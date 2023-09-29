Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP / Efrem Lukatsky
Украина переносит заводы по производству ракет за границу во избежание российских ударов по нему, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом 29 сентября сообщили журналисты The Defense Post
"Украина перевела часть своих предприятий по производству ракет за границу, чтобы уберечь их от российских ударов", - цитирует Данилова издание.
Данилов заявил, что это решение последовало после того, как ВС РФ поразили район, где собиралось оружие. При этом он не уточнил, о каком нападении идёт речь.
По словам Данилова, Киев с 2020 года занимается разработкой собственных ракет, чтобы подготовиться к будущим конфликтам.
15 августа в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.
В ведомстве подчеркнули, что военно-промышленному комплексу Украины нанесён значительный ущерб.
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