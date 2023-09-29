Обстановка в Работино, диверсанты на Брянщине. Итоги 29 сентября на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУукраинские военные
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Стало известно, что происходит в Работино. Ряд СМИ сообщило о попытке прорыва крупной украинской диверсионной группы в Брянскую область
Как указывалось в сводке Минобороны РФ, командование Вооружённых сил Украины вывело в тыл части 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура".
"Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населённого пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесённых потерь", - отмечалось в сводке Минобороны РФ.
Российский военкор Евгений Поддубный напомнил, что "Магуру" готовили западные специалисты.
"47-я ОМБр "Магура" была подготовлена специалистами НАТО и вооружена западной техникой. За время украинского контрнаступления бригада понесла колоссальные потери, что и послужило её отводу с передовой", - написал он в своём телеграм-канале.
Проект "Рыбарь" указал на интенсивность боёв бригады.
"В Минобороны России сообщают, что 47 механизированную бригаду ВСУ выводят в тыловые районы на восстановление боеспособности из-за огромных потерь и отказа личного состава идти в бой. С уверенностью подтвердить это пока не можем, но такой вариант совершенно не исключаем. 47 омбр была активно задействована в боях на рубеже Работино — Вербовое последние несколько недель. Тактика "мясного штурма" позволила продвинуться лишь на пару десятков метров за три с небольшим месяца, а потери противниками при этом были, мягко говоря, высокими", - отмечалось в публикации в телеграм-канале проекта.
13:15Необучаемые дети, замена "Вагнеру", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июняВ Польше пожаловались на то, что дети украинских беженцев не учатся в польских школах. Президент РФ Владимир Путин обсудил с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и входившим в руководство группы "Вагнер" Андреем Трошевым формирование добровольческих подразделений. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Там же указывалось, что это не первое доукомплектование "Магуры".
"47 бригада уже в третий раз отправляется на доукомплектование — причем, это касается не только этого соединения. Похожая судьба постигла и 82 одшбр, и 46 оаэмбр, и даже 71 ебр которая вступила в бой несколько недель назад", - писал проект.
Однако отзыв бригады не скажется на возможностях ВСУ, предупредил "Рыбарь".
"Вывод 47 омбр в тыл существенно не скажется на возможностях ВСУ на участке. Там по-прежнему хватает отдельных формирований десантно-штурмовых войск и Нацгвардии. Да и подготовка новых бригад идёт полным ходом", - подытоживалось в публикации.
Ранее, утром 28 сентября, лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов опубликовал видео сдачи в плен украинских военных под Работино.
"Очередные военнослужащие ВСУ приняли правильное решение. На Запорожском фронте продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое. На данном направлении враг потерял уже многие тысячи украинских военнослужащих. Понимая, что возможности боевой техники, поставляемой странами Запада, преувеличены, военнослужащие ВСУ делают выбор – остаться в живых перейдя на мирную сторону", - подписал Рогов видео.
В то же время, украинские источники сообщают о большой плотности огня в Работино.
"Нам не удалось попасть в <...> Работино из-за чрезвычайной плотности огня. Можно только сказать, что в этом селе есть наши Силы обороны, но там не осталось гражданских", - рассказывал в опубликованном 24 сентября видео основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко.
По его словам, местные жители с журналистом общаться не захотели, поэтому последние сконцентрировались на общении с военными. Среди опрошенных Логвиненко военных и были бойцы 47-й омбр. Они признались, что бои идут довольно тяжёлые. При этом один из опрошенных — пулемётчик Алексей, известный под позывным "Активист", рассказал о том, как свои же украли у них запасное колесо от авто.
Диверсанты в Брянской области
О том, что в Брянскую область пытается прорваться украинская ДРГ, сообщило сразу несколько СМИ.
"Украинская ДРГ в составе около 50 человек попыталась зайти на территорию РФ в районе посёлка Лугового Брянской области. Идёт бой с нашими войсками. По нашей информации, перекрыты некоторые дороги в Новозыбковском районе региона. Для силовых ведомств объявлен общий сбор", - указывалось в сообщении телеграм-канала Mash от 17:09.
Другой телеграм-канал — SHOT – также сообщил о попытке прорыва украинских военных в Брянскую область.
"Источник: украинские диверсанты на БМП попытались прорваться на территорию Брянской области Наши пограничники засекли противника в лесополосе в районе реки Снов недалеко от посёлка Луговой Климовского района. ДРГ состояла примерно из десяти человек с автоматами Калашникова. Перед попыткой прорыва был артобстрел. Обнаруженная диверсионная группа была откинута назад, среди диверсантов есть раненые. Прорыва границы не допущено", - отмечалось в публикации этого канала от 17:09.
Военкор Юрий Котенок в своём сообщении оценил численность прорывавшейся в Россию украинской ДРГ в несколько десятков человек.
"Украинская ДРГ предприняла попытку зайти на территорию Брянской области в районе н.п. Каменский Хутор. В данный момент продолжается бой. По предварительным данным, в составе группы - от 30 до 50 боевиков. Со стороны противника есть раненые", - писал он в своём телеграм-канале в 17:25.
Позже стало известно, что украинские диверсанты, понеся потери, отошли на территорию Украины.
Вчера, 18:00Визит натовцев, диверсанты на Белгородчине. Итоги 28 сентября на УкраинеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом на Украину, ранее в страну прибыли также главы Минобороны Франции и Великобритании. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область
Примечательно, что накануне украинская ДРГ попыталась прорваться в другой регион России — Белгородскую область.
Днём в четверг, 28 сентября, запрещённая в РФ организация "Легион "Свобода России"* сообщила о том, что его группы "сейчас работают на территории Белгородской области".
При этом отмечалось, что среди боевиков организации "раненных и погибших нет", что они "работают по плану", а минных полей в месте работы диверсантов якобы не было.
Данное сообщение появилось в соцсетях организации в 14:21. На момент появления сообщения указывалось, что "идёт бой". Также боевики пообещали рассказать "все детали после".
Позже информацию о попытке диверсантов прорваться на Белгородчину подтвердил российский военкор Александр Коц.
"По ситуации в Белгородском приграничье. Противник с ночи активизировался. Под утро диверсионная группа по Теребренскому лесу зашла в тыл позиций подразделений погранслужбы, но была обнаружена. Наши парни приняли бой, хохлы откатились, артиллерия Минобороны наносила огневое поражение по отступающим. "Никаких успехов пятачки не добились", — передают с мест. Есть подозрение, что утренняя атака может быть отвлекающим маневром. К вечеру на другом участке (условно Грайворонском) в направлении населённого пункта Одноробовка (Харьковская область) наблюдается скопление тяжелой техники противника — до пяти единиц. "Вероятно, петухи из РДК* хотят отработать копеечку", — предполагают на местах. Парни просят не рисовать стрелочки на Белгород, на границе все на местах и в готовности дать отпор. Пожелаем им удачной охоты!" — написал он в своём телеграм-канале.
При этом в соцсетях запрещённого в РФ "Русского добровольческого корпуса"*, а также главаря группировки Дениса Капустина никаких записей о боях в Белгородской области так и не появилась.
Активизация диверсионной активности Украины может быть связана с пробуксовкой украинского наступления и с необходимостью представить украинской и западной общественности "успехи" украинских военных или же для отвлечения внимания и создания возможности для проведения либо тактической операции, либо очередного теракта или диверсии.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.