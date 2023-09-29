https://ukraina.ru/20230929/1049787362.html

Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет

Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет - 29.09.2023 Украина.ру

Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет

Каждый украинец должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Таким мнением поделился 29 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук

2023-09-29T14:12

2023-09-29T14:12

2023-09-29T14:12

алексей данилов

новости

пулемет

оружие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg

"Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", - сказал Данилов.Летом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на него гражданскими лицами.На Украине с началом спецоперации начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей.

https://ukraina.ru/20230926/1049698337.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей данилов, новости, пулемет, оружие, украина