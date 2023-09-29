https://ukraina.ru/20230929/1049798047.html

Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ

Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ - 29.09.2023 Украина.ру

Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ

Украина переносит заводы по производству ракет за границу во избежание российских ударов по нему, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом 29 сентября сообщили журналисты The Defense Post

2023-09-29T17:53

2023-09-29T17:53

2023-09-29T17:53

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Данилов заявил, что это решение последовало после того, как ВС РФ поразили район, где собиралось оружие. При этом он не уточнил, о каком нападении идёт речь.По словам Данилова, Киев с 2020 года занимается разработкой собственных ракет, чтобы подготовиться к будущим конфликтам.15 августа в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.В ведомстве подчеркнули, что военно-промышленному комплексу Украины нанесён значительный ущерб.

https://ukraina.ru/20230929/1049784772.html

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2023

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новости, украина, завод, алексей данилов, снбо, вс рф, минобороны рф