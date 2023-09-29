Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049799635.html
Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян
Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян - 29.09.2023 Украина.ру
Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 29.09.2023
2023-09-29T19:14
2023-09-29T19:14
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049799497_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5da97ccb95d8fd0827f3fddc46e98b02.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - Чем закончится инцидент с бойцом СС в парламенте Канады? 08:50 - Быть ли шатдауну в США и зачем хозяева Украины толкают Киев на проведение выборов в условиях военного положения? 18:18 - Годовщина воссоединения новых регионов с Россией; 21:20 - Ратификация Римского статута в Армении: последствия.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049799497_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b9fc5f7c3996538c7993ce6ad680609.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян

19:14 29.09.2023
 
Читать в
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 - Чем закончится инцидент с бойцом СС в парламенте Канады?
08:50 - Быть ли шатдауну в США и зачем хозяева Украины толкают Киев на проведение выборов в условиях военного положения?
18:18 - Годовщина воссоединения новых регионов с Россией;
21:20 - Ратификация Римского статута в Армении: последствия.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15Зеленский наградил спикера парламента Финляндии
19:14Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян
18:47Обстановка в Работино, диверсанты на Брянщине. Итоги 29 сентября на Украине
18:43Путин разрешил украинцам безвизовый въезд по просроченному паспорту
18:43В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
18:00Электрик, который очень любит деньги. 80 лет Леху Валенсе
17:57На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным
17:53Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ
17:38США намерены долго воевать на Украине, ВСУ готовят линию обороны. О чём говорили эксперты 29 сентября
17:26Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная
17:25В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
17:22ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрд
17:06Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию
16:33Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
16:33Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
16:24Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
16:22Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
16:13Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
16:02Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде
15:56Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков
Лента новостейМолния