https://ukraina.ru/20230929/1049796008.html
В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения" - 29.09.2023 Украина.ру
В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своей соцсети прокомментировал высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что границы и население Украины неизвестны
2023-09-29T17:25
2023-09-29T17:25
2023-09-29T17:25
новости
украина
венгрия
олег николенко
мид украины
виктор орбан
ес
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо будет ответить на ряд "длинных и трудных вопросов", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины. По словам Орбана, в ЕС не знают точную численность населения Украины, размер ее территории, и другие параметров. Николенко посчитал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "беспокоится" о вступлении Украины в Европейский союз.Также Орбан отметил, что нельзя избежать и того вопроса, как принять Украину, если страна находится в состоянии войны.
https://ukraina.ru/20230929/1049787218.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, олег николенко, мид украины, виктор орбан, ес
Новости, Украина, Венгрия, Олег Николенко, МИД Украины, Виктор Орбан, ЕС
В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своей соцсети прокомментировал высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что границы и население Украины неизвестны