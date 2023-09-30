Кирилл Фролов: Униаты травят экзархат Африки, целясь в Патриарха Кирилла и президента Путина
© из личного архиваКирилл Фролов интервью
© из личного архива
Киевская власть организовала закрытие храмов и ликвидацию Украинской православной церкви (УПЦ) для того, чтобы разорвать последнюю духовную связь между русским и украинским народами и перерезать евхаристическую связь с Русской православной церковью (РПЦ).
О том, как можно спасти Православие и арестованных священников на Украине, а также о приветствии Владимиром Зеленским нациста в Канаде, в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.
Первое, что Канада должна сделать после полного расследования нацистской военной истории Ярослава Хунки, это снести кенотаф в память о его бывшем подразделении СС, написало 25 сентября канадское издание Toronto Sun.
— Кирилл Александрович, скандал вокруг оваций ветерану нацизма теперь вызывает вопросы о памятнике на кладбище в Канаде, посвященном его подразделению. Что значит чествование Ярослава Хунка (Гунько) в канадском парламенте Зеленским?
— Чествование Зеленским Гунько не было экспромтом — оно готовилась давно. Незадолго до поездки за океан Зеленский наградил крестом Мазепы ректора Украинского католического университета Бориса Гудзяка.
Этот университет является идеологическим штабом и кузницей кадров нацистского режима. С ним тесно связан посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, который координирует процесс ликвидации православия в стране.
Также украинский проуниатский депутат Княжицкий на днях стал настаивать на немедленном принятии закона о запрете УПЦ. Он апеллировал тем, что проект Шептицкого «Украинская грекокатолическая церковь» является униатским и предусматривает полное уничтожение православия — что и делается благополучно.
К сожалению, в религиозной подоплеке произошедшего в Канаде скандала с нацистом Гунько разбираются единицы. Это опасно, и еще один шаг к поражению России.
Практически никто не обращает внимания на тот факт, что отряд СС «Галичина» — это не просто нацисты, а униатская дивизия Ватикана, которую, совместно с нацистами, создавал львовский униатский митрополит Андрей (Шептицкий), который назначил ее капеланом будущего униатского патриарха Иосифа Слипого.
После Победы 1945 года, по воспоминаниям самого Гунько, Ватикан вытаскивал из плена униатов — нацистов из дивизии СС «Галичина». Пока приверженцы нацизма реабилитировались, их лично поддерживал Папа Франциск — воспитанник львовских униатов.
Веские доказательства этому приводит православный правозащитник из Киева Мирослава Бердник, которому чудом удалось выбраться из так называемого бандеровского рейха.
И на Западе, и в России, к сожалению, забыли и недооценивают огромную роль Ватикана в спасении нацистов дивизии СС «Галичина» от выдачи Советскому Союзу, в получении ими документов по католической линии. Об этом, кстати, говорит и Ярослав Гунько в своих воспоминаниях при последующей иммиграции в Великобританию, Канаду и Латинскую Америку.
— Расскажите чуть подробнее о роли Папы Франциска в поддержке нацистов.
— В этой связи уместно вспомнить, что Папа Римский Франциск является воспитанником галичанина — отца Степана Чмиля, который духовно окормлял сбежавших в Аргентину украинских фашистов, а впоследствии в Риме втайне от Папы был рукоположен одним из основателей дивизии СС «Галичина» Иосифом Слипым в епископы. Об этом рассказал глава украинских униатов Святослав Шевчук.
Новоизбранный Папа Франциск І является воспитанником нашего священника Степана Чмиля, который теперь похоронен в базилике святой Софии в Риме. Нынешний Папа, а тогда студент Салезианской школы, каждый день рано утром, пока еще все ребята спали, прислуживал Чмилю во время Службы Божией. Он хорошо знает наш обряд и даже помнит нашу литургию, по словам Шевчука.
Таким образом, кардинал Бергольо (Папа Франциск до избрания) всегда занимался борьбой с русской церковью в Аргентине.
— Но ведь ранее Папа Франциск на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге в августе назвал собравшихся наследниками правителей великой России Петра I, Екатерины II. Что значат такие пророссийские заявления Папы, и как они совместимы с «восточным проектом Ватикана» — «Украинская грекокатолическая церковь»?
— Такие хвалебные речи Франциска в адрес Екатерины и Петра я расцениваю как продолжение лицемерия. Это мое личное мнение. Для иезуитов, к которым принадлежит Франциск, ложь и притворство являются нормальными средствами для достижения своих целей.
Цель якобы пророссийского заявления Папы — добиться встречи с Патриархом Кириллом, как я неоднократно говорил ранее, с целью втягивания РПЦ в главный лжемиротворческий проект Ватикана по остановке спецоперации (СВО) и отказу от денацификации и демилитаризации Украины.
Остановка СВО позволит добить православных на русских землях, которые останутся под контролем нацистов.
Также Франциск, по моему мнению, схитрил, когда подписал в Гаване Декларацию об отказе от прозелитизма — он после этого начал заниматься униатским нацистским прозелитизмом с новой силой.
Это мне напоминает историю с Минскими соглашениями, автор которых экс-помощник президента России Владислав Сурков в своей новой статье «Рождение Севера» призывает к единению России с США и Европой и отказу от СВО.
— Почему Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении архимандрита Кирилла (Говоруна) за совместное служение с представителями Константинопольского патриархата, как сообщила на днях Московская городская епархия РПЦ?
— Я к этому как раз вел разговор. К счастью, Патриарх Кирилл, как мне кажется, понимает, куда его втягивают. Кирилл (Говорун) пытается влиять на политику РПЦ в пользу Ватикана. В частности, он причастен к травле Экзарха Африки митрополита Леонида, которому клеят ярлык «церковного Пригожина», и распространяют против него агитки по чатам духовных школ и синодальных отделов.
Африканский Экзархат является самым успешным миссионерским геополитическим проектом Русской церкви и Российского государства, поэтому и бьют по митрополиту Леониду, целясь в Патриарха Кирилла и нашего президента.
Я повторю свои тезисы: необходимо очищать украинские, российские церкви от предателей, освобождая от нацистов Одессу и Киев; открывать православные епархии в Венесуэле и Никарагуа, которые конфликтуют с Ватиканом; работать с Маланкарской церковью в Индии, готовой принять православную догматику.
Также важна церковная канонизация Виленского митрополита Иосифа (Семашко), разорвавшего унию с ватиканцами и вернувшего белорусский народ в Русскую церковь. Это мощно сплотит Союзное государство России и Белоруссии.
Я прошу президента Владимира Путина во время предстоящего исторического визита в Китай поднять вопрос о легализации деятельности Китайской автономной церкви Московского Патриархата как самой антизападной конфессии в стране. Она может вместить в свое лоно 20 миллионов китайских католиков и протестантов, приняв православие в Русской Церкви. К взаимодействию с союзным и дружественным нам Китаем мы готовы.
— Как развиваются события вокруг Киево-Печерской лавры? В праздник Крестовоздвижения она стояла пустая. Этого добивался киевский режим?
— К сожалению, у противника все идёт по плану ужесточения борьбы с православием. Лавра является родиной русского национального самосознания; её наместники Захария (Копыстенский) и Иннокентий (Гизель) написали манифесты русского самопознания («Книга обороны» и «Синопсис»), посвященные тому, что в Москве и Киеве живёт один православный русский народ.
Киево-Печерская лавра практически парализована как монастырь, большинство корпусов опечатано, наместник митрополит Павел, выйдя из под домашнего ареста, получил инфаркт. А после выписки из больницы пропал из публичного поля. Решение суда в его деле очевидно — ему грозит реальный тюремный срок.
Униаты и раскольники из ПЦУ создали совместный координационный комитет по захвату Почаевской лавры, которая привлекла 20 тысяч человек к крестному ходу от Подолии до Почаева. Это была молчаливая манифестация тех, кто ждёт русскую армию как спасительницу православия.
Каждый день множество православных киевлян собираются на молчаливую защиту Киево-Печерского монастыря.
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— Что происходит с остальными священнослужителями, которые подверглись гонениям или сидят за веру на Украине? Есть информация о них? Были ли новые репресии?
— На 5 лет посажен митрополит Тульчинский Ионафан (Елецких), которого хотят добить в тюрьме за то, что он борется с идеями украинской автокефалии с конца 1980-х годов. Также в тюрьме сидит выдающийся православный журналист Дмитрий Скворцов. Великий учёный академик Пётр Толочко, с гордостью называющий себя малороссом, — под домашним арестом.
Под домашним арестом находится митрополит Черкасский Феодосий (Снигирев); он записывает видеовоззвания (в рамках оккупационного закона) против нацистской хунты, уничтожающей православие. То же самое делает в телеграм-канале «Ужгород Православный Собор УПЦ» духовный лидер русинского народа протоиерей Дмитрий Сидор.
Уголовные дела ведутся также против митрополитов Овручского Виссариона (Стретовича) и Банченского Лонгина (Жара). Последний, усыновивший более 500 детей, имеющий огромный авторитет на Буковине, под давлением СБУ был снят с поста наместника Банченского монастыря, где он, будучи уважаемым этническим румыном, мешает Румынской церкви признать ПЦУ.
После решения Синода УПЦ её епископ, настоятель Свято-Вознесенского Банченского монастыря, Герой Украины, митрополит Лонгин собирался писать апелляцию Патриарху Кириллу, но СБУ приняла меры, и он исчез.
Хунта не пойдет на обмен этих пастырей и мирян, так как она обожглась, отпустив Яна Таксюра, думая, что он ни к чему не способный больной пожилой человек. Но Ян Ильич жжет глаголом нацистский режим; я не удивлюсь, если он на русском танке в Киев приедет добивать гонителей на православие.
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