https://ukraina.ru/20230929/1049797396.html

США намерены долго воевать на Украине, ВСУ готовят линию обороны. О чём говорили эксперты 29 сентября

США намерены долго воевать на Украине, ВСУ готовят линию обороны. О чём говорили эксперты 29 сентября - 29.09.2023 Украина.ру

США намерены долго воевать на Украине, ВСУ готовят линию обороны. О чём говорили эксперты 29 сентября

Украина.ру, 29.09.2023

2023-09-29T17:38

2023-09-29T17:38

2023-09-29T17:54

эксклюзив

всу

украина

россия

наступление

работино

денис шмыгаль

азовское море

рожин

нато

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Конфликт на Украине будет долгимНа этой неделе в Киеве высадился целый «натовский десант» во главе с генсеком Альянса, а также министрами обороны Франции и Великобритании.Запад будет предоставлять Украине дополнительные средства ПВО, ракеты и боеприпасы, а также попытается восполнить ее потери за время летнего «контрнаступа», считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Военная помощь НАТО не сократится. Она сохранится на текущем уровне или даже будет наращиваться, прогнозирует эксперт.По его словам, ПВО необязательно будут поставлять в ближайшие месяцы. А вопрос с ATACMS и Taurus будет решен положительно для Украины.«Противник будет пытаться наносить дистанционные удары в направлении Крыма, а также осуществлять массированные атаки дронов в глубине российской территории.Он попытается атаковать аэродромы и объекты энергосистемы. Учитывая, что ресурсы на Украину поступают достаточно свободно, у нее нет причин это останавливать.Нам в этой связи необходимо укреплять ПВО в Крыму и на юго-западе России. Чем больше мы их собьем, тем меньше у них будет эффект. Кроме того, надо продолжать удары по тем районам, откуда это запускает и где это производится.Также мы продолжим свою кампанию по разрушению объектов военно-промышленной инфраструктуры Украины», — сообщил Рожин.Он уверен, что мы должны уничтожить энергосистему Украины как таковую, чтобы создать противнику структурные проблемы и на зиму, и на лето.Что касается планов Запада относительно продолжения боевых действий, США намерены вести эту войну до 2027 года, отметил эксперт. Мир может быть заключен только тогда, когда обе стороны стремятся договориться. Если договориться не получается, война может идти год, два или три.«Не надо питать иллюзий и считать, что завтра все закончится. Война будет идти долго, поскольку у сторон взаимоисключающие представления о послевоенном мире. Так что наш ОПК и Минобороны серьезно готовятся к длительному противостоянию. С той стороны то же самое», — заявил Рожин.Украина готовится к стратегической оборонеРанее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Киеву по всей линии фронта нужно возводить оборонительные сооружения по тем же принципам, по которым их строила российская армия на Запорожском направлении.Если Украина сделает это основным своим военным приоритетом, она построит подобную линию обороны, считает аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.Но есть важный момент, добавляет он. Хотя сухопутная линия фронта составляет около 1000 километров, мы точно угадали, где ВСУ будут наступать. Их стратегическое направление удара было только одним — выход к Азовскому морю.Его длина всего 150 километров. И наиболее укрепленной частью нашей линии был район Работино — Вербового, это всего 30–50 километров. Это даже не линия обороны. Это такой овальный укрепрайон. Строго говоря, это не стена, а крепость.«Я имею в виду, что ВСУ не знают, где именно мы будем наступать. А построить такую же мощную линию обороны длинной в 1000 километров им будет сложнее», — сообщил Полетаев.Он также прокомментировал возможное наступление российских войск.«Мы можем пойти в наступление. Но наступление должно преследовать решительную цель. Нам нужно провести операцию, чтобы разгромить Украину военным или политическим способом. То есть нам надо или брать Киев, или уничтожить ВСУ.Пока я вижу ситуацию следующим образом.Россия проводит подготовку к такому наступлению. Мы укрепляем тыл, реформируем мобилизационную систему, раскручиваем военную промышленность и накапливаем боевой опыт. В какой-то момент это сойдется в одну точку. И только тогда можно будет провести мобилизацию (подготовив к этому общество) и идти в наступление», — рассказал аналитик.Пока же мы не будем уверены, что готовы к такой операции, мы будем ограничиваться боями действиями местного значения, а не биться головой о стену, которую Украину будет строить, чтобы нас встретить.

https://ukraina.ru/20230830/1049034757.html

https://ukraina.ru/20230929/1049765887.html

работино

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, украина, россия, наступление, работино, денис шмыгаль, азовское море, рожин, нато, пво, atacms, крым, сша