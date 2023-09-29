https://ukraina.ru/20230929/1049801218.html

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на деревню в Белгородской области

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на деревню в Белгородской области - 29.09.2023 Украина.ру

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на деревню в Белгородской области

ВСУ продолжают атаки на населённые пункты Белгородской области. Об очередном инциденте вечером 29 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-09-29T22:15

2023-09-29T22:15

2023-09-29T22:15

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вячеслав гладков

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"Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили", - сказано в публикации ТГ-канала губернатора.Гладков сообщил также, что люди не пострадали. Взрывной волной нанесён ущерб двум автомобилям.

https://ukraina.ru/20230929/1049786285.html

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новости, вячеслав гладков, белгородская область, всу, дроны, терроризм, теракт, сво