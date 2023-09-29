https://ukraina.ru/20230929/1049798378.html
Путин разрешил украинцам безвизовый въезд по просроченному паспорту
Путин разрешил украинцам безвизовый въезд по просроченному паспорту - 29.09.2023 Украина.ру
Путин разрешил украинцам безвизовый въезд по просроченному паспорту
Указом президента России установлен перечень документов, по которым граждане Украины смогут въехать на российскую территорию. Безвизовый режим при этом сохраняется.
2023-09-29T18:43
2023-09-29T18:43
2023-09-29T18:43
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Указ президента Российской Федерации № 734 от 29.09.2023 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины" опубликован и вступил в силу. Согласно указу, гражданам Украины для пересечения российской границы по-прежнему не нужна виза.При этом украинцы смогут въезжать в Россию без визы по документам с истёкшим сроком действия. В числе таких документов - паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, дипломатический паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение моряка и члена воздушного судна, паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего.Перечень документов на выезд из России шире и включает эти документы. Выехать без таких документов в исключительном случае возможно по суше на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина (оформляет МВД).Россия сохранила безвизовый режим с Украиной после государственного переворота 2014 года в Киеве и даже после начала СВО. Новые власти постсоветской республики отменили визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года.
https://ukraina.ru/20190215/1022695769.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, указ, международные отношения, президент, миграция, трудовые мигранты, украина, украинские беженцы, украинцы, россия, туризм, государственная граница, пересечение границы
Новости, Владимир Путин, указ, международные отношения, президент, миграция, трудовые мигранты, Украина, украинские беженцы, украинцы, Россия, туризм, государственная граница, пересечение границы
Путин разрешил украинцам безвизовый въезд по просроченному паспорту
Указом президента России установлен перечень документов, по которым граждане Украины смогут въехать на российскую территорию. Безвизовый режим при этом сохраняется.
Указ президента Российской Федерации № 734 от 29.09.2023 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины" опубликован и вступил в силу. Согласно указу, гражданам Украины для пересечения российской границы по-прежнему не нужна виза.
При этом украинцы смогут въезжать в Россию без визы по документам с истёкшим сроком действия. В числе таких документов - паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, дипломатический паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение моряка и члена воздушного судна, паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего.
Перечень документов на выезд из России шире и включает эти документы. Выехать без таких документов в исключительном случае возможно по суше на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина (оформляет МВД).
Россия сохранила безвизовый режим с Украиной после государственного переворота 2014 года в Киеве и даже после начала СВО. Новые власти постсоветской республики отменили визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года.