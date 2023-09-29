Украинский дрон сбросил взрывное устройство на деревню в Белгородской области - 29.09.2023 Украина.ру
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Украинский дрон сбросил взрывное устройство на деревню в Белгородской области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на деревню в Белгородской области - 29.09.2023 Украина.ру
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на деревню в Белгородской области
ВСУ продолжают атаки на населённые пункты Белгородской области. Об очередном инциденте вечером 29 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-09-29T22:15
2023-09-29T22:15
новости
вячеслав гладков
белгородская область
всу
дроны
терроризм
теракт
сво
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"Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили", - сказано в публикации ТГ-канала губернатора.Гладков сообщил также, что люди не пострадали. Взрывной волной нанесён ущерб двум автомобилям.
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, всу, дроны, терроризм, теракт, сво
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, ВСУ, дроны, терроризм, теракт, СВО

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на деревню в Белгородской области

22:15 29.09.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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ВСУ продолжают атаки на населённые пункты Белгородской области. Об очередном инциденте вечером 29 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили", - сказано в публикации ТГ-канала губернатора.
Гладков сообщил также, что люди не пострадали. Взрывной волной нанесён ущерб двум автомобилям.
13:37
Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской областиРезультатом очередного артиллерийского обстрела Грайворонского городского округа стало повреждение нескольких гражданских объектов. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
НовостиВячеслав ГладковБелгородская областьВСУдронытерроризмтерактСВО
 
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