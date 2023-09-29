https://ukraina.ru/20230929/1049796658.html
ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрд
ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрд - 29.09.2023 Украина.ру
ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрд
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине финансирование в размере 1,2 млрд евро в2023 году. Об этом 29 сентября в Киеве во время переговоров с Владимиром Зеленском заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.
2023-09-29T17:22
2023-09-29T17:22
2023-09-29T17:22
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Рено-Бассо во время своей третьей "военной поездки в Киев" заверила Владимира Зеленского в "непоколебимой приверженности ЕБРР" и далее поддерживать нынешнее руководство Украины."Наше партнерство также является свидетельством устойчивости и потенциала экономики Украины, её финансового и делового секторов, а также мужества её предпринимателей и людей", - сказала Рено-Бассо.ЕБРР как крупнейший институциональный инвестор нынешнего руководства постсоветской республики взял на себя обязательство направить не менее трёх миллиардов евро финансирования в реальный сектор Украины в 2022-2023 годах. Банк также заявил о намерении сыграть ключевую роль в восстановлении после СВО.В сообщении банка сказано, что его основные усилия сейчас направлены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности, восстановление инфраструктуры, предоставление торгового финансирования и поддержке частного сектора.В 2022 году Банк направил на Украину 1,7 миллиарда евро и привлёк еще 200 миллионов евро от финансовых учреждений-партнёров. В 2023 году объём финансирования достигнет 1,2 миллиарда евро. Так за два года банк сможет выполнить своё обязательство по предоставлению руководству Украины 3 миллиардов евро.Одиль Рено-Бассо провела переговоры с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, первым вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко, а также с вице-премьером и министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, с главой украинского Минфина Сергеем Марченко и председателем НБУ Андреем Пышным. Состоялись переговоры главы ЕБРР с клиентами и представителями банковского и делового сообщества, с сотрудниками офиса банка в Киеве."ЕБРР активизировал свою деятельность в стране в ходе войны. Его первоначальные меры реагирования на кризис были сосредоточены на предоставлении экстренной ликвидности реальному сектору экономики, поскольку он стремился помочь клиентам сохранить операции в начале войны", - сказано в сообщении ЕБРР.Банк сосредоточил усилия на совершенствовании автомобильных и железнодорожных маршрутов Украины, что призвано снизить риски, связанные с судоходством через порты Чёрного моря. Банк предоставил 182 млн евро на модернизацию участка дороги между Львовом и Равой-Русской на границе с Польшей в соответствии с проектом "Европейские полосы солидарности".С начала СВО банк поддержал украинскую торговлю на сумму более 750 миллионов евро. Он выдал новые кредиты на сумму более 800 миллионов евро частным компаниям, работающим в агробизнесе и других критически важных секторах экономики Украины. ЕБРР рассчитывает на дополнительную поддержка акционеров, чтобы продолжить финансирование нынешнего руководство Украины.Акционерами ЕБРР являются две межправительственные организации (Европейский союз и Европейский инвестиционный банк) и 71 государство. В марте 2022 года банк объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске из-за СВО, пообещав руководству Украины финансовую помощь кредитами на 2 миллиарда евро.
https://ukraina.ru/20230626/1047559854.html
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новости, ебрр, владимир зеленский, кабмин, финансы, кредит, госдолг, платежи, сво
Новости, ЕБРР, Владимир Зеленский, Кабмин, финансы, кредит, госдолг, платежи, СВО
ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрд
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине финансирование в размере 1,2 млрд евро в2023 году. Об этом 29 сентября в Киеве во время переговоров с Владимиром Зеленском заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.
Рено-Бассо во время своей третьей "военной поездки в Киев" заверила Владимира Зеленского в "непоколебимой приверженности ЕБРР" и далее поддерживать нынешнее руководство Украины.
"Наше партнерство также является свидетельством устойчивости и потенциала экономики Украины, её финансового и делового секторов, а также мужества её предпринимателей и людей", - сказала Рено-Бассо.
ЕБРР как крупнейший институциональный инвестор нынешнего руководства постсоветской республики взял на себя обязательство направить не менее трёх миллиардов евро финансирования в реальный сектор Украины в 2022-2023 годах. Банк также заявил о намерении сыграть ключевую роль в восстановлении после СВО.
В сообщении банка сказано, что его основные усилия сейчас направлены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности, восстановление инфраструктуры, предоставление торгового финансирования и поддержке частного сектора.
В 2022 году Банк направил на Украину 1,7 миллиарда евро и привлёк еще 200 миллионов евро от финансовых учреждений-партнёров. В 2023 году объём финансирования достигнет 1,2 миллиарда евро. Так за два года банк сможет выполнить своё обязательство по предоставлению руководству Украины 3 миллиардов евро.
Одиль Рено-Бассо провела переговоры с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, первым вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко, а также с вице-премьером и министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, с главой украинского Минфина Сергеем Марченко и председателем НБУ Андреем Пышным. Состоялись переговоры главы ЕБРР с клиентами и представителями банковского и делового сообщества, с сотрудниками офиса банка в Киеве.
"ЕБРР активизировал свою деятельность в стране в ходе войны. Его первоначальные меры реагирования на кризис были сосредоточены на предоставлении экстренной ликвидности реальному сектору экономики, поскольку он стремился помочь клиентам сохранить операции в начале войны", - сказано в сообщении ЕБРР.
Банк сосредоточил усилия на совершенствовании автомобильных и железнодорожных маршрутов Украины, что призвано снизить риски, связанные с судоходством через порты Чёрного моря. Банк предоставил 182 млн евро на модернизацию участка дороги между Львовом и Равой-Русской на границе с Польшей в соответствии с проектом "Европейские полосы солидарности".
С начала СВО банк поддержал украинскую торговлю на сумму более 750 миллионов евро. Он выдал новые кредиты на сумму более 800 миллионов евро частным компаниям, работающим в агробизнесе и других критически важных секторах экономики Украины. ЕБРР рассчитывает на дополнительную поддержка акционеров, чтобы продолжить финансирование нынешнего руководство Украины.
Акционерами ЕБРР
являются две межправительственные организации (Европейский союз и Европейский инвестиционный банк) и 71 государство. В марте 2022 года банк объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске из-за СВО, пообещав руководству Украины финансовую помощь кредитами на 2 миллиарда евро.