде, посвященном его подразделению. Что значит чествование Ярослава Хунка (Гунько) в канадском парламенте Зеленским?— Чествование Зеленским Гунько не было экспромтом — оно готовилась давно. Незадолго до поездки за океан Зеленский наградил крестом Мазепы ректора Украинского католического университета Бориса Гудзяка.Этот университет является идеологическим штабом и кузницей кадров нацистского режима. С ним тесно связан посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, который координирует процесс ликвидации православия в стране.Также украинский проуниатский депутат Княжицкий на днях стал настаивать на немедленном принятии закона о запрете УПЦ. Он апеллировал тем, что проект Шептицкого «Украинская грекокатолическая церковь» является униатским и предусматривает полное уничтожение православия — что и делается благополучно.К сожалению, в религиозной подоплеке произошедшего в Канаде скандала с нацистом Гунько разбираются единицы. Это опасно, и еще один шаг к поражению России.Практически никто не обращает внимания на тот факт, что отряд СС «Галичина» — это не просто нацисты, а униатская дивизия Ватикана, которую, совместно с нацистами, создавал львовский униатский митрополит Андрей (Шептицкий), который назначил ее капеланом будущего униатского патриарха Иосифа Слипого.После Победы 1945 года, по воспоминаниям самого Гунько, Ватикан вытаскивал из плена униатов — нацистов из дивизии СС «Галичина». Пока приверженцы нацизма реабилитировались, их лично поддерживал Папа Франциск — воспитанник львовских униатов.Веские доказательства этому приводит православный правозащитник из Киева Мирослава Бердник, которому чудом удалось выбраться из так называемого бандеровского рейха.И на Западе, и в России, к сожалению, забыли и недооценивают огромную роль Ватикана в спасении нацистов дивизии СС «Галичина» от выдачи Советскому Союзу, в получении ими документов по католической линии. Об этом, кстати, говорит и Ярослав Гунько в своих воспоминаниях при последующей иммиграции в Великобританию, Канаду и Латинскую Америку.— Расскажите чуть подробнее о роли Папы Франциска в поддержке нацистов.— В этой связи уместно вспомнить, что Папа Римский Франциск является воспитанником галичанина — отца Степана Чмиля, который духовно окормлял сбежавших в Аргентину украинских фашистов, а впоследствии в Риме втайне от Папы был рукоположен одним из основателей дивизии СС «Галичина» Иосифом Слипым в епископы. Об этом рассказал глава украинских униатов Святослав Шевчук.Новоизбранный Папа Франциск І является воспитанником нашего священника Степана Чмиля, который теперь похоронен в базилике святой Софии в Риме. Нынешний Папа, а тогда студент Салезианской школы, каждый день рано утром, пока еще все ребята спали, прислуживал Чмилю во время Службы Божией. Он хорошо знает наш обряд и даже помнит нашу литургию, по словам Шевчука.Таким образом, кардинал Бергольо (Папа Франциск до избрания) всегда занимался борьбой с русской церковью в Аргентине.— Но ведь ранее Папа Франциск на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге в августе назвал собравшихся наследниками правителей великой России Петра I, Екатерины II. Что значат такие пророссийские заявления Папы, и как они совместимы с «восточным проектом Ватикана» — «Украинская грекокатолическая церковь»?— Такие хвалебные речи Франциска в адрес Екатерины и Петра я расцениваю как продолжение лицемерия. Это мое личное мнение. Для иезуитов, к которым принадлежит Франциск, ложь и притворство являются нормальными средствами для достижения своих целей.Цель якобы пророссийского заявления Папы — добиться встречи с Патриархом Кириллом, как я неоднократно говорил ранее, с целью втягивания РПЦ в главный лжемиротворческий проект Ватикана по остановке спецоперации (СВО) и отказу от денацификации и демилитаризации Украины.Остановка СВО позволит добить православных на русских землях, которые останутся под контролем нацистов.Также Франциск, по моему мнению, схитрил, когда подписал в Гаване Декларацию об отказе от прозелитизма — он после этого начал заниматься униатским нацистским прозелитизмом с новой силой. Это мне напоминает историю с Минскими соглашениями, автор которых экс-помощник президента России Владислав Сурков в своей новой статье «Рождение Севера» призывает к единению России с США и Европой и отказу от СВО.— Почему Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении архимандрита Кирилла (Говоруна) за совместное служение с представителями Константинопольского патриархата, как сообщила на днях Московская городская епархия РПЦ?— Я к этому как раз вел разговор. К счастью, Патриарх Кирилл, как мне кажется, понимает, куда его втягивают. Кирилл (Говорун) пытается влиять на политику РПЦ в пользу Ватикана. В частности, он причастен к травле Экзарха Африки митрополита Леонида, которому клеят ярлык «церковного Пригожина», и распространяют против него агитки по чатам духовных школ и синодальных отделов.Африканский Экзархат является самым успешным миссионерским геополитическим проектом Русской церкви и Российского государства, поэтому и бьют по митрополиту Леониду, целясь в Патриарха Кирилла и нашего президента.Я повторю свои тезисы: необходимо очищать украинские, российские церкви от предателей, освобождая от нацистов Одессу и Киев; открывать православные епархии в Венесуэле и Никарагуа, которые конфликтуют с Ватиканом; работать с Маланкарской церковью в Индии, готовой принять православную догматику.Также важна церковная канонизация Виленского митрополита Иосифа (Семашко), разорвавшего унию с ватиканцами и вернувшего белорусский народ в Русскую церковь. Это мощно сплотит Союзное государство России и Белоруссии.Я прошу президента Владимира Путина во время предстоящего исторического визита в Китай поднять вопрос о легализации деятельности Китайской автономной церкви Московского Патриархата как самой антизападной конфессии в стране. Она может вместить в свое лоно 20 миллионов китайских католиков и протестантов, приняв православие в Русской Церкви. К взаимодействию с союзным и дружественным нам Китаем мы готовы.— Как развиваются события вокруг Киево-Печерской лавры? В праздник Крестовоздвижения она стояла пустая. Этого добивался киевский режим?— К сожалению, у противника все идёт по плану ужесточения борьбы с православием. Лавра является родиной русского национального самосознания; её наместники Захария (Копыстенский) и Иннокентий (Гизель) написали манифесты русского самопознания («Книга обороны» и «Синопсис»), посвященные тому, что в Москве и Киеве живёт один православный русский народ.Киево-Печерская лавра практически парализована как монастырь, большинство корпусов опечатано, наместник митрополит Павел, выйдя из под домашнего ареста, получил инфаркт. А после выписки из больницы пропал из публичного поля. Решение суда в его деле очевидно — ему грозит реальный тюремный срок.Униаты и раскольники из ПЦУ создали совместный координационный комитет по захвату Почаевской лавры, которая привлекла 20 тысяч человек к крестному ходу от Подолии до Почаева. Это была молчаливая манифестация тех, кто ждёт русскую армию как спасительницу православия.Каждый день множество православных киевлян собираются на молчаливую защиту Киево-Печерского монастыря.— Что происходит с остальными священнослужителями, которые подверглись гонениям или сидят за веру на Украине? Есть информация о них? Были ли новые репресии?— На 5 лет посажен митрополит Тульчинский Ионафан (Елецких), которого хотят добить в тюрьме за то, что он борется с идеями украинской автокефалии с конца 1980-х годов. Также в тюрьме сидит выдающийся православный журналист Дмитрий Скворцов. Великий учёный академик Пётр Толочко, с гордостью называющий себя малороссом, — под домашним арестом.Под домашним арестом находится митрополит Черкасский Феодосий (Снигирев); он записывает видеовоззвания (в рамках оккупационного закона) против нацистской хунты, уничтожающей православие. То же самое делает в телеграм-канале «Ужгород Православный Собор УПЦ» духовный лидер русинского народа протоиерей Дмитрий Сидор.Уголовные дела ведутся также против митрополитов Овручского Виссариона (Стретовича) и Банченского Лонгина (Жара). Последний, усыновивший более 500 детей, имеющий огромный авторитет на Буковине, под давлением СБУ был снят с поста наместника Банченского монастыря, где он, будучи уважаемым этническим румыном, мешает Румынской церкви признать ПЦУ.После решения Синода УПЦ её епископ, настоятель Свято-Вознесенского Банченского монастыря, Герой Украины, митрополит Лонгин собирался писать апелляцию Патриарху Кириллу, но СБУ приняла меры, и он исчез.Хунта не пойдет на обмен этих пастырей и мирян, так как она обожглась, отпустив Яна Таксюра, думая, что он ни к чему не способный больной пожилой человек. Но Ян Ильич жжет глаголом нацистский режим; я не удивлюсь, если он на русском танке в Киев приедет добивать гонителей на православие.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, упц, владимир зеленский, нацисты, православие, киево-печерская лавра, патриарх кирилл, ватикан, униаты, церковь, пцу, украина, африка, ян таксюр