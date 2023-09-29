https://ukraina.ru/20230929/1049796951.html

Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная

Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная - 29.09.2023 Украина.ру

Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается "крайне сложно", написала 29 сентября бывшая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале

2023-09-29T17:26

2023-09-29T17:26

2023-09-29T17:26

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анна маляр

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Маляр отметила, что ход военных действий зависит от многих факторов, в том числе от технологического прорыва.В Минобороны Украины "смотрят изнутри", уточнила Маляр, - на сколько километров продвинулись на каком направлении, какое оружие предоставили партнёры.По её мнению, именно технологический прорыв определяет "ход войны"."Для нас война может завершиться сохранением или потерей государства, а для эволюции она должна завершиться выходом на новые технологии ведения войны и новые образцы вооружения. Независимо от того, кто в ней выигрывает", - считает Маляр.Военные действия, по её словам, ускоряют технологические процессы. И именно это и является предвестником того, что "у этой войны есть конец в предполагаемом будущем".

https://ukraina.ru/20230919/1049523138.html

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новости, украина, всу, минобороны украины, анна маляр