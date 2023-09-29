Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ - 29.09.2023 Украина.ру
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Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ
Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ - 29.09.2023 Украина.ру
Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ
Украина переносит заводы по производству ракет за границу во избежание российских ударов по нему, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом 29 сентября сообщили журналисты The Defense Post
2023-09-29T17:53
2023-09-29T17:53
новости
украина
завод
алексей данилов
снбо
вс рф
минобороны рф
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Данилов заявил, что это решение последовало после того, как ВС РФ поразили район, где собиралось оружие. При этом он не уточнил, о каком нападении идёт речь.По словам Данилова, Киев с 2020 года занимается разработкой собственных ракет, чтобы подготовиться к будущим конфликтам.15 августа в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.В ведомстве подчеркнули, что военно-промышленному комплексу Украины нанесён значительный ущерб.
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новости, украина, завод, алексей данилов, снбо, вс рф, минобороны рф
Новости, Украина, завод, Алексей Данилов, СНБО, ВС РФ, Минобороны РФ

Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ

17:53 29.09.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Украина переносит заводы по производству ракет за границу во избежание российских ударов по нему, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом 29 сентября сообщили журналисты The Defense Post
"Украина перевела часть своих предприятий по производству ракет за границу, чтобы уберечь их от российских ударов", - цитирует Данилова издание.
Данилов заявил, что это решение последовало после того, как ВС РФ поразили район, где собиралось оружие. При этом он не уточнил, о каком нападении идёт речь.
По словам Данилова, Киев с 2020 года занимается разработкой собственных ракет, чтобы подготовиться к будущим конфликтам.
15 августа в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.
В ведомстве подчеркнули, что военно-промышленному комплексу Украины нанесён значительный ущерб.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
14:02
Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на УкраинеВ четверг, 28 сентября, Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание на Украине совместного предприятия немецкого оружейного завода Rheinmetall и бывшего "Укроборонпрома" — концерна "Украинская оборонная промышленность"
 
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