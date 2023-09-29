В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения" - 29.09.2023 Украина.ру
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В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения" - 29.09.2023 Украина.ру
В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своей соцсети прокомментировал высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что границы и население Украины неизвестны
2023-09-29T17:25
2023-09-29T17:25
новости
украина
венгрия
олег николенко
мид украины
виктор орбан
ес
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо будет ответить на ряд "длинных и трудных вопросов", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины. По словам Орбана, в ЕС не знают точную численность населения Украины, размер ее территории, и другие параметров. Николенко посчитал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "беспокоится" о вступлении Украины в Европейский союз.Также Орбан отметил, что нельзя избежать и того вопроса, как принять Украину, если страна находится в состоянии войны.
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новости, украина, венгрия, олег николенко, мид украины, виктор орбан, ес
Новости, Украина, Венгрия, Олег Николенко, МИД Украины, Виктор Орбан, ЕС

В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"

17:25 29.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАдминистративные здания Киева
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своей соцсети прокомментировал высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что границы и население Украины неизвестны
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо будет ответить на ряд "длинных и трудных вопросов", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины. По словам Орбана, в ЕС не знают точную численность населения Украины, размер ее территории, и другие параметров.
Николенко посчитал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "беспокоится" о вступлении Украины в Европейский союз.

"Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", - заявил Николенко.

Также Орбан отметил, что нельзя избежать и того вопроса, как принять Украину, если страна находится в состоянии войны.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
13:57
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters
 
НовостиУкраинаВенгрияОлег НиколенкоМИД УкраиныВиктор ОрбанЕС
 
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