https://ukraina.ru/20230929/1049797262.html

На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным

На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным - 29.09.2023 Украина.ру

На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным

В больнице во Львовской области задержали членов врачебно-консультативной комиссии, которые за деньги оформляли документы, необходимые для освобождения от службы. Об этом 29 сентября Государственное бюро расследрваний Украины (ГБР) сообщило на своем официальном сайте

2023-09-29T17:57

2023-09-29T17:57

2023-09-29T17:57

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В больнице города Турка во Львовской области сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу должностных лиц, которая за деньги оформляла медицинские заключения, необходимые для освобождения от службы. Руководители врачебно-консультативной комиссии городской больницы в Турке пообещали военнослужащему оформить для его отца документы, необходимые для установления второй группы инвалидности, по данным ведомства. Это позволило бы отцу завершить службу. За это они "попросили" 3200 долларов.Деньги врачи получали траншами. Во время передачи последней суммы украинские правоохранители задержали заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии в городе Турка, отмечает ГБР.Во время обысков рабочего места и домов подозреваемых была обнаружена крупная сумма денег. Теперь три должностных лица медкомиссии подозреваются в получении неправомерной выгоды путем предварительного сговора группой лиц. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее сотрудники ГБР Украины задержали заместителя командира батальона одной из воинских частей ВСУ Ровенской области, подписавшего документы для перевода крупной суммы денег на счет дочери другого офицера этой же части.

https://ukraina.ru/20230922/1049631044.html

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новости, украина, львовская область, взятки, больница, врачи