https://ukraina.ru/20230929/1049799635.html

Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян

Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян - 29.09.2023 Украина.ру

Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 29.09.2023

2023-09-29T19:14

2023-09-29T19:14

2023-09-29T19:14

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049799497_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5da97ccb95d8fd0827f3fddc46e98b02.jpg

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - Чем закончится инцидент с бойцом СС в парламенте Канады? 08:50 - Быть ли шатдауну в США и зачем хозяева Украины толкают Киев на проведение выборов в условиях военного положения? 18:18 - Годовщина воссоединения новых регионов с Россией; 21:20 - Ратификация Римского статута в Армении: последствия.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, видео