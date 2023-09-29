https://ukraina.ru/20230929/1049796008.html

В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"

В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения" - 29.09.2023 Украина.ру

В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своей соцсети прокомментировал высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что границы и население Украины неизвестны

2023-09-29T17:25

2023-09-29T17:25

2023-09-29T17:25

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо будет ответить на ряд "длинных и трудных вопросов", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины. По словам Орбана, в ЕС не знают точную численность населения Украины, размер ее территории, и другие параметров. Николенко посчитал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "беспокоится" о вступлении Украины в Европейский союз.Также Орбан отметил, что нельзя избежать и того вопроса, как принять Украину, если страна находится в состоянии войны.

https://ukraina.ru/20230929/1049787218.html

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новости, украина, венгрия, олег николенко, мид украины, виктор орбан, ес