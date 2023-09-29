https://ukraina.ru/20230929/1049800744.html
Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek
Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek - 29.09.2023 Украина.ру
Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek
Евробарометр выяснил снижение симпатий граждан ЕС к антироссийским санкциям и украинским беженцам. Об этом 29 сентября сообщил Newsweek.
2023-09-29T21:44
2023-09-29T21:44
2023-09-29T21:44
новости
социология
соцопросы
европа
ес
украина-ес
сво
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103063/09/1030630940_185:72:1920:1048_1920x0_80_0_0_0e43cb6716225d5aa1392707cf31b449.jpg
Американское издание дополнило серию публикаций о снижающейся в Евросоюзе поддержке Киева в СВО. Newsweek констатировал: "Согласно недавнему опросу, доля граждан Европейского союза, которые либо "полностью одобряют", либо "полностью согласны" с финансовой и военной поддержкой Украины, существенно снизилась с начала российского вторжения, хотя большинство всё ещё хотят оказать некоторую помощь Киеву".Издание напомнило об августовском опросе Евробарометра: 24% граждан ЕС заявили, что они "полностью согласны" с финансированием военных расходов на Украину, тогда как в апреле 2022 года такой позиции придерживались 33%. Общая поддержка предоставления Украине военного финансирования упала с 67% до 48% за тот же период, а доля противников выросла с 26% до 34%.Согласно тому же опросу, 26% граждан ЕС "полностью согласны" с "финансовой и экономической поддержкой Украины" (42% в апреле 2022 года). Учитывая, что ещё 38% заявили, что "склонны согласиться" с финансовой поддержкой Украины, то общий показатель поддержки достиг 64%, сделало вывод американское издание. Однако в апреле прошлого года "склонных согласиться" было 48%.Снизилась и доля тех, кто поддерживает санкции в отношении России - с 55% до 46% (апрель 2022 года к августу 2023 года), а доля тех, кто сказал то же самое о приёме беженцев с Украины, снизилась с 55% до 36%. Однако с учётом "склонных согласиться" в ЕС по-прежнему большинство сторонников антироссийских санкций и приёма украинских беженцев, сообщило американское издание.
https://ukraina.ru/20230922/1049617002.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103063/09/1030630940_150:0:1862:1284_1920x0_80_0_0_6ec8c301c998d4749133283200d6169b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, социология, соцопросы, европа, ес, украина-ес, сво, финансы
Новости, социология, соцопросы, Европа, ЕС, Украина-ЕС, СВО, финансы
Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek
Евробарометр выяснил снижение симпатий граждан ЕС к антироссийским санкциям и украинским беженцам. Об этом 29 сентября сообщил Newsweek.
Американское издание дополнило серию публикаций о снижающейся в Евросоюзе поддержке Киева в СВО. Newsweek констатировал: "Согласно недавнему опросу, доля граждан Европейского союза, которые либо "полностью одобряют", либо "полностью согласны" с финансовой и военной поддержкой Украины, существенно снизилась с начала российского вторжения, хотя большинство всё ещё хотят оказать некоторую помощь Киеву".
Издание напомнило об августовском опросе Евробарометра: 24% граждан ЕС
заявили, что они "полностью согласны" с финансированием военных расходов на Украину, тогда как в апреле 2022 года такой позиции придерживались 33%. Общая поддержка предоставления Украине военного финансирования упала с 67% до 48% за тот же период, а доля противников выросла с 26% до 34%.
Согласно тому же опросу, 26% граждан ЕС "полностью согласны" с "финансовой и экономической поддержкой Украины" (42% в апреле 2022 года). Учитывая, что ещё 38% заявили, что "склонны согласиться" с финансовой поддержкой Украины, то общий показатель поддержки достиг 64%, сделало вывод американское издание. Однако в апреле прошлого года "склонных согласиться" было 48%.
Снизилась и доля тех, кто поддерживает санкции в отношении России - с 55% до 46% (апрель 2022 года к августу 2023 года), а доля тех, кто сказал то же самое о приёме беженцев с Украины, снизилась с 55% до 36%. Однако с учётом "склонных согласиться" в ЕС по-прежнему большинство сторонников антироссийских санкций и приёма украинских беженцев, сообщило американское издание.