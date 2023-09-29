Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP / Efrem Lukatsky
Каждый украинец должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Таким мнением поделился 29 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук
"Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", - сказал Данилов.
Летом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на него гражданскими лицами.
На Украине с началом спецоперации начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей.
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