Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek - 29.09.2023 Украина.ру
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Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek
Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek - 29.09.2023 Украина.ру
Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek
Евробарометр выяснил снижение симпатий граждан ЕС к антироссийским санкциям и украинским беженцам. Об этом 29 сентября сообщил Newsweek.
2023-09-29T21:44
2023-09-29T21:44
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Американское издание дополнило серию публикаций о снижающейся в Евросоюзе поддержке Киева в СВО. Newsweek констатировал: "Согласно недавнему опросу, доля граждан Европейского союза, которые либо "полностью одобряют", либо "полностью согласны" с финансовой и военной поддержкой Украины, существенно снизилась с начала российского вторжения, хотя большинство всё ещё хотят оказать некоторую помощь Киеву".Издание напомнило об августовском опросе Евробарометра: 24% граждан ЕС заявили, что они "полностью согласны" с финансированием военных расходов на Украину, тогда как в апреле 2022 года такой позиции придерживались 33%. Общая поддержка предоставления Украине военного финансирования упала с 67% до 48% за тот же период, а доля противников выросла с 26% до 34%.Согласно тому же опросу, 26% граждан ЕС "полностью согласны" с "финансовой и экономической поддержкой Украины" (42% в апреле 2022 года). Учитывая, что ещё 38% заявили, что "склонны согласиться" с финансовой поддержкой Украины, то общий показатель поддержки достиг 64%, сделало вывод американское издание. Однако в апреле прошлого года "склонных согласиться" было 48%.Снизилась и доля тех, кто поддерживает санкции в отношении России - с 55% до 46% (апрель 2022 года к августу 2023 года), а доля тех, кто сказал то же самое о приёме беженцев с Украины, снизилась с 55% до 36%. Однако с учётом "склонных согласиться" в ЕС по-прежнему большинство сторонников антироссийских санкций и приёма украинских беженцев, сообщило американское издание.
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новости, социология, соцопросы, европа, ес, украина-ес, сво, финансы
Новости, социология, соцопросы, Европа, ЕС, Украина-ЕС, СВО, финансы

Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek

21:44 29.09.2023
 
© Фото : СС0, Pixabayрейтинг опрос
рейтинг опрос - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : СС0, Pixabay
Читать в
Евробарометр выяснил снижение симпатий граждан ЕС к антироссийским санкциям и украинским беженцам. Об этом 29 сентября сообщил Newsweek.
Американское издание дополнило серию публикаций о снижающейся в Евросоюзе поддержке Киева в СВО. Newsweek констатировал: "Согласно недавнему опросу, доля граждан Европейского союза, которые либо "полностью одобряют", либо "полностью согласны" с финансовой и военной поддержкой Украины, существенно снизилась с начала российского вторжения, хотя большинство всё ещё хотят оказать некоторую помощь Киеву".
Издание напомнило об августовском опросе Евробарометра: 24% граждан ЕС заявили, что они "полностью согласны" с финансированием военных расходов на Украину, тогда как в апреле 2022 года такой позиции придерживались 33%. Общая поддержка предоставления Украине военного финансирования упала с 67% до 48% за тот же период, а доля противников выросла с 26% до 34%.
Согласно тому же опросу, 26% граждан ЕС "полностью согласны" с "финансовой и экономической поддержкой Украины" (42% в апреле 2022 года). Учитывая, что ещё 38% заявили, что "склонны согласиться" с финансовой поддержкой Украины, то общий показатель поддержки достиг 64%, сделало вывод американское издание. Однако в апреле прошлого года "склонных согласиться" было 48%.
Снизилась и доля тех, кто поддерживает санкции в отношении России - с 55% до 46% (апрель 2022 года к августу 2023 года), а доля тех, кто сказал то же самое о приёме беженцев с Украины, снизилась с 55% до 36%. Однако с учётом "склонных согласиться" в ЕС по-прежнему большинство сторонников антироссийских санкций и приёма украинских беженцев, сообщило американское издание.
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21:44Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek
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