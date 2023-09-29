Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья - 29.09.2023 Украина.ру
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Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья - 29.09.2023 Украина.ру
Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
Сегодня, когда благодаря убожеству канадских политических элит мир вдруг заметил, что эта образцовая демократия приютила и десятилетиями спасала от суда нацистских преступников, время вспомнить и некоторые другие истории, которые наверняка когда-нибудь покажутся нашим потомка художественным преувеличением
2023-09-29T16:24
2023-09-29T16:24
эксклюзив
канада
дивизия сс "галичина"
латинская америка
нацизм
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Последней канадской новостью стало сообщение о том, что, когда престарелому герою Дивизии СС "Галичина" Ярославу Гуньке дозвонились местные тележурналисты, он ответил, что для "спасения от ненависти" отправится доживать "к друзьям в Южную Америку".Около 10 лет назад мы шли со съемочной группой украинского телевидения по аргентинскому городу Барилоче в поисках следов беглых фашистов. Какое-то время этот курортный городок на севере Патагонии являлся главным в стране центром встреч этой публики. С 1948 годы там существует знаменитый нацистский отель "Кампана", купленный Райнхардом Коппсом, участвовавшим в уничтожении жителей Балкан и Венгрии и лично организовавший схему побега фашистов в Южную Америку. В этом отеле в 50-е собирались Йозеф Менгеле, "Доктор смерть", ставивший опыты над заключенными в Освенциме, Адольф Эйхман, известный как "главный архитектор Холокоста", отвечавший в нацистской германии за логистику "окончательного решения еврейского вопроса", который потом неосторожно переехал в Буэнос-Айрес, где его обнаружил Моссад, который похитил его и перевез в Израиль, где судил и приговорил к смертной казни. Также тут был Йозеф Швамбергер, комендант концлагеря в Польше, Фредерих Лантшнер, нацистский губернатор австрийского Тироля, основавший под своим именем строительную компанию, эмблемой которой были буквы SS, личный пилот Гитлера Ганс Рудель и гауптштурмфюрер СС Эрих Прибке, известный палач гражданских в Италии. Возле отеля находился дом Мариано Барилари, немецкого психиатра, который помог спрятать Менгеле и Эйхмана.Тогда украинское телевидение еще могло снимать документальные фильмы, в которых нацисты были не героями, а преступниками. Возле отеля "Кампана" нас кто-то окрикнул сзади. Это был маленький толстенький лысый мужичок: - Вы журналисты? Нацистов ищете? - его фразы были скорее не вопросом, а утверждением. - Я вам помогу. Я коммунист, еврей и всегда с ними боролся. Мужичок оказался владельцем небольшой лавки в соседнем подвале, торговавшей кроссвордами и порножурналами. - И не надо мне никаких денег, это мой долг… Его предложение помочь оказалось не шуткой, он действительно был другом знаменитого аргентинского писателя Абеля Басти, собравшего огромный архив свидетельств пребывания нацистов в Аргентине, и лично уверенного, что Гитлер с Евой Браун всё-таки бежали из Германии и умерли в его стране. До этого во многих магазинах я видел книги Басти на эту тему, но предполагал, что это сродни сенсационалистской литературе об инопланетянах для зарабатывания денег. Тем не менее, перед поездкой я попытался по разным каналам связаться с Абелем Басти, но безуспешно. Подумалось, что он тоже вымышленный персонаж. Мужичок из журнальной лавки был волшебником. Минут через 15 к нам подъехал сам Абель Басти, и объяснил, что не отвечает на письма и звонки незнакомых, потому что местные нацисты не раз угрожали его жизни.В результате очень долгой и подробной беседы не то чтобы он стопроцентно убедил меня в том, что Гитлер умер в Аргентине, но однозначно лишил меня предыдущей безаппеляционности. Могу свидетельствовать, что его исследования нацизма в Южной Америке - фундаментальны и серьезны. На вопрос о том, где сегодня деньги Третьего Рейха, у него нет никаких сомнений. - На Уолл-стрит… Главные интеллектуальные и научные кадры нацизма немедленно после поражения Германии перешли в распоряжение спецслужб США. Им массово меняли имена и личности и брали под особую опеку. Борьба госдепа США и ЦРУ с коммунизмом здесь, в Латинской Америке, без опытных нацистских кадров была бы невозможна. Практически нет в регионе стран, где бы военные диктатуры и банановые демократии не использовали в борьбе против левой оппозиции бежавших сюда европейских фашистов.География и история латиноамериканских друзей Ярослава Гуньки - огромна.Все начиналось с нескольких немецких подводных лодок в 1945 – 2 в бухте Сан-Матиас аргентинской Патагонии, перед официальной сдачей властям, они высадили большие группы гражданских. То же самое произошло во фьордах чилийского юга, правда там никто не сдавался, но старые рыбаки помнили, как в сентябре или октябре 1945 года с подводных лодок по ночам высаживались люди, которых ждали на берегу и сразу куда-то увезли.В Чили это и нацистский анклав Колония "Дигнидад", всего в 4 часах езды от Сантьяго, где странная немецкая секта, созданная нацистским фельдшером Паулем Шефером, до 2005 года являвшаяся настоящим государством в государстве и где полиция нашла сложные системы коммуникаций, пункты наблюдения и огромные склады оружия. Именно там теряются следы многих "пропавших без вести" во время диктатуры и именно там Пиночет встречался с Вальтером Рауффом – изобретателем "душегубок" на Украине, нашедшим убежище в Чили. На кладбище Сантьяго, где находится могила Рауффа, ходят слухи, что похоронен на самом деле гроб с камнями, а самого Рауффа, когда в начале 80-х усилились протесты против диктатуры и международные антинацистские организации потребовали от режима объяснений, просто перевезли в Аргентину.Это и история "лионского мясника" Клауса Барбье, который помогал боливийскому правительству в охоте на отряд Че Гевары, а в 1983 году за ненадобностью был экстрадирован во Францию, где провел свои последние дни в тюрьме.И все это – лишь видимая часть айсберга нацистского присутствия в Латинской Америке, где в условиях нынешнего хаоса и подконтрольных корпорациям формальных и хрупких демократий, Ярославу Гуньке наверняка гарантирован отдых, о котором он сегодня так мечтает.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20230927/1049737658.html
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Олег Ясинский
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Олег Ясинский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, канада, дивизия сс "галичина", латинская америка, нацизм
Эксклюзив, Канада, Дивизия СС "Галичина", Латинская Америка, нацизм

Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья

16:24 29.09.2023
 
© AP / Natacha Pisarenko
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP / Natacha Pisarenko
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Сегодня, когда благодаря убожеству канадских политических элит мир вдруг заметил, что эта образцовая демократия приютила и десятилетиями спасала от суда нацистских преступников, время вспомнить и некоторые другие истории, которые наверняка когда-нибудь покажутся нашим потомка художественным преувеличением
Последней канадской новостью стало сообщение о том, что, когда престарелому герою Дивизии СС "Галичина" Ярославу Гуньке дозвонились местные тележурналисты, он ответил, что для "спасения от ненависти" отправится доживать "к друзьям в Южную Америку".
Около 10 лет назад мы шли со съемочной группой украинского телевидения по аргентинскому городу Барилоче в поисках следов беглых фашистов.
Какое-то время этот курортный городок на севере Патагонии являлся главным в стране центром встреч этой публики. С 1948 годы там существует знаменитый нацистский отель "Кампана", купленный Райнхардом Коппсом, участвовавшим в уничтожении жителей Балкан и Венгрии и лично организовавший схему побега фашистов в Южную Америку.
В этом отеле в 50-е собирались Йозеф Менгеле, "Доктор смерть", ставивший опыты над заключенными в Освенциме, Адольф Эйхман, известный как "главный архитектор Холокоста", отвечавший в нацистской германии за логистику "окончательного решения еврейского вопроса", который потом неосторожно переехал в Буэнос-Айрес, где его обнаружил Моссад, который похитил его и перевез в Израиль, где судил и приговорил к смертной казни.
Также тут был Йозеф Швамбергер, комендант концлагеря в Польше, Фредерих Лантшнер, нацистский губернатор австрийского Тироля, основавший под своим именем строительную компанию, эмблемой которой были буквы SS, личный пилот Гитлера Ганс Рудель и гауптштурмфюрер СС Эрих Прибке, известный палач гражданских в Италии.
Возле отеля находился дом Мариано Барилари, немецкого психиатра, который помог спрятать Менгеле и Эйхмана.
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
18 мая 2021, 15:05
Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Тогда украинское телевидение еще могло снимать документальные фильмы, в которых нацисты были не героями, а преступниками.
Возле отеля "Кампана" нас кто-то окрикнул сзади. Это был маленький толстенький лысый мужичок:
- Вы журналисты? Нацистов ищете? - его фразы были скорее не вопросом, а утверждением. - Я вам помогу. Я коммунист, еврей и всегда с ними боролся.
Мужичок оказался владельцем небольшой лавки в соседнем подвале, торговавшей кроссвордами и порножурналами.
- И не надо мне никаких денег, это мой долг…
Его предложение помочь оказалось не шуткой, он действительно был другом знаменитого аргентинского писателя Абеля Басти, собравшего огромный архив свидетельств пребывания нацистов в Аргентине, и лично уверенного, что Гитлер с Евой Браун всё-таки бежали из Германии и умерли в его стране.
До этого во многих магазинах я видел книги Басти на эту тему, но предполагал, что это сродни сенсационалистской литературе об инопланетянах для зарабатывания денег.
Тем не менее, перед поездкой я попытался по разным каналам связаться с Абелем Басти, но безуспешно. Подумалось, что он тоже вымышленный персонаж.
Мужичок из журнальной лавки был волшебником. Минут через 15 к нам подъехал сам Абель Басти, и объяснил, что не отвечает на письма и звонки незнакомых, потому что местные нацисты не раз угрожали его жизни.
В результате очень долгой и подробной беседы не то чтобы он стопроцентно убедил меня в том, что Гитлер умер в Аргентине, но однозначно лишил меня предыдущей безаппеляционности.
Могу свидетельствовать, что его исследования нацизма в Южной Америке - фундаментальны и серьезны. На вопрос о том, где сегодня деньги Третьего Рейха, у него нет никаких сомнений.
- На Уолл-стрит… Главные интеллектуальные и научные кадры нацизма немедленно после поражения Германии перешли в распоряжение спецслужб США. Им массово меняли имена и личности и брали под особую опеку.
Борьба госдепа США и ЦРУ с коммунизмом здесь, в Латинской Америке, без опытных нацистских кадров была бы невозможна. Практически нет в регионе стран, где бы военные диктатуры и банановые демократии не использовали в борьбе против левой оппозиции бежавших сюда европейских фашистов.
27 сентября, 16:58
Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте
География и история латиноамериканских друзей Ярослава Гуньки - огромна.
Все начиналось с нескольких немецких подводных лодок в 1945 – 2 в бухте Сан-Матиас аргентинской Патагонии, перед официальной сдачей властям, они высадили большие группы гражданских.
То же самое произошло во фьордах чилийского юга, правда там никто не сдавался, но старые рыбаки помнили, как в сентябре или октябре 1945 года с подводных лодок по ночам высаживались люди, которых ждали на берегу и сразу куда-то увезли.
В Чили это и нацистский анклав Колония "Дигнидад", всего в 4 часах езды от Сантьяго, где странная немецкая секта, созданная нацистским фельдшером Паулем Шефером, до 2005 года являвшаяся настоящим государством в государстве и где полиция нашла сложные системы коммуникаций, пункты наблюдения и огромные склады оружия.
Именно там теряются следы многих "пропавших без вести" во время диктатуры и именно там Пиночет встречался с Вальтером Рауффом – изобретателем "душегубок" на Украине, нашедшим убежище в Чили.
На кладбище Сантьяго, где находится могила Рауффа, ходят слухи, что похоронен на самом деле гроб с камнями, а самого Рауффа, когда в начале 80-х усилились протесты против диктатуры и международные антинацистские организации потребовали от режима объяснений, просто перевезли в Аргентину.
Это и история "лионского мясника" Клауса Барбье, который помогал боливийскому правительству в охоте на отряд Че Гевары, а в 1983 году за ненадобностью был экстрадирован во Францию, где провел свои последние дни в тюрьме.
И все это – лишь видимая часть айсберга нацистского присутствия в Латинской Америке, где в условиях нынешнего хаоса и подконтрольных корпорациям формальных и хрупких демократий, Ярославу Гуньке наверняка гарантирован отдых, о котором он сегодня так мечтает.
 
ЭксклюзивКанадаДивизия СС "Галичина"Латинская Американацизм
 
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