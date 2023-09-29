https://ukraina.ru/20230929/1049801653.html

Белый дом: Россия победой в СВО может втянуть США в конфликт

Белый дом: Россия победой в СВО может втянуть США в конфликт - 29.09.2023 Украина.ру

Белый дом: Россия победой в СВО может втянуть США в конфликт

Администрация Байдена не смогла добиться в парламенте утверждения ассигнований на продолжение военной помощи Киеву, но уже переживает за гипотетическую угрозу НАТО в случае успехов России на украинском поле боя. Об этом 29 сентября заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

2023-09-29T23:20

2023-09-29T23:20

2023-09-29T23:20

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"Это важно для нацбезопасности США. Речь не о том, сколько территорий сможет занять Украина, это о том, чтобы быть уверенными, что Россия в результате нового наступления не захватит территории в других частях Украины, и в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как нам показала история, втягивает США в конфликт", - заявил Салливан.Как сообщает РИА Новости, помощник Байдена по национальной безопасности выразил уверенность в том, что "перестать поддерживать Украину - против национальных интересов США".Сенат США в июле одобрил проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год в размере $886 млрд. В нём предусмотрены $300 млн для Украины, которые были выведены в отельный законопроект для упрощения принятия – за него в сентябре проголосовало большинство нижней палаты. Владимир Зеленский в ходе сентябрьского визита в США проявлял интерес к $24 млрд американской военной помощи.Военная помощь США предоставлялась Украине до начала СВО. По данным Пентагона, с 24 февраля 2022 года киевскому режиму была оказана военная помощь на $43,9 млрд., а с начала правления Джо Байдена - более $44,5 млрд.

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новости, сша, белый дом, джейк салливан, военная помощь, всу, нацбезопасность, нато, украина