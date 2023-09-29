На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049797262.html
На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным
На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным - 29.09.2023 Украина.ру
На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным
В больнице во Львовской области задержали членов врачебно-консультативной комиссии, которые за деньги оформляли документы, необходимые для освобождения от службы. Об этом 29 сентября Государственное бюро расследрваний Украины (ГБР) сообщило на своем официальном сайте
2023-09-29T17:57
2023-09-29T17:57
новости
украина
львовская область
взятки
больница
врачи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/60/1025806033_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_9c6d9ba04e4571c65289ea4159d0ef46.jpg
В больнице города Турка во Львовской области сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу должностных лиц, которая за деньги оформляла медицинские заключения, необходимые для освобождения от службы. Руководители врачебно-консультативной комиссии городской больницы в Турке пообещали военнослужащему оформить для его отца документы, необходимые для установления второй группы инвалидности, по данным ведомства. Это позволило бы отцу завершить службу. За это они "попросили" 3200 долларов.Деньги врачи получали траншами. Во время передачи последней суммы украинские правоохранители задержали заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии в городе Турка, отмечает ГБР.Во время обысков рабочего места и домов подозреваемых была обнаружена крупная сумма денег. Теперь три должностных лица медкомиссии подозреваются в получении неправомерной выгоды путем предварительного сговора группой лиц. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее сотрудники ГБР Украины задержали заместителя командира батальона одной из воинских частей ВСУ Ровенской области, подписавшего документы для перевода крупной суммы денег на счет дочери другого офицера этой же части.
https://ukraina.ru/20230922/1049631044.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/60/1025806033_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5f02b5857717deefb1dbb5781841e602.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, львовская область, взятки, больница, врачи
Новости, Украина, Львовская область, взятки, больница, врачи

На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным

17:57 29.09.2023
 
© CC0, Pixabayкоррупция взятка доллары деньги конверт
коррупция взятка доллары деньги конверт
© CC0, Pixabay
Читать в
В больнице во Львовской области задержали членов врачебно-консультативной комиссии, которые за деньги оформляли документы, необходимые для освобождения от службы. Об этом 29 сентября Государственное бюро расследрваний Украины (ГБР) сообщило на своем официальном сайте
В больнице города Турка во Львовской области сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу должностных лиц, которая за деньги оформляла медицинские заключения, необходимые для освобождения от службы.
Руководители врачебно-консультативной комиссии городской больницы в Турке пообещали военнослужащему оформить для его отца документы, необходимые для установления второй группы инвалидности, по данным ведомства. Это позволило бы отцу завершить службу. За это они "попросили" 3200 долларов.
Деньги врачи получали траншами. Во время передачи последней суммы украинские правоохранители задержали заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии в городе Турка, отмечает ГБР.

"Во время задержания чиновник пытался избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру. Однако правоохранители помешали этому, и средства были изъяты. Задержаны и другие члены преступной группы". - сказано в сообщении.

Во время обысков рабочего места и домов подозреваемых была обнаружена крупная сумма денег. Теперь три должностных лица медкомиссии подозреваются в получении неправомерной выгоды путем предварительного сговора группой лиц. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сотрудники ГБР Украины задержали заместителя командира батальона одной из воинских частей ВСУ Ровенской области, подписавшего документы для перевода крупной суммы денег на счет дочери другого офицера этой же части.
22 сентября, 15:26
Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в ПолтавеНа Украине задержали военнослужащего, сбежавшего из воинской части. Об этом 22 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР)
 
НовостиУкраинаЛьвовская областьвзяткибольницаврачи
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
18:00Электрик, который очень любит деньги. 80 лет Леху Валенсе
17:57На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным
17:53Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ
17:38США намерены долго воевать на Украине, ВСУ готовят линию обороны. О чём говорили эксперты 29 сентября
17:26Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная
17:25В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
17:22ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрд
17:06Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию
16:33Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
16:33Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
16:24Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
16:22Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
16:13Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
16:02Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде
15:56Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков
15:54Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр
15:28"Грабить приходится друг друга": Ищенко о новых правилах ЕС и о том, закроет ли Украина свои границы
15:21Мультикультурализм с наци-душком. Станет ли неонацистка будущим премьером Канады
14:48Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах
Лента новостейМолния