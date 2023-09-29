https://ukraina.ru/20230929/1049796951.html
Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная
Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная - 29.09.2023 Украина.ру
Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная
Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается "крайне сложно", написала 29 сентября бывшая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале
2023-09-29T17:26
2023-09-29T17:26
2023-09-29T17:26
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украина
всу
минобороны украины
анна маляр
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Маляр отметила, что ход военных действий зависит от многих факторов, в том числе от технологического прорыва.В Минобороны Украины "смотрят изнутри", уточнила Маляр, - на сколько километров продвинулись на каком направлении, какое оружие предоставили партнёры.По её мнению, именно технологический прорыв определяет "ход войны"."Для нас война может завершиться сохранением или потерей государства, а для эволюции она должна завершиться выходом на новые технологии ведения войны и новые образцы вооружения. Независимо от того, кто в ней выигрывает", - считает Маляр.Военные действия, по её словам, ускоряют технологические процессы. И именно это и является предвестником того, что "у этой войны есть конец в предполагаемом будущем".
https://ukraina.ru/20230919/1049523138.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, всу, минобороны украины, анна маляр
Новости, Украина, ВСУ, Минобороны Украины, Анна Маляр
Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная
Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается "крайне сложно", написала 29 сентября бывшая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале
Маляр отметила, что ход военных действий зависит от многих факторов, в том числе от технологического прорыва.
В Минобороны Украины "смотрят изнутри", уточнила Маляр, - на сколько километров продвинулись на каком направлении, какое оружие предоставили партнёры.
"Если так смотреть, то ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно[…] Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал запасы", - написала Маляр.
По её мнению, именно технологический прорыв определяет "ход войны".
"Для нас война может завершиться сохранением или потерей государства, а для эволюции она должна завершиться выходом на новые технологии ведения войны и новые образцы вооружения. Независимо от того, кто в ней выигрывает", - считает Маляр.
Военные действия, по её словам, ускоряют технологические процессы. И именно это и является предвестником того, что "у этой войны есть конец в предполагаемом будущем".