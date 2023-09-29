Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет - 29.09.2023 Украина.ру
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Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет
Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет - 29.09.2023 Украина.ру
Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет
Каждый украинец должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Таким мнением поделился 29 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук
2023-09-29T14:12
2023-09-29T14:12
алексей данилов
новости
пулемет
оружие
украина
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"Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", - сказал Данилов.Летом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на него гражданскими лицами.На Украине с началом спецоперации начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей.
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алексей данилов, новости, пулемет, оружие, украина
Алексей Данилов, Новости, пулемет, оружие, Украина

Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет

14:12 29.09.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Каждый украинец должен иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенно. Таким мнением поделился 29 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук
"Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", - сказал Данилов.
Летом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял о запуске в стране единого реестра оружия, позволяющего упростить процедуру получения разрешений на него гражданскими лицами.
На Украине с началом спецоперации начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 13:04
Разочарование Данилова, мигранты для спасения демографии. Главное на Украине на 13:00 26 сентябряСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов расстроен, что союзники не проявляют сильного желания воевать с Россией; депутат Верховной Рады Украины предложил привлечь мигрантов для спасения демографии страны; ракета, убившая польских фермеров, принадлежала Украине
 
Алексей ДаниловНовостипулеметоружиеУкраина
 
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14:12Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет
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